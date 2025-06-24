Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 25 июня: Ракам - надежда, Рыбам - подумать о себе

Алена Кюпели
24 июня 2025, 11:09
393
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп таро на 25 июня
Гороскоп таро на 25 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овна

Сегодняшняя карта таро для Овна: Семерка Мечей, перевернутая

Овен, иногда полезно идти по следу. 25 июня вы можете испытывать подозрения по отношению к кому-то или чему-то и задаваться вопросом, следует ли вам игнорировать проблему или искать ответ.

Семерка Мечей, перевернутая карта таро, является признаком того, что что-то не так, и хотя вы, возможно, не сможете точно указать, что именно, ваша любознательная натура может помочь вам разобраться.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Шестерка Мечей

Телец, проблемы могут быть изнурительными, и прямо сейчас вы можете чувствовать что угодно, но только не эмоционально позитивно или изобилие в любви или счастье. Однако Шестерка Мечей 25 июня является признаком того, что жизнь движется в новом направлении.

Негативные чувства и переживания, которые вы недавно пережили, не будут длиться долго. Это будет выглядеть так, как будто этого и не было вовсе. Ум удивительно умеет забывать вещи, когда они уже сделаны. Теперь вам решать, нажать кнопку перезагрузки или сосредоточиться на прошлом. Что вы выберете?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Тройка Мечей, перевернутая

Близнецы, расставания — это тяжело, и вы, возможно, чувствовали, что от этого вы никогда не оправитесь. Однако Тройка Мечей, перевернутая, — это знак на 25 июня, что ваше сердце идет на поправку.

Вы начинаете снова чувствовать себя прежним, обычным собой. Вы можете смотреть на мир более оптимистично. Это может быть день, когда вы решите создать профиль на сайте знакомств или позволить друзьям познакомить вас с кем-то новым. Пришло время снова полюбить.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Девятка Мечей, перевернутая

Рак, говорящий, что отпустить свои заботы или тревоги всегда легче сказать, чем сделать; однако 25 июня вы можете понять талант некоторых людей, когда они могут заснуть ночью после тяжелого дня.

Сегодняшняя Девятка Мечей, перевернутая, является для вас символом надежды. Вы можете сдаться и действительно покончить с размышлениями о том, что было бы, если бы. Вы будете готовы жить настоящим.

Лев

Сегодняшняя карта таро для Льва: Мир

Лев, цель жизни — жить в равновесии, но когда вам повезет, вы совсем не сбалансированы, и это хорошо.

25 июня с вами произойдут великие вещи, и Мир расскажет историю о заметных успехах, которые придут почти как с неба.

Вы можете получить новости о предложении работы или увидеть признаки обещания повышения. Все начинает сиять, и хорошо быть оптимистом. Вы хотите большего от жизни? Что ж, это произойдет!

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Девятка Кубков, перевернутая

Дева, сегодня может показаться вам разочаровывающим. 25 июня вы можете достичь именно того, на что надеялись, и это приятно, но есть часть вас, которая любила это путешествие больше, чем саму цель.

Это нормально, потому что перевернутая Девятка Кубков говорит о том, чтобы поставить новую цель и снова бросить себе вызов. Только на этот раз поднимите планку выше и работайте усерднее. Вы никогда не узнаете, что в вас есть, пока не попробуете то, что когда-то считали несбыточными мечтами.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Иерофант, перевернутая

Весы, вы можете почувствовать, когда кто-то решил злоупотребить своим положением на работе или в окружении уязвимых людей, и вам тяжело это наблюдать. 25 июня Иерофант, перевернутый, означает отстаивание интересов неудачников.

Вы можете решить написать письмо, выражающее беспокойство, или отвести человека в сторону, чтобы он узнал о ситуации. Молчание сегодня не вариант, особенно когда вы чувствуете, что что-то не так, и вы можете что-то с этим сделать.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Верховная Жрица

Скорпион, внутренняя мудрость звучит как нечто прекрасное; Однако это может побудить вас почувствовать, что вы знаете больше, чем вам хотелось бы знать о человеке, ситуации или проблеме 25 июня.

Сегодняшний урок от Верховной Жрицы — это проницательность. Не вся информация должна быть передана. Иногда вам нужно сначала обдумать ее в своей душе, чтобы понять ее самостоятельно, прежде чем вы сможете передать сообщение другим.

Стрелец

Сегодняшняя карта таро для Стрельца: Семерка пентаклей, перевернутая

Стрелец, нет установленного дня или времени, чтобы проверить свои финансовые инвестиции или поработать над своими деньгами. Вы можете начать сегодня. Сосредоточьтесь в первую очередь на областях, которые вас расстраивают.

Вы чувствуете, что не зарабатываете достаточно денег? Вы задаетесь вопросом, можете ли вы сэкономить деньги в других областях своих расходов? Изучите каждый аспект, а затем предпримите шаги для внедрения своих улучшений.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Император

Козерог, вы можете расширить свое влияние в жизни и на работе, если захотите. 25 июня карта таро Император напоминает человека, который усердно работает, чтобы стать сильнее и обогатить свое будущее с помощью стратегических действий мастерства. Вы можете быть похожи, если освоите новые навыки и интегрируете лидерские черты.

