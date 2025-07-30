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Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Водолею - мечтать без страха, от Рыб - сюрприз

Алена Кюпели
30 июля 2025, 13:13
16
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 31 июля
Гороскоп Таро на 31 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Десятка Кубков

Все ваши мечты о любви и семье сбываются, Овен. Сегодняшняя карта Таро, Десятка Кубков, — благоприятное предзнаменование, полное оптимизма и надежды.

Последний день месяца может стать для вас лучшим днём, поскольку что-то изменится, и вы увидите, какой может быть ваша жизнь — миром, полным людей, которые заботятся и поддерживают друг друга.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Мечей

Телец, сегодня наступает важный поворотный момент в вашей жизни, который обусловлен одним единственным решением. Хорошая новость в том, что ваш разум ясен и вы точно знаете, чего хотите.

31 июля 2025 года вы сможете точно определить, что вам нужно сделать, как это сделать и какие задачи должны быть выполнены другими. У вас не будет никаких смешанных эмоций или вопросов; вы просто возьмётесь за дело и доведёте его до конца.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Четверка Кубков

Близнецы, иногда вы можете упустить возможность и не знать, как её вернуть. Тогда вы будете задаваться вопросом, сможете ли вы когда-нибудь получить другую, похожую или лучшую.

Сегодняшняя карта с Четверкой Кубков предвещает грусть, но сейчас самое время быть благодарным за то, что эта ситуация произошла.

Иногда событие может разочаровать, но позже вы понимаете, что избежали проблемы, о которой даже не подозревали.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Туз Кубков, перевёрнутый

Отношения могут дать вашему сердцу лишь ограниченное количество информации, потому что вы не созданы для того, чтобы быть рядом только с одним человеком. Вам необходим обогащающий опыт, включающий идеи и разговоры.

Туз Кубков, перевёрнутый, говорит о расширении ваших интересов и поиске новых социальных групп, чтобы расширить свой кругозор и получать удовольствие. Начиная с 31 июля 2025 года, отправляйтесь в путь и исследуйте; Начните получать удовольствие.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Восьмёрка Мечей, перевёрнутая

Лев, такое случается. Вы привыкаете к проблеме, и вдруг она становится неотъемлемой частью вашей личности. Но, согласно Восьмёрке Мечей в перевёрнутом положении от 31 июля 2025 года, вы ищете перемен, хотя сейчас не можете их найти.

Послание Таро заключается в том, чтобы знать, что вы можете быть слепы к тому, что вам доступно. Вы можете настолько привыкнуть к происходящему, что не видите, как просто выбраться.

Сегодняшняя задача — найти способ обратиться к другу за советом, чтобы преодолеть эту слепую зону.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Пятёрка Жезлов, перевёрнутая

Дева, люди могут устать от споров через какое-то время. Может показаться, что ссора будет длиться вечно, но со временем вы понимаете, что это не так.

Вы узнаете, что прощать гораздо проще, чем вы думали изначально. Как только гнев утихнет 31 июля 2025 года, перевернутая Пятёрка Жезлов указывает на то, что всё наладится. Жизнь налаживается.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Перевёрнутая Десятка Мечей

Это ваш поворотный момент, Весы. Перевёрнутая Десятка Мечей указывает на то, что болезненный процесс подходит к концу, и, несмотря на всю его сложность, вы начинаете чувствовать, что он уже позади.

Эта ситуация может быть текущей или далёким воспоминанием; в любом случае, прошлое и эмоциональные переживания, связанные со стыдом, остались позади. Четверг, 31 июля, — день, когда вы начнёте радоваться!

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Перевёрнутая Девятка Мечей

Скорпион, вам нужно постепенно избавляться от долгов, и не успеете вы оглянуться, как груз свалится с ваших плеч.

Послание перевёрнутой карты Таро Девятка Мечей одновременно оптимистично и обнадёживает.

Она гласит, что когда вы вкладываете немного денег в погашение долгов, поначалу это кажется незначительным. Сегодняшний день, четверг, 31 июля, может стать началом снежного кома, который будет накапливаться. Продолжайте в том же духе.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Повешенный, перевернутая

Стрелец, на самом деле, вы любите перемены больше, чем кто-либо другой. Это интригует, и вам нравится учиться в процессе. Однако в этот четверг, 31 июля, перевернутая карта Повешенный говорит о том, что вы можете быть менее открыты к переменам.

Окружающим вы можете казаться негибким или невосприимчивым к предложениям. Если это происходит, спросите, почему. Возможно, у вас есть веская причина. Объясните её.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Тройка Жезлов, перевернутая

Козерог, амбиции не обязательно должны быть грандиозными и драматичными. Вы можете стремиться к чему-то меньшему и более ощутимому. Достижимому.

Послание перевернутой карты Таро Тройки Жезлов: не торопите события. Если вы пытаетесь сделать слишком много, вы можете ограничить свои мечты. Начните с малого. Работайте над тем, что вам нужно, шаг за шагом.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Девятка Кубков

Водолей, карта Таро Девятка Кубков напоминает о том, что желания могут сбываться, даже если вы в это не верите. Сегодня будьте осознанны в своих мыслях. Мечтайте открыто и без страха.

Старайтесь не позволять прошлым разочарованиям мешать вам быть оптимистом. Вам нужно думать о том, что, возможно, однажды то, чего вы хотите, воплотится в реальность.

Никогда не знаешь, и 31 июля 2025 года может стать тем днём, когда вы увидите, как движется Вселенная.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Мечей

Рыбы, есть кое-что, чего люди не всегда знают о вас, а именно то, что ваше доброе поведение включает в себя много остроумия, а иногда и сарказма. Сегодняшняя карта Таро предполагает, что вы будете использовать свою личность открыто и открыто.

Так что берегитесь, мир! 31 июля 2025 года вы удивите друзей своей уникальностью, даже тех, кто считает, что знает вас лучше всех. Сюрприз!

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