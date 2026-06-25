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Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Раку - взглянуть на себя, Весам - преодолеть

Алена Кюпели
25 июня 2026, 07:52обновлено 25 июня, 08:38
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 февраля
Гороскоп Таро на 26 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Верховная Жрица

Вам не нужно ни у кого спрашивать, что они думают, Овен. Вашего мнения более чем достаточно. Если 27 июня вы сомневаетесь в себе, подумайте о значении вашей сегодняшней карты Таро: Верховная Жрица.

Верховная Жрица — это духовный символ вашего внутреннего голоса. Она обращается к вам, когда вам нужен совет или когда следует доверять своей интуиции. Когда вы чувствуете этот толчок, доверьтесь себе!

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Императрица

В пятницу, 26 июня, вам выпала очень красивая карта Таро — Императрица. Императрицей управляет та же планета, что и вашим знаком: Венера. Именно поэтому эта карта Таро означает безусловную любовь. Вам не нужно заслуживать признания от другого человека. Вам не нужно ничего доказывать.

Тельцы, верьте в любовь. Вы можете просто быть собой и верить, что человек, которому вы небезразличны, покажет свою искренность и честность.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Император

Карта Таро "Император" управляется Марсом и связана с Овном. Поскольку оба знака совместимы с вашей энергией, Близнецы, то, что кажется напряженным другим, для вас вполне нормально.

27 июня вы готовы вступить в борьбу с кем-то. Конфронтация может быть весьма поучительной, и вы поймете, что ваша точка зрения может измениться в свете новой информации.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Маг

Если вам нужно что-то воплотить в жизнь, карта Таро "Маг" идеально подходит для вас, Рак. Это конкретное гадание предлагает вам взглянуть на себя в контексте создания удачи.

Вам нужно подумать о том, на что вы готовы пойти или чем пожертвовать, чтобы получить желаемое прямо сейчас. 27 июня ваша способность управлять своим временем и энергией имеет решающее значение, потому что она направит вас на путь к желаемому.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Умеренность

Лев, тебе нужно быть очень, очень терпеливым к себе. Карта Таро "Умеренность" говорит не только об умеренности и разумных действиях, но и является символом терпения и того, насколько хорошо ты можешь оставаться добрым, когда жизнь кажется трудной.

Умеренность — это ожидание. Хотя в моменты сильных эмоций очень заманчиво разозлиться, постарайся этого не делать в пятницу.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Колесница

Ты долго думаешь, прежде чем решиться на участие в проекте или чем-то подобном. Колесница — символ этой решимости, и сейчас тебе может казаться, что нужно сдаться.

Вопрос в том, почему ты сдаешься, и есть ли альтернативы твоей проблеме, которые ты не рассматривал? Ты можешь удивиться тому, насколько хорошо у тебя всё сложится.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Колесо Фортуны

Весы, пора перевернуть страницу и понять, что то, о чём вы так беспокоитесь, на самом деле не так уж и плохо. В пятницу, 27 июня, Колесо Фортуны говорит о поворотном моменте в вашей жизни.

Проблема жизненных перемен в том, что вы не знаете, куда идёте и зачем. Но как только вы окажетесь на другой стороне, вы поймёте, что находитесь в гораздо лучшем месте. Вам просто нужно было пройти через трудности роста.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Мир

Вы почти завершили определенный жизненный путь. В пятницу, 27 июня, ваша карта Таро, Мир, указывает на завершение одного цикла, чтобы начать новый.

Возможно, вы отправитесь в новое путешествие и скоро вернетесь домой, чтобы начать другое. Возможно, вы станете "опустевшим гнездом" раньше, чем думаете, что даст вам свободу заниматься тем, что вам нравится.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Отшельник

Вы любите проводить день наедине с собой. Нет ничего лучше, чем тихонько погрузиться в блаженное состояние, отдавшись своим внутренним мыслям. Карта Таро "Отшельник" — это мирная карта для вас, Стрелец.

В пятницу, 27 июня, сделайте перерыв и отвлекитесь от шума мира. Разрешите себе побыть в тишине и по-настоящему насладиться своим одиночеством, когда оно наступит.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Луна

В пятницу, 26 июня, карта Таро "Луна" указывает на некоторую безрассудность, связанную с обманом. Луна может указывать на то, что кто-то очень близкий вам предал ваше доверие.

У них могут быть благие намерения, но пока что небольшая подозрительность может уберечь вас от неприятностей.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Шут

Карта Таро "Шут" в прямом положении символизирует поспешное вступление в ситуацию без плана.

Вы можете быть легковерны, когда сосредотачиваетесь только на своих целях. Окружающему вас миру тоже нужен план; у Шута нет руководства, но оно ему пригодилось бы.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Солнце

Эта оптимистичная карта Таро, Солнце, говорит о том, чтобы быть в центре внимания и наслаждаться этим в полной мере.

Ваш день идеально подходит для того, чтобы выйти куда-нибудь и нарядиться или нанести любимый макияж.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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