Ваше послание от карт: Не все рождаются прирожденными лидерами; Однако при должной подготовке, готовности учиться и правильном настрое вы можете начать заполнять любые пробелы, необходимые для того, чтобы занять выгодную позицию.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Пятерка Кубков

Водолей, как вы справляетесь с грустью и утратой? Вы спешите к друзьям за утешением или вы из тех, кто хранит боль в себе и долго плачет?

Пятерка Кубков — это траур по тому, что могло бы быть, и размышления о том, что делать теперь, когда вы пережили неудачу или разочарование.

Если вы (или кто-то, кто вам дорог) проходит через процесс скорби, ознакомьтесь с этапами скорби, чтобы отдать должное каждому, чтобы исцеление было полным и в конечном итоге процесс быстро остался позади.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Двойка Жезлов

Рыбы, какие действия вам нужно предпринять, чтобы достичь своих целей? Вы откладывали важные дела, чтобы сосредоточиться на семье, карьере или мечтах вашего партнера? 25 июня 2025 года Двойка Жезлов говорит, что настала ваша очередь.

Послание Таро — уделите время себе. Будьте готовы двигаться вперед и совершать обязательства с любовью, как вы делали это в прошлом, ради других. Только на этот раз делайте это, зная, что если вы помогли кому-то другому достичь цели, то вы можете сделать то же самое и для себя.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: что известно

В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: что известно

11:16Война
Когда РФ нападет на НАТО: Зеленский сказал, сколько времени осталось на подготовку

Когда РФ нападет на НАТО: Зеленский сказал, сколько времени осталось на подготовку

10:36Мир
Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

07:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

Последние новости

11:50

Чем отличаются 2 мальчика: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 16 секунд

11:47

Посевной календарь на июль 2025: что еще можно посадить

11:35

"Борщевая битва": действительно ли борщ - украинское блюдо

11:24

Россия определили новые цели для ударов по Украине: 5 городов в опасности

11:20

Украинцам предоставят скидку 25% на коммуналку: кто имеет право и как оформить

Россияне пытаются уничтожить производства дронов, а к осени вернутся к атакам на энергетику - КриволапРоссияне пытаются уничтожить производства дронов, а к осени вернутся к атакам на энергетику - Криволап
11:18

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

11:16

В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: что известноВидео

11:09

Гороскоп Таро на завтра 25 июня: Ракам - надежда, Рыбам - подумать о себе

10:52

Ивана Купала 2025: когда по старому и новому стилю

Реклама
10:36

Когда РФ нападет на НАТО: Зеленский сказал, сколько времени осталось на подготовку

10:36

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - удовлетворение, Кролику - совет

10:26

"Стая хищников": эксперт назвал основу международной "коалиции зла"

09:56

Долги за газ из ниоткуда: почему украинцам начисляют больше, чем они использовали

09:48

Армия РФ почти полностью захватила Луганщину: боец ВСУ раскрыл детали

09:44

Как еще называлась Украина и сколько названий у нее было - что скрыли историки СССРВидео

09:11

Контрнаступление ВСУ: раскрыто главное условие и вероятный сценарий

09:11

В США сделали громкое заявление о ядерной программе Ирана

08:30

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп способен только к хаосу и метаниям на фоне самолюбования и победных фанфармнение

08:09

ВСУ продвинулись в Сумской области, у РФ успех на четырех направлениях – ISW

Реклама
07:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

07:52

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

07:06

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенокВидео

06:15

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

06:10

Как Трамп и Путин устроили бедлам в мире?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 25 июня: Весам - переменчивое настроение, Скорпионам - коварство

05:25

Как сказать "анютины глазки" и "одуванчик" на украинском: учитель дала ответВидео

05:01

За секунду мужчина потерял родных: в Киеве РФ убила жену и маленькую дочьФотоВидео

04:55

"Решить вопрос с Украиной": тревожный прогноз о теневой сделке США с РФ

04:45

Будут лить грозовые дожди с сильным ветром: когда в Украину придет потепление

04:30

Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания

04:04

Украина скрывала годами: в каком секретном городе хранилось ядерное оружие

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

03:50

Очень важные приметы 24 июня: что можно и нельзя делать на Ивана Купала

03:35

Если увидели, то обходите стороной: названы 5 ядовитых растений Украины

03:03

"Живут уже не впервые": в какие даты рождаются люди, умные не по годам

02:21

Последняя неделя июня будет решающей: пойдет ли Иран на ядерный удар по Израилю

02:00

Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

01:30

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену - детали

01:18

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

Реклама
00:49

Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

00:08

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

23 июня, понедельник
23:44

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

23:16

СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

22:54

Наталья Могилевская раскрыла необычную профессию 13-летней дочери

22:18

"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

21:54

Россияне готовят новый удар по Украине: названы три возможные даты до конца июня

21:46

Не только Венгрия: европейские страны заблокировали новый пакет санкций против РФ

21:24

Все треугольники отыщет лишь "глаз-алмаз": правильный ответ дает только 1 из 5

21:13

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять