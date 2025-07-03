Гороскоп Таро на завтра 4 июля: Весам - положительный знак, Девы - получат все

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 4 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Рыцарь Кубков, перевернутая

Овен, вы должны признать, что некоторые люди не могут справиться со своими эмоциями по разным причинам. Вы можете желать, чтобы человек действовал определенным образом или был тем, кем вы его считали.

Но Рыцарь Кубков, перевернутая, говорит, что это может быть за пределами их возможностей прямо сейчас. Некоторые люди взрослеют медленнее, чем другие. Можете ли вы дождаться, когда это чудо произойдет? Следующий вопрос: что вы будете делать, если этого не произойдет?

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Двойка Жезлов

Каков ваш план игры, Телец? У вас есть много вещей, которых вы хотите достичь в жизни помимо работы, не так ли? Вы можете надеяться, что это произойдет органично, или выбрать путь и гарантировать, что это произойдет. Записанные цели имеют больше шансов на успех. Что вам нужно записать на бумаге сегодня?

Двойка Жезлов — это карта Таро для принятия решений, указывающая на то, что пришло время действовать. Если действия говорят громче слов? Что скажет о вас ваш голос сегодня?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Повешенный, перевернутая

Хотя вас часто называют оборотнем, сегодня проявляется и более жесткая сторона вас. Повешенный, перевернутая, — это карта Таро, которая обычно появляется, когда вы застряли в своей жизни. Вы можете чувствовать, что застаиваетесь, и часть вас может также предпочесть, чтобы это было так.

Жизнь не всегда должна включать перемены. Может быть что-то мирное в привычном, и перемены могут быть сегодня вне повестки дня, поскольку вы позволяете себе обосноваться в том, что вы знаете.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Десятка Кубков, перевернутая

Сегодня между вами и любимым человеком может возникнуть разлад из-за рака. Возможно, вы говорите о политике и вам нужно согласиться не соглашаться. Или, возможно, вы обнаружите, что вы менее совместимы с близкими членами семьи, чем если бы вы давали друг другу немного пространства.

Десятка Кубков в перевернутом положении предлагает вам выбрать менее напряженный путь. Вместо того чтобы спорить или расстраиваться из-за того, что ваша ситуация не идет так гладко, плывите по течению.

Лев

Сегодняшняя карта таро для Льва: Император, перевернутая

Есть лекарство от недостатка дисциплины в любой сфере вашей жизни, где вы чувствуете, что можете самосовершенствоваться. Как и Император, перевернутая, вы можете быть сильным и знать, что способны на великие дела, но иногда по той или иной причине не справляетесь.

Вместо того, чтобы придумывать больше оправданий или снова откладывать дату начала, чтобы начать позже, постарайтесь быть более решительным сегодня. Вы можете удивиться, как одно небольшое решение не сдаваться и не бросать 4 июля может стать первым из многих других небольших успехов.

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Императрица

Вы получите все, что хотите, и даже больше 3 июля 2025 года. Карта таро Императрица — это знак позитива и роста. Вы можете оказаться в выгодном положении, чтобы делать то, что вы никогда не представляли себе, но все начинается с вашего разума.

Сегодня нужно представить, что желаемое вами произойдет, и увидеть, как это произойдет. Вы можете нарисовать его на бумаге, создать доску визуализации или попросить вселенную создать дверь, чтобы вы могли войти в нее, когда она откроется.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Солнце

Улыбайтесь всем вокруг, Весы. Сегодняшняя карта Таро Солнце — это положительный знак для вас, и она предвещает счастье и радость, которые вы не сможете скрыть от других, даже если захотите. Дары вашего сердца становятся ближе к вам с каждым днем.

Начните этот день с благодарности, так как вам будет дано много новых даров и благословений. Запишите 10 вещей, которые делают вас счастливыми. Затем добавляйте по одной вещи в свой список каждый день до конца недели.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Двойка Пентаклей

Гибкость в своем мышлении, жизни и образе жизни — это набор навыков, который можно освоить с помощью добросовестных усилий и времени. Каждый день вносите одно изменение, чтобы оставаться гибким. Когда у вас есть Двойка Пентаклей, это знак продолжать расти и адаптироваться к вещам в жизни, о которых вы обычно не задумывались.

Узнайте что-то о культуре, отличной от вашей собственной. Планируйте попробовать новую кухню или изучить новый язык. Расширяйте свои горизонты.

Стрелец

Сегодняшняя карта таро для Стрельца: Пятерка Жезлов

Здоровая конкуренция — это здорово, когда вы хотите отточить свой ум и стать более сильным товарищем по команде. Сегодня рассматривайте разногласия или конфликты как скрытые возможности, которые открываются вам, чтобы вы могли воспользоваться ими.

Вы можете извлечь ценный урок или стать ближе к кому-то, проработав проблему. Вы можете обнаружить, что предпочитаете другую точку зрения, потому что вы обрели новое понимание. Напряжение может выявить лучшее в вас.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Тройка Мечей, перевернутая

Прошлое позади вас, Козерог, и, возможно, потребовалось много времени, чтобы добраться до этого особого места, но вот вы здесь. 4 июля 2025 года Тройка Мечей, перевернутая, знаменует новое путешествие. Вы делаете первый шаг, и дальше все пойдет гладко.

Самое прекрасное в том, что когда вы наконец исцелитесь, вам больше не придется об этом говорить. Вы можете наслаждаться тем, что у вас есть, и спокойно существовать без дальнейших упоминаний о вашем прошлом.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Король Пентаклей

Вы чувствуете, что немного больше денег облегчило бы вашу жизнь? Король Пентаклей может подразумевать глубокое желание материального и финансового успеха.

Ваши мотивы чисты, и вы, возможно, не ищете большего из пространства жадности. Вместо этого вы видите, как финансовая сила дает вам возможность помогать другим.

Вселенная часто дарит тем, кто принимает дух дарения и щедрое сердце. Это вы, Водолей.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Восьмерка Кубков, перевернутая

Рыбы, трудно отпустить что-то или кого-то, кого вы когда-то любили. Вот почему 4 июля 2025 года вы можете думать о бывшем, с которым у вас были близкие отношения. Размышления о ком-то из прошлого могут сбивать с толку.

Вы можете задаться вопросом, заботитесь ли вы все еще о нем. Чувства, которые вам необходимо переосмыслить, могут оказаться полезными, когда вы решите заняться какими-либо незавершенными делами, которые сдерживают вас и мешают вам двигаться дальше.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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