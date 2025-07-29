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Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Овнам - перемены, Тельцам - решение для себя

Алена Кюпели
29 июля 2025, 13:15
83
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 30 июля
Гороскоп Таро на 30 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Справедливость

Не будьте слишком строги, Овен, особенно в любви. Возможно, вам кажется, что вам нужно выполнить несколько пунктов в списке отношений, чтобы получить одобрение, но романтика должна быть гибкой и изменчивой.

Послание Таро на 30 июля 2025 года: адаптируйтесь к изменениям. Вы меняетесь, и люди меняются. Позвольте всему течь естественно.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Повешенный, перевернутый

Не ждите слишком долго — вот главный посыл карты Таро Повешенный 30 июля 2025 года.

Обычно вы получаете эту карту Таро, когда ждете, что кто-то другой сделает шаг или сделает что-то, чего вы хотите для себя.

Вместо этого принимайте решения, основываясь на своих внутренних желаниях и стремлениях. В конечном счёте, именно вы контролируете себя.

Близенецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Колесо Фортуны

Близнецы, сегодня ваш счастливый день, и когда Колесо Фортуны станет вашим ежедневным раскладом, важно обращать на него внимание.

Оно призывает вас не ослаблять усилий в работе. Вас ждёт так много всего. Начиная с 30 июля 2025 года, усердно трудитесь.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Король Мечей

Рак, вы сможете во всём разобраться, если захотите. Король Мечей говорит о том, чтобы использовать свой интеллект для своего высшего блага.

Сегодня у вас может появиться привычка позволять кому-то другому принимать решения или думать за вас.

Два ума всегда лучше, чем один. Поначалу может показаться приятным позволить другим делать тяжёлую работу, но если будет допущена ошибка, вы пожалеете, что не проявили больше участия с самого начала.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Туз Пентаклей

Лев, жизнь может стать намного лучше, если вы поставите перед собой задачу делать то, что необходимо, каждый день. Поставьте перед собой цель, будь то здоровье, работа или отношения, и это сработает.

Главное — принять решение, которое подразумевает самосовершенствование. Если вы сядете за стол в конце этого месяца, у вас будет всё необходимое для работы на весь август, когда он начнётся.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Жезлов

Вы сострадательный человек, и именно это делает вас отличным лидером, Дева. Вы чувствуете, что нужно людям, и как дать им это с поддержкой и добротой.

Сегодня вы можете использовать свою интуицию в большинстве ситуаций. 30 июля 2025 года может стать решающим моментом, когда вы поможете другу в нужде и обнаружите, что ваша проницательность полезна не только ему, но и вам самим.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Иерофант

Сегодняшняя карта Таро, Иерофант, посвящена духовному руководству и внутреннему знанию. Поэтому, начиная с 30 июля 2025 года, подумайте о том, чтобы выделить время на что-то тихое, чтобы услышать свой внутренний голос.

Вместо того, чтобы позволять социальным сетям заполнять ваш разум шумом и свистом, подумайте о том, чтобы отложить всё это в сторону, чтобы избавиться от рутины и услышать голос Вселенной.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Пятёрка Мечей

Скорпион, бывают моменты, когда вы обнаруживаете, что люди совершают неприятные поступки, и, хотя это ранит ваше сердце, дело не всегда в вас.

Сегодняшний урок от карты Таро Пятёрка Мечей может оказаться непростой пилюлей, особенно если вы осознаёте негативную энергию окружающих, включая друзей и семью.

Но совет для вас 30 июля — отстраниться от неё. Не позволяйте вещам, которые вы не можете контролировать, завладеть вашими мыслями. Вместо этого сосредоточьтесь на позитиве.

Стрелец

Карта Таро на сегодня для Стрельца: Рыцарь Пентаклей

Стрелец, будьте практичны. Возможно, у вас много дел и вы хотите попробовать что-то новое; однако совет на сегодня — сосредоточиться на том, что можно сделать и добиться эффективных результатов. Творчество — это здорово, но в этот день нужна и некоторая приземлённость.

Послание от Рыцаря Пентаклей: стремитесь к реалистичным результатам, а затем, после 30 июля, расширяйте свой кругозор.

Козерог

Карта Таро на сегодня для Козерога: Суд

Козерогу важно думать самостоятельно и не слишком беспокоиться о том, что думают другие о ваших действиях. Люди будут судить, как указывает карта Таро "Суд" на 30 июля, но вы не можете позволить их мнению контролировать вас.

Вам нужно оставаться верным себе, особенно в том, как вы живете и кого вы выбираете любить. Правильные люди примут и поддержат вас в любом случае.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Четверка Жезлов

Вы довольны своим текущим положением? Четверка Жезлов — символ достижений и хороших результатов. Итак, согласно вашей карте Таро, вас ждет награда 30 июля или позже.

Награда может быть разной, и эта награда может быть не связана с деньгами. Вас могут наградить временем, отношениями или чем-то, чем вы всегда хотели наслаждаться, но не имели на это ресурсов.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Жезлов, перевернутая

Рыбы на этой неделе планируют переосмыслить свою жизнь, а затем сделать это снова. Тройка Жезлов, перевернутая, — это карта Таро, которая поможет вам обрести понимание через самоанализ.

Вам не нужно платить кому-то за помощь в этом. Вы можете использовать искусственный интеллект или пройти онлайн-тесты, чтобы узнать всё необходимое к 30 июля.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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