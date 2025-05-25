Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 26 мая / Коллаж Главреж, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Королева кубков

Вы человек, который любит тему любви, Овен. Королева кубков представляет вашу кокетливую энергию и воображение о любви. Но здесь также в игру вступает ваша проницательность.

Сегодня это выглядит как позволить вашей любвеобильной стороне выйти наружу, но делать это осторожно. У вас так много любви, которую вы можете отдать, но не каждый должен быть "тем самым". С этим знанием вы защищаете свое сердце и энергию, готовы отдавать то, что внутри вас, но только правильным людям.

Телец

Карта Таро: Тройка Кубков

Твоему разуму не нужна помощь в придумывании негатива, Телец; вещей, которые идут не так, или того, что ты хотел бы, чтобы было по-другому. Но немного намеренности имеет большое значение, чтобы заметить позитив.

Сегодня тебя окружает множество благословений, Телец, и Тройка Кубков побуждает тебя открыть глаза, чтобы отпраздновать их. Обильная радость находится по ту сторону благодарности и осознания того, что ты именно там, где тебе суждено быть в этот момент.

Близнецы

Карта Таро: Справедливость

Справедливость восторжествует, Близнецы. Карта Справедливость служит напоминанием о необходимости ходить с честностью, предпринимая действия, которые вы бы не против вынести на свет.

Карма возвращается, что может привести как к положительным, так и к отрицательным результатам. Хорошая новость в том, что хождение с честностью и справедливостью может принести взамен позитивные вещи!

Рак

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Исцеляющие пути часто нелинейны и не быстры, Рак. Хотя осознание может прийти к вам в один момент, сам процесс восстановления и роста может занять время, и это не плохо; это может быть прекрасно.

Позвольте себе потратить время, необходимое для этого пути, обдумывая все и выполняя работу. Помни, Рак, боль не останется навсегда.

Лев

Карта Таро: Паж Мечей

Вы всю жизнь учитесь, Лев. Паж Мечей представляет ваше желание расширяться и узнавать больше. Это прекрасное время, чтобы исследовать новые вещи и следовать своим интересам.

Вы можете продвинуться еще дальше в той области, в которой вы уже находитесь, или заняться чем-то совершенно другим. Есть много того, что нужно узнать, поэтому будьте любознательны и задавайте много вопросов. Вы можете сформировать большой опыт и знания в этот период.

Дева

Карта Таро: Король Жезлов

У вас есть что предложить миру, Дева. Видите, как Король Жезлов олицетворяет энергию, уверенность и смелость? Эти черты есть внутри вас, они ждут, когда вы их полностью используете.

Это означает, что ваши навыки, знания и идеи могут быть объединены с уверенностью, чтобы вы могли поделиться тем, что у вас есть, с миром. У вас есть лидерский потенциал, поэтому не позволяйте своим сомнениям сдерживать вас.

Весы

Карта Таро: Восьмерка кубков

Не все для вас, Весы. Закрытие дверей или завершение глав — это не всегда плохо. Иногда может быть необходимо освободить место для того, что предназначено для вас.

Не бойтесь уйти от того, что, как вы знаете, больше вам не служит. У вас ограниченное время и ресурсы в жизни, поэтому потратьте их на то, что вы считаете достойным.

Скорпион

Карта Таро: Волшебник

Хотите верьте, хотите нет, Скорпион, но у вас есть уникальные таланты и дары, которыми вы можете поделиться. Ваша креативность, лидерство или образ мышления могут сделать вас особенным. Узнайте, в чем вы хороши, и обретите уверенность в своей зоне гениальности.

Не сосредотачивайтесь на том, чего вы не умеете. В то время как развитие силы в своих слабостях — это одно, сравнение — это другое. Это ничего не меняет; это просто уменьшает вашу способность видеть красоту своих даров.

Стрелец

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Иногда, Стрелец, ты будешь сталкиваться с людьми, которых не понимаешь. Они могут быть недобрыми и причинять тебе боль.

Вместо того, чтобы отвечать взаимностью на горечь, сохраняй мягкость и изящество. Тебе не нужно понимать, и ты также не должен позволять этому поглотить тебя. И иногда осознание того, что тьма, которую они изливают, отражает их борьбу, может быть для тебя достаточным.

Козерог

Карта Таро: Императрица

Козерог, истинный признак уверенности — это внутренняя безопасность, когда не нужно унижать других, чтобы возвыситься самому.

Одна из ваших самых сильных сторон — это ваша способность возвысить других вместе с вами, Козерог. Вы подаете пример и предлагаете другим людям доброту, которая помогает им расти. Вы понимаете, что это не соревнование; каждый из вас побеждает, становясь лучшим собой.

Водолей

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутый

Будьте реалистичны в своих ожиданиях, Водолей. Вы можете установить слишком высокое давление для себя и других. Одно дело иметь большие надежды, а другое — переоценивать себя.

Слишком высокие ожидания могут истощить вас больше, чем принести вам успех. Вместо того чтобы праздновать то, что было сделано правильно, это может сосредоточить ваше внимание на планках, которые не были выполнены, хотя они могли быть слишком высокими.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Боритесь за то, чего хотите, Рыбы. Вы по своей природе можете иметь решительный характер, и вы получите желаемые результаты, настойчиво добиваясь своего.

Часто люди соглашаются, потому что не просят. Однако это не про вас. Знайте, за что стоит бороться, и добивайтесь этого с уверенностью. Не всегда важно получить результат, а осознать, что вы сделали все, что могли.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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