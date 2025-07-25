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Гороскоп Таро на завтра 26 июля: Львам - рост, Овнам - сила и счастье

Алена Кюпели
25 июля 2025, 17:33
117
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 26 июля
Гороскоп Таро на 26 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Десятка Мечей, перевёрнутая

Овен, ты наконец-то свободен, хотя, возможно, и не чувствуешь этого мысленно. Когда ситуация разрешается сама собой, тебе нужно время, чтобы по-настоящему ощутить реальность новой нормы. Но перевёрнутая Десятка Мечей — это карта Таро, утверждающая.

Это знак того, что боль прошла, и ты можешь начать восстанавливать свою жизнь, делая её более здоровой и целостной. Процесс исцеления может начаться 26 июля 2025 года, и этот путь может занять некоторое время, но с каждым мгновением ты будешь становиться сильнее и счастливее.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Десятка Жезлов

Телец, после того, как ты получил карту Таро Десятка Жезлов в ежедневном раскладе, тебе стоит делегировать другим то, что ты можешь сделать сам. Эта карта Таро указывает на чувство обременённости и подавленности.

Что из того, что вы делаете, заставляет вас чувствовать себя истощенным или быстро уставшим? Кто может быть человеком или другом, который мог бы разделить с вами нагрузку?

Просьба о помощи — это не признак слабости, а отличный способ поделиться своей жизнью с другими.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Король Кубков, перевернутая

Близнецы, не каждый знает, как правильно действовать или реагировать на различные ситуации. Реакция человека, описанная перевернутым Королем Кубков, может показаться незрелой или немного неприемлемой.

Однако, чтобы решать такие проблемы, нужно говорить о них и докопаться до сути.

Нужно ли учить или показывать лучший путь? Возможно, вы сможете помочь человеку расти, наставляя его в правильном направлении.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Восьмёрка Пентаклей, перевернутая

Рак, сегодня вам стоит постараться быть максимально сосредоточенным на том, что вы делаете. Вас могут легко отвлекать повседневные дела.

Работа, друзья, семья и ваши мечты могут тянуть вас в разные стороны, и может казаться, что всё это происходит одновременно.

Восьмёрка Пентаклей в перевёрнутом положении — это знак активности, и этот день может быть благоприятен для учёбы и упорной работы над приобретением навыка.

Воспринимайте себя как ученика, а не как человека, который должен всё делать за других. 26 июля вы можете почувствовать себя продуктивнее и счастливее.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Верховная Жрица в перевёрнутом положении

Лев, у каждого бывают моменты, когда мы не уверены в своей работе или в том, что хотим делать. Возможно, вы переживаете кратковременный период неуверенности в себе, и это нормально. Это возможность для роста.

Спросите себя, какие пробелы вы видите в своей личности или работе. Как вы можете развить чувство уверенности и роста?

Что вам нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя более уверенно и уверенно в своей жизни и энергии?

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая

Как вам, Деве, сохранять хладнокровие и сохранять правильное расположение духа, когда жизнь становится невероятно напряжённой? Это главный вопрос вашего расклада Таро на сегодня, 26 июля 2025 года. Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая, предупреждает вас о том, что вы можете быть слишком упрямы, чтобы замечать несоответствия в своих манерах или образе мышления.

Вы можете быть менее открыты или восприимчивы к обратной связи, но это не обязательно так, если вы решите поступить наоборот предсказанию вашей карты. Именно вы решаете, каким будет ваш день?

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Королева Мечей

Весы, ваша жизнь становится намного лучше, когда вы уверены в себе, знаете себе цену и не забываете о ней.

26 июля 2025 года Королева Мечей просит вас держаться за то, что вы знаете как истину о себе, несмотря на то, что говорят другие.

Сплетники и скептики могут быть активнее сегодня, но их мнение не обязательно должно совпадать с вашим. Вы сами определяете свою репутацию и можете принять или отвергнуть всё, что не согласуется с вашими убеждениями.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Паж Мечей

Держи глаза и уши открытыми, Скорпион. Скорее всего, когда вам выпадет карта Таро Паж Мечей, вы получите новости из неожиданного источника. Вы можете получить информацию о переменах или возможности, которой действительно захотите воспользоваться.

Возможно, вы склонны игнорировать это из-за человека, который с вами этим делится. Советую вам прислушаться к своей интуиции и поступать в субботу так, как вам кажется правильным.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Четверка Жезлов, перевёрнутая

Стрелец, что вы обычно делаете, когда другие не согласны или когда в сети или вокруг вас разгорается скандал? Если вы склонны стремиться к миру или высказывать своё мнение, сегодняшнее предупреждение: не делайте этого.

Четвёрка Жезлов, перевёрнутая, посылает вам довольно чёткий сигнал: держите свою сторону тротуара чистой. Если вы не вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются, то можете избежать обвинений в том, что вы говорили то, чего не говорили, или в том, что вы были там, где вам не место. Стрелец, действуйте наверняка.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерог: Королева Жезлов, перевёрнутая

Козерог, сегодня вас просят оценить свой путь, особенно в работе. Вы занимаетесь любимым делом или просто работаете ради зарплаты?

Хотите ли вы заниматься чем-то другим, или в вашей текущей деятельности произошли изменения, которые могли бы улучшить ситуацию?

Полезно время от времени проводить мини-оценку, чтобы определить, что работает, что нет и что можно улучшить.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Семерка Чаш, перевёрнутая

Водолей, пора проснуться и превратить мечты в реальность. Сегодняшнее послание Таро — сосредоточиться на своих мечтах, но при этом делать работу, которая воплощает их в реальность.

Начиная с 26 июля 2025 года, ваша карта Таро, Семерка Кубков в перевернутом положении, даст вам небольшой толчок в другом направлении. Перестаньте мечтать и гадать, что будет, и начните активно спрашивать себя, что будет дальше.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Пентаклей

Рыбы, каждый день — это новый день и возможность узнать больше о том, что вам нравится, и стать экспертом в любой области, которая вам нравится. Если вы хотите узнать больше о Таро, изучайте его.

Если хотите, вы можете узнать больше об астрологии, посетив занятия и познакомившись с этой темой. Посмотрите, что доступно бесплатно онлайн. Даже если вам кажется, что это слишком сложно, попробуйте и посмотрите, что из этого получится.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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