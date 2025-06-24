Гороскоп Таро на завтра 25 июня: Ракам - надежда, Рыбам - подумать о себе

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп таро на 25 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овна

Сегодняшняя карта таро для Овна: Семерка Мечей, перевернутая

Овен, иногда полезно идти по следу. 25 июня вы можете испытывать подозрения по отношению к кому-то или чему-то и задаваться вопросом, следует ли вам игнорировать проблему или искать ответ.

Семерка Мечей, перевернутая карта таро, является признаком того, что что-то не так, и хотя вы, возможно, не сможете точно указать, что именно, ваша любознательная натура может помочь вам разобраться.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Шестерка Мечей

Телец, проблемы могут быть изнурительными, и прямо сейчас вы можете чувствовать что угодно, но только не эмоционально позитивно или изобилие в любви или счастье. Однако Шестерка Мечей 25 июня является признаком того, что жизнь движется в новом направлении.

Негативные чувства и переживания, которые вы недавно пережили, не будут длиться долго. Это будет выглядеть так, как будто этого и не было вовсе. Ум удивительно умеет забывать вещи, когда они уже сделаны. Теперь вам решать, нажать кнопку перезагрузки или сосредоточиться на прошлом. Что вы выберете?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Тройка Мечей, перевернутая

Близнецы, расставания — это тяжело, и вы, возможно, чувствовали, что от этого вы никогда не оправитесь. Однако Тройка Мечей, перевернутая, — это знак на 25 июня, что ваше сердце идет на поправку.

Вы начинаете снова чувствовать себя прежним, обычным собой. Вы можете смотреть на мир более оптимистично. Это может быть день, когда вы решите создать профиль на сайте знакомств или позволить друзьям познакомить вас с кем-то новым. Пришло время снова полюбить.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Девятка Мечей, перевернутая

Рак, говорящий, что отпустить свои заботы или тревоги всегда легче сказать, чем сделать; однако 25 июня вы можете понять талант некоторых людей, когда они могут заснуть ночью после тяжелого дня.

Сегодняшняя Девятка Мечей, перевернутая, является для вас символом надежды. Вы можете сдаться и действительно покончить с размышлениями о том, что было бы, если бы. Вы будете готовы жить настоящим.

Лев

Сегодняшняя карта таро для Льва: Мир

Лев, цель жизни — жить в равновесии, но когда вам повезет, вы совсем не сбалансированы, и это хорошо.

25 июня с вами произойдут великие вещи, и Мир расскажет историю о заметных успехах, которые придут почти как с неба.

Вы можете получить новости о предложении работы или увидеть признаки обещания повышения. Все начинает сиять, и хорошо быть оптимистом. Вы хотите большего от жизни? Что ж, это произойдет!

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Девятка Кубков, перевернутая

Дева, сегодня может показаться вам разочаровывающим. 25 июня вы можете достичь именно того, на что надеялись, и это приятно, но есть часть вас, которая любила это путешествие больше, чем саму цель.

Это нормально, потому что перевернутая Девятка Кубков говорит о том, чтобы поставить новую цель и снова бросить себе вызов. Только на этот раз поднимите планку выше и работайте усерднее. Вы никогда не узнаете, что в вас есть, пока не попробуете то, что когда-то считали несбыточными мечтами.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Иерофант, перевернутая

Весы, вы можете почувствовать, когда кто-то решил злоупотребить своим положением на работе или в окружении уязвимых людей, и вам тяжело это наблюдать. 25 июня Иерофант, перевернутый, означает отстаивание интересов неудачников.

Вы можете решить написать письмо, выражающее беспокойство, или отвести человека в сторону, чтобы он узнал о ситуации. Молчание сегодня не вариант, особенно когда вы чувствуете, что что-то не так, и вы можете что-то с этим сделать.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Верховная Жрица

Скорпион, внутренняя мудрость звучит как нечто прекрасное; Однако это может побудить вас почувствовать, что вы знаете больше, чем вам хотелось бы знать о человеке, ситуации или проблеме 25 июня.

Сегодняшний урок от Верховной Жрицы — это проницательность. Не вся информация должна быть передана. Иногда вам нужно сначала обдумать ее в своей душе, чтобы понять ее самостоятельно, прежде чем вы сможете передать сообщение другим.

Стрелец

Сегодняшняя карта таро для Стрельца: Семерка пентаклей, перевернутая

Стрелец, нет установленного дня или времени, чтобы проверить свои финансовые инвестиции или поработать над своими деньгами. Вы можете начать сегодня. Сосредоточьтесь в первую очередь на областях, которые вас расстраивают.

Вы чувствуете, что не зарабатываете достаточно денег? Вы задаетесь вопросом, можете ли вы сэкономить деньги в других областях своих расходов? Изучите каждый аспект, а затем предпримите шаги для внедрения своих улучшений.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Император

Козерог, вы можете расширить свое влияние в жизни и на работе, если захотите. 25 июня карта таро Император напоминает человека, который усердно работает, чтобы стать сильнее и обогатить свое будущее с помощью стратегических действий мастерства. Вы можете быть похожи, если освоите новые навыки и интегрируете лидерские черты.

Ваше послание от карт: Не все рождаются прирожденными лидерами; Однако при должной подготовке, готовности учиться и правильном настрое вы можете начать заполнять любые пробелы, необходимые для того, чтобы занять выгодную позицию.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Пятерка Кубков

Водолей, как вы справляетесь с грустью и утратой? Вы спешите к друзьям за утешением или вы из тех, кто хранит боль в себе и долго плачет?

Пятерка Кубков — это траур по тому, что могло бы быть, и размышления о том, что делать теперь, когда вы пережили неудачу или разочарование.

Если вы (или кто-то, кто вам дорог) проходит через процесс скорби, ознакомьтесь с этапами скорби, чтобы отдать должное каждому, чтобы исцеление было полным и в конечном итоге процесс быстро остался позади.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Двойка Жезлов

Рыбы, какие действия вам нужно предпринять, чтобы достичь своих целей? Вы откладывали важные дела, чтобы сосредоточиться на семье, карьере или мечтах вашего партнера? 25 июня 2025 года Двойка Жезлов говорит, что настала ваша очередь.

Послание Таро — уделите время себе. Будьте готовы двигаться вперед и совершать обязательства с любовью, как вы делали это в прошлом, ради других. Только на этот раз делайте это, зная, что если вы помогли кому-то другому достичь цели, то вы можете сделать то же самое и для себя.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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