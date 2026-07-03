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Гороскоп Таро на завтра 4 июля: Львам - все получится, Козерогам - заработок

Алена Кюпели
3 июля 2026, 12:47
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 февраля
Гороскоп Таро на 4 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Дьявол

Вы умны, Овен, и ваш интеллект может быть подвергнут испытанию. То, что на первый взгляд кажется безобидным, на самом деле гораздо опаснее, чем вы думаете. Таково предупреждение карты Таро "Дьявол", если вы получите её во время Луны в Рыбах.

4 июля перепроверьте себя. Не думайте, что если вы что-то чувствуете определённым образом, то это обязательно верно. Иногда чувства могут быть обманчивыми, и сегодня лучше позволить разуму управлять вашим сердцем.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Четверка Мечей

Вам действительно нужен отдых сегодня, и время, проведённое с друзьями, - идеальное начало. Карта Таро "Четверка Мечей" напоминает о ценности отдыха и расслабления, и вам это необходимо.

Поскольку Луна находится в Рыбах, она активирует ваш сектор дружбы, в частности, вашу социальную сеть, включая работу. Сегодня идеальный день, чтобы выйти и пообщаться с коллегами. Вы можете поговорить о будущем, поделиться идеями и провести мозговой штурм на ходу.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Четверка Кубков, перевернутая

4 июля вы выходите из тупика, потому что осознаете происходящее, и вместо того, чтобы считать, что так и должно быть, решаете это изменить. Перемены могут вызывать привыкание, и, хотите верьте, хотите нет, они могут привести к ситуации, когда у вас появляется множество идей, но ничего на самом деле не делается.

Ваша карта Таро на сегодня - Четверка Кубков, но в перевернутом положении она указывает на модель поведения, которая кажется продуктивной, но на самом деле таковой не является.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Туз Кубков

Некоторые говорят, что любовь - это выбор, и если бы вы спросили карту Таро Туз Кубков, она бы сказала вам, что вы готовы принять решение относительно отношений.

С наступлением летних месяцев вы готовы полностью посвятить себя кому-то. Вы сделали всё возможное, чтобы показать свою искренность человеку, который вам очень дорог. 4 июля вы также готовы официально подтвердить свои отношения.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Солнце

Лев, вы находитесь под влиянием Солнца и являетесь огненным знаком, полным жизни. Карта Таро, которой вы управляете, очень позитивна. Сегодня всё, что вы хотите сделать, у вас получится.

Вы чувствуете себя легкомысленно и оптимистично. Это идеальная энергия для достижения личной цели или для занятий чем-то творческим и интересным. Ваша игривая сторона активна.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Рыцарь Пентаклей, перевёрнутый

Так легко предположить, что вы не добьетесь успеха, если у вас было одна-две неудачи.

Карта Таро Рыцарь Пентаклей в перевёрнутом положении символизирует глубокое разочарование, которое вы испытываете из-за сложившихся обстоятельств. Но сейчас у вас есть выход, Дева.

Вы можете использовать свои отношения, чтобы мечтать о лучшем будущем. Поговорите с другом или с тем, кто вас действительно любит, чтобы узнать, какие идеи у вас могут возникнуть. Иногда человек видит то, чего не видите вы, и его проницательность оказывается бесценной.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Перевернутая Семерка Кубков

Весы, в мечтах о светлом будущем так много хорошего. Мечты часто являются отправной точкой для творчества. Однако вы готовы работать над воплощением своего видения будущего.

Пока Луна находится в Рыбах, у вас перевернутая Семерка Кубков, напоминающая о необходимости быть бдительными. Пора проснуться от своих мечтаний и приступить к работе, обдумывая практические шаги, которые вы можете предпринять сегодня, чтобы двигаться в желаемом направлении завтра.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Двойка Пентаклей

У вас много дел, и вы можете быть довольно интенсивным знаком зодиака.

Сегодняшняя карта Таро, Двойка Пентаклей, призывает вас научиться управлять несколькими задачами одновременно, не всегда делая одно дело, а затем переходя к следующему проекту для достижения максимальной эффективности.

Иногда вы можете удвоить свои усилия и увидеть значительное улучшение. Поэкспериментируйте с разными вариантами, чтобы понять, что сработает 4 июля.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Рыцарь Жезлов

Стрелец, ты так хорошо умеешь жить полной жизнью, и твоя карта Таро на субботу призывает тебя действительно этим воспользоваться.

Рыцарь Жезлов - это ты, очень влиятельная личность, которая не только добивается своего, но и вдохновляет окружающих. Наслаждайся!

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Туз Пентаклей, перевернутый

Козерог, твоя репутация и твои чувства очень важны для тебя. Туз Пентаклей, перевернутый, указывает на неэффективное управление финансами, и это может быть сложной реальностью 4 июля.

Финансовый стресс никогда не бывает приятным, но лучше знать, как ты распоряжаешься своими деньгами, чем не знать. В субботу вы заметите доход, который подтолкнет вас к серьезным переменам, на которые вы бы иначе не решились. Сейчас идеальное время, чтобы заняться чем-то, что поможет вам зарабатывать деньги из дома.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Колесница, перевернутая

Вы всегда заботитесь о тех, кто находится в невыгодном положении, Водолей, но в субботу этим человеком можете оказаться вы сами. Вы можете вложить столько же энергии в улучшение собственной жизни.

Вы используете свою способность отстраняться и смотреть на вещи с другой точки зрения. А когда Луна находится в Рыбах, вы инвестируете в себя. Когда вы решаете это сделать, все складывается для вас очень хорошо. Перевернутая Колесница указывает на победный настрой. Вы не собираетесь сдаваться, ни сейчас, ни когда-либо.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Семерка Пентаклей, перевернутая

Сегодня Луна находится в вашем знаке, и это дает вам дополнительный заряд энергии, когда вы оцениваете происходящее в вашей жизни. Вам становятся очевидными те отношения, которые оказались несбалансированными. Ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, в перевернутом положении, также указывает на то, что вы чувствуете, что ваши потребности не удовлетворяются. 4 июля вы столкнетесь с правдой и начнете спрашивать "почему?". Вы начнете процесс исцеления, который поможет вам решить, что делать дальше.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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