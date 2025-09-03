Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

Алена Кюпели
3 сентября 2025, 14:56
146
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 сентября
Гороскоп Таро на 4 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Повешенный

Овен, если ты держишь семя, оно не вырастет во что-то большее, чем оно есть; тебе нужно посадить его в землю, чтобы оно проросло. Страшно то, что какое-то время будет казаться, что ты просто с пустыми руками.

Для тебя это может быть началом нового дела или бизнеса. Поначалу мало кто захочет. Но если постоянно поливать и ухаживать за растением, оно даст отличный результат. Повешенный хочет, чтобы ты понял: иногда нужно что-то отпустить или посадить, чтобы получить нечто большее.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Дурак

Близнецы, дайте себе свободу пробовать. Возможно, у вас есть новое хобби, которым вы хотели бы заняться, или дело, которым вы хотели бы заняться, но страх создал препятствие.

Дурак служит для вас знаком, позволяющим вам смириться с дискомфортом. Хотя вы, возможно, хотите его избежать, дискомфорт может быть вашим лучшим другом. Как вы станете тем, кем вам суждено быть, если будете оставаться в тесноте?

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Король Кубков

Король Кубков олицетворяет эмоциональный интеллект, мудрость и гармоничный баланс логики и интуиции. Эта карта также обладает качествами влияния и наставничества. Возможно, в вашей жизни есть кто-то, кто является примером этих качеств и у кого вы многому научитесь.

Однако вы также можете поделиться с окружающими тем, чему научились со временем. Не бойтесь признавать, что вам есть, над чем расти; у всех нас есть области, которые можно улучшить, и нет ничего постыдного в этом признаться.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Влюблённые, перевёрнутая

Лев, чувствуете напряжение в отношениях? Перевёрнутая карта Влюблённых означает, что общение может быть нарушено, и вы чувствуете дисгармонию. Чтобы решить эту проблему, сейчас самое время пересмотреть основы.

Возможно, обеим сторонам потребуется прийти к согласию относительно своих желаний, прежде чем конфликт будет разрешён. Если вы оба поймёте, что связь — это самое главное, вы сможете объединиться и преодолеть любые трудности. Однако вы также можете признать, что искренне желаете, чтобы отношения закончились.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей олицетворяет уравновешенного, заботливого и щедрого человека. Она отражает качества, которые есть и у вас, Дева!

Однако следует помнить: чтобы развивать эти качества, необходимо делать выбор, который будет их развивать. Например, если вы не заботитесь о себе, как вы можете рассчитывать на то, что будете вместе с другими?

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Десятка Жезлов, перевёрнутая, говорит о том, что сейчас вы, Весы, чувствуете себя перегруженным. Возможно, вы слишком много тратите на жонглирование, и это вызывает ненужный стресс.

Подумайте, чему вы действительно хотите посвятить своё время прямо сейчас. Вполне нормально посвятить время всего паре дел, вместо того чтобы уделять слишком много внимания. Эта карта также может указывать на то, что вы наконец-то избавились от финансовых проблем.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Отшельник

Скорпион, дай себе возможность побыть в тишине. Возможно, сейчас тебе особенно не хватает времени побыть одному. Возможно, у тебя была напряжённая неделя, или тебе нужно время, чтобы обратиться к своей интуиции и обрести ясность мысли.

Не нужно ждать свободных выходных или удобного времени. В повседневной жизни находи моменты, чтобы успокоиться. Это может быть что-то простое, например, спокойно выпить кофе, вместо того чтобы тянуться к телефону.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Четвёрка Мечей

Стрелец, ты человек, а не машина. Культура может воспевать постоянную суету, но ничто не сравнится с покоем и отдыхом.

Особенно после хаоса и эмоциональных потрясений Четвёрка Мечей сигнализирует о том, что тебе нужен заслуженный отдых. Дай себе свободу насладиться им в полной мере.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Туз Мечей

Туз Мечей означает, что прорыв не за горами; инновационное мышление и творческие идеи приведут вас к необходимому продвижению! Туз Мечей олицетворяет меч интеллекта и проницательности; способность преодолевать неопределенность и принимать четкие решения.

В это время не бойтесь мыслить нестандартно. Взгляд на вещи с новой, необычной точки зрения может обрести некоторую ясность.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Королева Мечей

Ваша логика — ваша суперсила, Водолей. Вы можете столкнуться с обманом, но Королева Мечей символизирует ясное мышление, позволяющее вам видеть его насквозь.

Эта карта подчеркивает вашу способность принимать взвешенные решения, находя баланс между эмоциями и разумом, а не руководствуясь тем, что лежит на поверхности. Ваша интуиция и интеллект в сочетании дают вам проницательность.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Маг

Рыбы, ваш потенциал гораздо больше, чем вы думаете. Маг пытается помочь вам увидеть его по-настоящему. Пришло время воспользоваться возможностями и раскрыться во всей красе.

Отчасти это предполагает использование ресурсов вокруг вас, включая ваши жизненные ценности и природные таланты. Если вы умеете общаться с людьми, используйте это. Если вы невероятно артистичны, используйте это. Не поддавайтесь искушению сравнивать свои таланты с другими и начните любить то, что вам дано.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

15:25Фронт
После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:32Украина
Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Последние новости

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: стартовал прием заявок на конкурс

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

Реклама
13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

Реклама
11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

Реклама
07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

02:27

Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

01:30

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять