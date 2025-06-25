Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп по картам Таро на 26 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Паж Мечей, перевернутая

Овен, успокойтесь. Сегодняшняя Паж Мечей, перевернутая, является предупреждением и просит вас воздержаться от излишних размышлений. Вас беспокоит проблема, которую вы не можете решить? Есть ли что-то, что не дает вам спать по ночам?

Не всегда все однозначно, и потеря сна не облегчит понимание вашей проблемы. 26 июня попытайтесь найти другие способы продуктивно справиться со своей тревогой по поводу проблемы.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Дьявол, перевернутый

Телец, отношения — это сложно, и 26 июня вам не обязательно быть официально женатым, чтобы подумать о разводе с человеком, местом, вещью или идеей. Требуется мужество, чтобы разорвать связи с чем-то, частью чего вы были некоторое время.

Сегодня это может быть смесь грусти и облегчения. Возможно, вам будет полезно облегчить себе путь к прощанию и подумать, что вы сделаете, чтобы заменить пустоту, когда почувствуете отсутствие того, чего у вас больше нет.

Близнецы

Сегодняшняя карта таро для Близнецов: Башня, перевернутая

Близнецы, 26 июня, уделите время, чтобы подумать о своих потребностях в здравоохранении. Башня, перевернутая, иногда является знаком того, что у вас может быть проблема, которую вы игнорируете, или что у вас есть домашнее животное или любимый человек, который плохо себя чувствует и требует вашего внимания.

Будьте более заботливы к своему телу. Оно может исцелиться само с помощью сна и меньшего стресса. Запланируйте необходимые проверки, и если вы чувствуете, что что-то не так, примите меры, чтобы определить проблему и найти решение для ее исцеления.

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Десятка Мечей

Рак, сегодня вы можете испытать момент подавленности. Может произойти что-то, что добавит в ваш график обязанностей, которые вы не планировали. Вы можете обнаружить, что темп 26 июня идет немного быстрее, чем вам бы хотелось. Согласно Десятке Мечей, ваши чувства могут принять на себя основной удар этой энергии. Не бойтесь грустить или прорабатывать свои эмоции с психотерапевтом, если можете.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Двойка Пентаклей, перевернутая

Не перегружайте себя, Лев. Карта Таро на 25 июня этого дня, Двойка Пентаклей, напоминает вам, что у вас есть не так много часов, чтобы посвятить себя работе или чему-то, что требует вашей энергии.

Вы можете быть готовы мысленно отдать всего себя определенному делу. Но вы можете не осознавать степень требуемой приверженности, пока не будете вовлечены. Поэтому вместо того, чтобы предполагать, что вы можете взять на себя много дел, обязательно проверьте свое расписание.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Солнце

Карта Таро Солнце на 26 июня 2025 года — это оптимистичная энергия, которая позволяет вам смотреть на мир через розовые очки. Вас могут слегка оттолкнуть новости или то, что вы слышите от других; однако у вас есть собственный разум.

Вы можете принимать собственные решения о том, как вы будете смотреть на мир вокруг вас. Сегодняшнее послание — избегать влияния других. Вместо этого выбирайте делать и быть тем, кем вы хотите быть, а не тем, кем вас заставляют или кого заставляют принять сверстники.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Император

Весы, всему свое время и место, и вы можете расширить свое влияние и достичь сегодня, если попросите вселенную помочь вам.

26 июня вы получите карту Таро Император, и ее послание — задействовать свою внутреннюю силу. Верьте, что вы можете найти то, что вам нужно в себе, даже когда кажется, что ваша решимость слабеет.

Делайте то, что усиливает ваше чувство силы, когда вы чувствуете себя слабым. Веры может быть недостаточно; вместо этого действуйте.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Десятка Пентаклей, перевернутая

На чем вы сосредоточены, Скорпион? 26 июня 2025 года вы можете думать о том, что вам нужно и чего вы хотите сейчас. Здорово иметь краткосрочные цели, но важна долгосрочная игра.

Подумайте обо всем, что приведет к жизни, в которой вы будете чувствовать себя хорошо в долгосрочной перспективе. Какую пищу вы едите, чтобы укрепить свое тело? Как вы укрепляете свой разум? Какой выбор вы делаете сейчас, который поможет или навредит вам в вашей карьере? Все это имеет значение.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Туз Пентаклей, перевернутая

Стрелец, рост и возможности могут показаться сложными 26 июня 2025 года. Туз Пентаклей, перевернутый, служит напоминанием о том, что нужно быть терпеливым и воздерживаться от попыток проталкивать вопросы, когда вы чувствуете отчаяние или считаете, что ваше время на исходе.

Делайте то, что вам нужно, но когда вы чувствуете, что ваши эмоции переходят в режим страха, отступите и вернитесь к мышлению веры. Верьте, что вселенная работает в вашу пользу и что добро, которое вы ищете, придет к вам в нужное время.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Король Пентаклей

Козерог, каждому нужен хороший, надежный советник в жизни. Король Пентаклей — это человек, с которым вам нужно связаться 26 июня; у вас есть руководитель или босс, который всегда заботится о вас?

Как насчет друга или родителя, который будет рядом с вами с дельным советом, когда он вам нужен? Сегодняшняя задача — найти наставника, который поможет вам построить карьеру и возвысить вас.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Королева Пентаклей, перевернутая

Водолей, не увлекайтесь культурой сравнения и не сосредотачивайтесь только на внешности. Это нормально — хотеть хорошо выглядеть, но самое главное — то, что внутри.

26 июня 2025 года вы можете быть склонны к поверхностному мышлению, что может привести к осуждающему отношению. Вы можете думать только о том, что видите, и предполагать, основываясь на одних только чувствах, без конкретной информации.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Пентаклей

Рыбы, независимо от того, сколько вам лет, сегодня новый день, и вы можете подходить к жизни так, как будто это ваш первый день. Ваше отношение имеет наибольшее значение 26 июня, и то, как вы решите действовать, определит все, что будет дальше.

Паж Пентаклей — символ вашего приключения. Что вы готовы сделать сейчас? Что вы хотели бы увидеть проявленным? Выберите что-то одно, чтобы предпринять действия, и начните.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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