Гороскоп Таро на завтра 29 июня: Ракам - везение, Скорпионам - остаться наедине

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 29 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Тройка пентаклей

Овен, пришло ваше время проявить себя. Тройка пентаклей — это ваши навыки и то, как вы применяете то, что умеете делать, в своей работе. 29 июня вы можете задаться вопросом, можно ли вас заменить.

Но прислушайтесь к этому сообщению: сегодняшняя карта таро — это напоминание о том, что, работая над развитием своих талантов до высокой степени, вы защищаете себя от изменений в технологиях или обществе.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Паж кубков, перевернутый

Телец, вы склонны очень серьезно относиться к своей работе и отношениям; однако 29 июня обратите пристальное внимание на то, как другие читают ваши действия.

Кто-то из близких может посчитать вас незрелым. Паж кубков, перевернутый, — это предупреждающее сообщение. Будьте внимательны, сохраняйте эмоциональный контроль и избегайте экстремального поведения, которое может навредить вашей репутации или тому, как вас воспринимают другие.

Близнецы

Сегодняшняя карта таро для Близнецов: Королева Мечей, перевернутая

Не будьте злобными, Близнецы. 29 июня Королева Мечей, перевернутая, предупреждает вас о необходимости защищаться от негативных эмоций. Вы можете испытать нормальное человеческое чувство: ревность. Зеленоглазый монстр может быть мимолетным, но он напомнит вам о том, чего вы хотели и не получили.

День может быть отмечен чувством гнева, поэтому будьте осторожны, чтобы не дать ему укорениться. Хотите ли вы чувствовать горечь? Перерабатывайте свои эмоции здоровым образом, разговаривая или занимаясь спортом.

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Умеренность

Рак, вам повезло. Сегодняшняя карта таро на этот день — Умеренность, и это также карта вашего знака. Поэтому 29 июня вам нужно практиковать терпение, одно из самых сложных дел.

В каких областях вашей жизни вам трудно быть терпеливым? С людьми или ситуациями? Вы замечаете, что навязываете свою волю другим или стараетесь изо всех сил заставить что-то произойти, когда вам следует сдаться и позволить всему идти своим чередом? Сегодня сдавайтесь, когда чувствуете, что не хотите этого делать. Посмотрите, что произойдет, когда вы отпустите ситуацию.

Лев

Сегодняшняя карта таро для Льва: Четверка Кубков, перевернутая

Лев, вы в последнее время попали в колею? Четверка Кубков, перевернутая, — это призыв к приключениям. Вы можете осознать, что в последнее время вы не живете полной жизнью.

С Меркурием в вашем знаке вы готовы говорить об изменениях и вносить кардинальные изменения в свою повседневную жизнь. Сегодняшнее послание — противостоять тому, что вы чувствуете неудовлетворенным. Исследуйте способы предпринять действия, которые заставят вас почувствовать себя живым.

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Восьмерка Мечей

Вы сдерживаете себя, Дева? Иногда из чувства самосохранения вы удерживаетесь от того, что, по вашему мнению, является высокорискованным. Но Восьмерка Мечей — это предупреждение против такого типа мышления 29 июня.

Возможно, вы захотите проверить воду, чтобы освободиться от ограничивающих убеждений или способов мышления. Подумайте, какой была бы жизнь, если бы то, чего вы боитесь, сбылось? Что бы это значило для вас, если бы вы рискнули и это оказалось лучшим решением, которое вы когда-либо принимали?

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Король Кубков

Весы, 29 июня вы оказываетесь на высоте, и вы как старший брат среди знаков зодиака. Вы производите впечатление сильного друга для других и хорошего советника для тех, кому нужно доброе слово.

Вам может не нравиться быть тем человеком, который должен говорить людям вещи, побуждающие их делать трудный выбор, но Король Кубков — это напоминание о том, что когда вы в состоянии поделиться мудростью, это всегда разумно.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Король Мечей

Как вы думаете, Скорпион? 29 июня Король Мечей — это знак того, что ваша мыслительная жизнь находится под угрозой и потенциально может стать запутанной или омраченной внешним влиянием. Возможно, вам сегодня захочется сделать перерыв, чтобы собраться с мыслями.

Не пропускайте обеденный перерыв или дела, которые помогают вам справиться с эмоциями. Совершите столь необходимые прогулки или выключите телефон, чтобы провести время наедине с собой.

Стрелец

Сегодняшняя карта таро для Стрельца: Влюбленные, перевернутая

Стрелец, Влюбленные, перевернутая, является предостережением от несбалансированного обмена эмоциональной энергией между вами и тем, кто вам нравится или кого вы любите. Этот день приносит сигнал о том, что нужно развивать свои отношения, так как легко поддаться соблазну идеи, что жизнь за пределами ваших отношений превосходит то, что вы разделяете.

Обсудите эти мысли, если они у вас есть, и изучите способы улучшить ваши отношения, определив общие интересы.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Пятерка кубков

Козерог, потеря может восприниматься как часть жизни. Иногда вы теряете время, занимаясь вещами, которые вам не нравятся. Вы отдаете свое внимание другим, и вы можете получить или не получить то же самое взамен.

29 июня вы можете почувствовать чувство печали из-за упущенных моментов, которые вы пережили. Однако это чувство можно переосмыслить и принять решение улучшить свой график, воспользовавшись тем, что у вас есть в данный момент.

Водолей

Сегодняшняя карта таро для Водолея: Император

Водолей, планируй то, что ты хочешь увидеть успешным. Послание для тебя от 29 июня от Императора — будь стратегом в своей жизни.

Чтобы достичь цели, создай четкую стратегию. Если ты хочешь, чтобы отношения сложились, запланируй свидание и заранее подготовь темы для разговоров. То, во что ты вкладываешь свое время и энергию, приносит тебе результаты.

Рыбы

Сегодняшняя карта таро для Рыб: Король Жезлов, перевернутый

Рыбы, какой ты лидер? 29 июня Король Жезлов, перевернутый, — это напоминание о том, что нужно быть сильным лидером. Как ты думаешь, что нужно, чтобы быть лидером в мире или в жизни других?

Если ты знаешь, возьми все свои наблюдения о слабых авторитетных фигурах и используй их, чтобы решить, что ты хотел бы сделать, когда придет твоя очередь руководить другими.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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