Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-4-sentyabrya-ovnam-otpustit-chtoby-poluchit-raku-mudrost-10694990.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 4 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Повешенный

Овен, если ты держишь семя, оно не вырастет во что-то большее, чем оно есть; тебе нужно посадить его в землю, чтобы оно проросло. Страшно то, что какое-то время будет казаться, что ты просто с пустыми руками.

Для тебя это может быть началом нового дела или бизнеса. Поначалу мало кто захочет. Но если постоянно поливать и ухаживать за растением, оно даст отличный результат. Повешенный хочет, чтобы ты понял: иногда нужно что-то отпустить или посадить, чтобы получить нечто большее.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Дурак

Близнецы, дайте себе свободу пробовать. Возможно, у вас есть новое хобби, которым вы хотели бы заняться, или дело, которым вы хотели бы заняться, но страх создал препятствие.

Дурак служит для вас знаком, позволяющим вам смириться с дискомфортом. Хотя вы, возможно, хотите его избежать, дискомфорт может быть вашим лучшим другом. Как вы станете тем, кем вам суждено быть, если будете оставаться в тесноте?

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Король Кубков

Король Кубков олицетворяет эмоциональный интеллект, мудрость и гармоничный баланс логики и интуиции. Эта карта также обладает качествами влияния и наставничества. Возможно, в вашей жизни есть кто-то, кто является примером этих качеств и у кого вы многому научитесь.

Однако вы также можете поделиться с окружающими тем, чему научились со временем. Не бойтесь признавать, что вам есть, над чем расти; у всех нас есть области, которые можно улучшить, и нет ничего постыдного в этом признаться.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Влюблённые, перевёрнутая

Лев, чувствуете напряжение в отношениях? Перевёрнутая карта Влюблённых означает, что общение может быть нарушено, и вы чувствуете дисгармонию. Чтобы решить эту проблему, сейчас самое время пересмотреть основы.

Возможно, обеим сторонам потребуется прийти к согласию относительно своих желаний, прежде чем конфликт будет разрешён. Если вы оба поймёте, что связь — это самое главное, вы сможете объединиться и преодолеть любые трудности. Однако вы также можете признать, что искренне желаете, чтобы отношения закончились.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей олицетворяет уравновешенного, заботливого и щедрого человека. Она отражает качества, которые есть и у вас, Дева!

Однако следует помнить: чтобы развивать эти качества, необходимо делать выбор, который будет их развивать. Например, если вы не заботитесь о себе, как вы можете рассчитывать на то, что будете вместе с другими?

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Десятка Жезлов, перевёрнутая, говорит о том, что сейчас вы, Весы, чувствуете себя перегруженным. Возможно, вы слишком много тратите на жонглирование, и это вызывает ненужный стресс.

Подумайте, чему вы действительно хотите посвятить своё время прямо сейчас. Вполне нормально посвятить время всего паре дел, вместо того чтобы уделять слишком много внимания. Эта карта также может указывать на то, что вы наконец-то избавились от финансовых проблем.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Отшельник

Скорпион, дай себе возможность побыть в тишине. Возможно, сейчас тебе особенно не хватает времени побыть одному. Возможно, у тебя была напряжённая неделя, или тебе нужно время, чтобы обратиться к своей интуиции и обрести ясность мысли.

Не нужно ждать свободных выходных или удобного времени. В повседневной жизни находи моменты, чтобы успокоиться. Это может быть что-то простое, например, спокойно выпить кофе, вместо того чтобы тянуться к телефону.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Четвёрка Мечей

Стрелец, ты человек, а не машина. Культура может воспевать постоянную суету, но ничто не сравнится с покоем и отдыхом.

Особенно после хаоса и эмоциональных потрясений Четвёрка Мечей сигнализирует о том, что тебе нужен заслуженный отдых. Дай себе свободу насладиться им в полной мере.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Туз Мечей

Туз Мечей означает, что прорыв не за горами; инновационное мышление и творческие идеи приведут вас к необходимому продвижению! Туз Мечей олицетворяет меч интеллекта и проницательности; способность преодолевать неопределенность и принимать четкие решения.

В это время не бойтесь мыслить нестандартно. Взгляд на вещи с новой, необычной точки зрения может обрести некоторую ясность.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Королева Мечей

Ваша логика — ваша суперсила, Водолей. Вы можете столкнуться с обманом, но Королева Мечей символизирует ясное мышление, позволяющее вам видеть его насквозь.

Эта карта подчеркивает вашу способность принимать взвешенные решения, находя баланс между эмоциями и разумом, а не руководствуясь тем, что лежит на поверхности. Ваша интуиция и интеллект в сочетании дают вам проницательность.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Маг

Рыбы, ваш потенциал гораздо больше, чем вы думаете. Маг пытается помочь вам увидеть его по-настоящему. Пришло время воспользоваться возможностями и раскрыться во всей красе.

Отчасти это предполагает использование ресурсов вокруг вас, включая ваши жизненные ценности и природные таланты. Если вы умеете общаться с людьми, используйте это. Если вы невероятно артистичны, используйте это. Не поддавайтесь искушению сравнивать свои таланты с другими и начните любить то, что вам дано.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред