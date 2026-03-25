Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Алена Кюпели
25 марта 2026, 10:08
Гороскоп Таро на 26 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на пятницу для Овна: Восьмерка Мечей

26 марта вы можете почувствовать себя немного застрявшими в рутине или даже на работе, но правда в том, что выход есть, и вы можете его найти. Переполняющие вас эмоции могут заставить вас упустить возможности, которые находятся прямо у вас на глазах. Послание карты Таро "Восьмерка Мечей" на сегодня — выйти за рамки своих убеждений и шагнуть в реальность.

Реальность такова, что ваши убеждения сдерживают вас гораздо больше, чем обстоятельства, в которых вы находитесь. Вы можете снять повязку с глаз, Овен. Когда вы это сделаете, вы удивитесь, как легко изменить ситуацию, которая вам не нравится.

Телец

Таро-гороскоп на пятницу для Тельца: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов символизирует импульсивные действия. Телец, 26 марта вы готовы двигаться в новом и позитивном направлении.

Этот день принесет невероятно стремительную энергию, но не поддавайтесь ей без плана. Используйте здравый смысл, направляя свою энергию в действие. Скорость может быть безрассудной, если она бесцельна.

Близнецы

Таро-гороскоп на пятницу для Близнецов: Туз Жезлов

Близнецы, вы начинаете день, ощущая весь свой творческий потенциал. У вас есть идея, которую легко можно превратить в проект или возможность. 26 марта возможно все, и вы почувствуете искры воображения, мотивирующие вас проверить и посмотреть, что вы можете создать.

Туз Жезлов говорит вам не слишком задумываться над своими действиями. Вместо этого поддайтесь своим импульсам. Если вы хотите рисовать, танцевать, писать или говорить то, что у вас на уме, — дерзайте! Действуйте, когда есть энергия и когда кажется, что время подходящее.

Лев

Таро-гороскоп на пятницу для Льва: Двойка Мечей, перевернутая

Лев, иногда вам нужно подождать, прежде чем придут ответы. Перевернутая Двойка Мечей говорит о прорыве в мышлении, связанном с периодом нерешительности или неясности.

Тем не менее, 26 марта вы сделаете шаг вперед. Вместо того чтобы застревать или оставаться в подвешенном состоянии, вы рискуете и смотрите, сработает ли ваше решение. Сегодня вы отправляетесь в путь, зная, что ничто не предопределено; вы можете вносить изменения по ходу дела.

Дева

Таро-гороскоп на пятницу для Девы: Звезда

Надежда есть всегда, Дева. Карта Таро "Звезда" говорит о надежде и исцелении. 26 марта, даже в глубине ваших проблем, вы все еще чувствуете в своем сердце искру веры, которая питает оптимизм.

Будьте сегодня добры к себе и к другим. Даже когда вы видите, насколько суровой может быть реальность, предвидьте позитивный результат еще до того, как он произойдет. Когда вы предвидите, вы можете воплотить в жизнь, Дева.

Весы

Таро-гороскоп на пятницу для Весов: Пятерка Пентаклей

Пятерка Пентаклей указывает на трудности, которые будут иметь далеко идущие последствия и повлияют на ваше духовное, эмоциональное и финансовое благополучие.

Трудные времена подталкивают к поиску решений, и 26 марта ищите их. Они могут проявляться настолько очевидно, что вы удивитесь, как раньше могли их не заметить.

Скорпион

Таро-гороскоп на пятницу для Скорпиона: Шестерка Жезлов, перевернутая

Иногда люди не замечают ваших положительных качеств не из желания причинить вам боль, а потому что Вселенная скрывает вас для вашей защиты. Перевернутая Шестерка Жезлов указывает на недостаток признания со стороны коллег, членов семьи и тех, кому вы помогли.

Легко почувствовать себя обиженным и даже преданным, когда вы делаете что-то хорошее для кого-то, а они не видят вашей ценности. Однако сосредоточьтесь на том, чтобы оставаться верным себе и жить в соответствии со своим внутренним компасом.

Стрелец

Таро-гороскоп на пятницу для Стрельца: Тройка Жезлов

Вам не суждено оставаться маленькими, Стрельцы. 26 марта вы поймете, как хорошо будет расширить определенную область вашей жизни. Вам захочется увидеть, чего вы можете достичь, и Тройка Жезлов сигнализирует о значительном росте. Работа, которую вам нужно было сделать, уже сделана.

Фундамент заложен. Теперь вам нужно сохранять терпение и сосредоточиться на следующих шагах. Вы сможете наблюдать за результатами и направлять свою энергию туда, где, по вашему мнению, она наиболее полезна.

Козерог

Таро-гороскоп на пятницу для Козерога: Отшельник

Карта Таро "Отшельник" указывает на отстранение как на средство духовного и эмоционального обновления. 26 марта вам может понадобиться небольшой отдых от суеты мира, чтобы сосредоточиться на себе. Прислушайтесь к своим мыслям и эмоциям.

Почувствуйте свои чувства, Козерог. То, что вам нужно знать, вы не найдете в книге, в интернете или обсуждая это с другом. Ваша высшая сила хочет говорить с вами, и это требует от вас заглянуть внутрь себя.

Водолей

Таро-гороскоп на пятницу для Водолея: Перевернутая Семерка Пентаклей

26 марта вы можете испытывать некоторое разочарование. Перевернутая Семерка Пентаклей символизирует эмоциональное расстройство, и это может заставить вас задуматься о том, что нужно изменить.

То, над чем вы работали некоторое время, может развиваться не так быстро, как вам хотелось бы или было нужно. Важно не сдаваться сейчас, а оставаться верным своим мечтам. Оцените, что нужно изменить, а затем направьте свою энергию.

Рыбы

Таро-гороскоп на пятницу для Рыб: Семерка Жезлов, перевернутая

Каждому нужен герой, Рыбы, включая вас. 25 марта вам, возможно, придется постоять за себя, но перевернутая Семерка Жезлов указывает на потенциальную застенчивость как на вызов.

Рыбы, вы можете решить, действительно ли стоит тратить время и энергию на борьбу. Возможно, вы предпочтете молчать и пребывать в покое. Иногда лучше позволить проблеме разрешиться самой собой, не слишком вмешиваясь в то, что вы не можете контролировать.

Вас также может заинтересовать:

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персикаВидео

Украинская юмористка показала, как выглядит после операции

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

