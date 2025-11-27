Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 28 ноября / Коллаж Главред, Фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Башня

Сила в вашем ментальном переосмыслении, Овен. Пятничные испытания не должны выбить вас из колеи, но они разрушают всё, что изначально было нереальным.

Начинать с чистого листа может быть страшно, Овен, но это даёт вам возможность построить прочный фундамент.

Осознайте дискомфорт, который вы испытываете 28 ноября, и посмотрите, чему вы можете научиться и чему научиться. Жизнь будет со своими бурями, и сквозь всё это вы будете расти, учиться и становиться сильнее с каждой бурей.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Пятёрка Кубков, перевёрнутая

Прощение — это не просто отпустить другого человека, Телец; в пятницу оно ради вашего собственного исцеления. Невероятно тяжело держаться за то, как другие люди причинили вам зло.

28 ноября может быть трудно отпустить, но вы понимаете, что не менее трудно держаться за них. Итак, выбирайте, что вам по душе: постоянно переживать боль других людей или прилагать усилия, чтобы найти исцеление после всего этого.

Близнецы

Пятничная карта Таро для Близнецов: Шестерка Жезлов

В пятницу вы, Близнецы, поймёте, как быстро подходит к концу год. Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы спросить себя: чем всё отличается от января?

Вам не нужно давить на себя, подводить итоги каждого месяца и писать 100 новогодних обещаний; всего пять минут размышлений 28 ноября могут многое значить.

Вам есть чем гордиться, так что, большое или малое, чем вы гордитесь? Чему вы научились в этом году, что хотите взять с собой в следующий?

Рак

Пятничная карта Таро для Рака: Король Пентаклей

Путь к величию часто начинается скромно, Рак. Не отчаивайтесь, если в пятницу вы ещё не достигли желаемого.

Король Пентаклей символизирует изобилие и процветание и призывает вас действовать сейчас, помня о своих больших целях.

Как это может выглядеть 28 ноября: жертвы или дисциплина, чтобы ваше будущее "я" получило всё, о чём вы мечтали?

Лев

Пятёрка Мечей, перевёрнутая

Не все достойны вашего круга и не все искренне желают вам добра, Лев. Пятёрка Мечей, перевёрнутая, напоминает вам о необходимости быть достаточно проницательным, чтобы понимать, когда отношения идут вам на пользу.

Если в пятницу вы чувствуете, что кто-то полон негативной энергии, возможно, вам стоит отстраниться; энергия заразительна. Если кто-то сплетничает о вас, сделайте свой вклад, чтобы жить честно.

Ваша карта Таро 28 ноября сигнализирует о решении и движении вперёд, и вы можете стать первым, кто станет миротворцем.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Шестерка Мечей

Девам стоит осознать, что ваши действия, большие или маленькие, действительно имеют значение. Часто мы можем пренебречь весомостью последовательных, небольших действий; в результате мы пренебрегаем продуктивными и вкладываемся в менее ценные. Но что происходит в пятницу? Меньшее накапливается. Вместо того, чтобы позволить этому случиться, вкладывайтесь в позитивные дела, какими бы незначительными они ни были.

28 ноября для вас будет невероятно важно узнать, что вы можете помогать другим людям. Видя, как кто-то борется с трудностями, вы не только сочувствуете, но и находите смысл и силу в том, чтобы поддержать его. Если вы видите нуждающегося, помогайте. Дело не всегда в том, что вы даете, а в том, чтобы делиться от всего сердца.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Семерка Жезлов

Вы способны, Весы. Но помимо ваших возможностей, именно ваша смелость и решимость помогут вашим целям достичь цели. Многие люди способны, но немногие достаточно смелы, чтобы действовать.

В пятницу именно ваша способность быть последовательным и рисковать приведёт вас к успеху. Будьте достаточно верны в себя, чтобы попробовать свои силы 28 ноября, не гарантируя результат. Таро Семерка Жезлов даёт вам понять, что вы обязаны этим себе.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Пятёрка Жезлов

Твой единственный реальный соперник — это ты сам, Скорпион. Ты, вчерашний, и ты, со своими собственными желаниями.

Ты можешь смотреть налево или направо, но чаще всего это просто тянет тебя вниз. Сравнение — вор радости, и тебе не нужно думать о том, что делают остальные в пятницу.

Твой путь не будет таким, как все, потому что 28 ноября ты не будешь похож на всех остальных. Ты — уникальная личность с уникальной миссией и уникальным способом её достижения. Помни, что ты не возвышаешь других в своём воображении, не оставляя себя без должного признания. Ты способен!

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Рыцарь Мечей

Стрелец, ты полон жизни и энергии. Это идёт тебе на пользу, но только если энергия направлена ​​в правильное русло. Спроси себя: каковы твои приоритеты в пятницу и как ты можешь реально отдавать им?

Какой смысл в энергии, если она не направлена ​​на достижение желаемых целей? Рыцарь Мечей призывает вас быть целеустремлённым, предельно сосредоточенным на своих целях. Как только вы достигнете этого, 28 ноября у вас всё будет получаться.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Верховная Жрица

Козерог, ты не сможешь налить из пустой чаши. Ты не сможешь рассчитывать на свою продуктивность и вдохновение, если не будешь думать о том, что поможет тебе чувствовать себя так.

Помимо времени для творчества и работы, найди в пятницу время для игр или даже тишины. Это так же необходимо! Ты можешь вернуться к тому, что всегда любил, например, к детскому занятию, рисованию или любимой музыке.

Но не бойтесь искать новые источники творчества и вдохновения 28 ноября, например, посетить музей или почитать на Pinterest.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Двойка Жезлов

Водолей, есть ли у вас идеи или цели? Возможно, вы говорили, что хотели бы сделать что-то в пятницу, но пока не воплотили это в жизнь. Реальность такова, что это, скорее всего, не произойдет, пока вы сами этого не сделаете.

Двойка Жезлов 28 ноября призывает вас начать планировать то, о чем вы мечтаете. Хорошая новость заключается в том, что, зная последовательность своих действий, вы сможете достичь гораздо большего, чем думаете.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Смерть

Рыбы, некоторые вещи должны умереть, чтобы дать жизнь другим. Возможно, вам пришлось оплакивать окончание отношений или определенного периода жизни. Всё меняется, и вы тоже.

Но в пятницу вы начинаете понимать, что не всё должно оставаться в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы возвращаться к тем же обстоятельствам, сила заключается в том, чтобы превратить свой опыт в своё будущее.

Чему вы хотите дать жизнь 28 ноября, а что должно закончиться?

