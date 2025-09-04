Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

Алена Кюпели
4 сентября 2025, 15:20
93
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 5 сентября
Гороскоп Таро на 5 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Тройка Жезлов

Овен, в вашей жизни в ближайшем будущем произойдет что-то очень хорошее. Ваша ежедневная карта Таро — Тройка Жезлов; тройка представляет ваш творческий потенциал. Жезлы символизируют ваши идеи.

Вы планировали и упорно трудились ради того, чего хотите, и теперь, когда вы создали благоприятную среду для своих мечтаний, они начнут воплощаться прямо на ваших глазах.

Хотя скоро всё станет на свои места, сейчас не время быть пассивным. Продолжайте работать и стремиться. Вы увидите знаки Вселенной, что вы на правильном пути.

Следуйте своей интуиции и наблюдайте, как внутренний свет ведет вас туда, куда вам нужно.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Семерка Мечей

Телец, будьте честны с собой в своих желаниях. Сейчас вы себя сдерживаете. Семерка Мечей указывает на то, что вы, возможно, отговариваете себя от того, чего, как вы знаете в глубине души, хотите. Вы можете обманывать себя, думая, что то, что хорошо для вас, плохо.

Будьте осторожны и не ограждайте себя от ненужных стен, которые оберегают вас от опасности. Возможно, вам придётся рискнуть; вопрос в том, готовы ли вы на это.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Двойка Кубков

Близнецы, вы очень любящий знак зодиака. Когда вы находите человека, который вам нравится, вы хотите показать ему, как сильно вы его цените.

Ваша карта Таро на сегодня, Двойка Кубков, символизирует взаимность. Если вы часто задаетесь вопросом, разделяет ли ваш возлюбленный ваши чувства, ответ — да, да.

Так что не бойтесь открыто говорить о своих чувствах. Вы можете удивиться, обнаружив, что вы на одной волне.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Иерофант

Рак, вы следуете правилам или иногда думаете, что вам нужно нарушать традиции, чтобы вписаться? 5 сентября карта Таро Иерофат перенесёт вашу жизнь в этот волнующий момент между ощущением свободы и желанием следовать течению.

Возможно, вы испытаете неуверенность в себе или усомнитесь в значении вашего нынешнего определения честности или морали.

Не бойтесь подвергать сомнению свои мысли и исследовать их. Возможно, сегодня вы узнаете что-то новое о себе.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Четвёрка Кубков, перевёрнутая

Лев, если вы ждали, когда обретёте второе дыхание, сейчас самое время это сделать. Четвёрка Кубков символизирует эмоциональное равновесие. Итак, если в последнее время вам казалось, что вам больше нечего отдавать, энергия, которой, как вам казалось, не хватало, наконец-то возвращается.

Иногда вам нужно сделать перерыв и перестроиться. Возможно, вам придётся отдавать меньше, чтобы потом сделать больше. Не позволяйте чувству вины за заботу о себе или беспокойству о том, что вы отстанете, сдерживать вас.

Даже если вам удастся немного отвлечься от самоанализа и позаботиться о себе, вы быстро вернётесь в форму и окажетесь там, где вам нужно.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Умеренность

Будьте терпеливы, Дева. Карта Таро "Умеренность" — это карта, которой вы управляете, и её послание — не беспокойтесь и не позволяйте себе тревожиться о вещах, которые вы не можете контролировать. Вместо этого отдайте свои заботы своей высшей силе.

Всё в жизни — это урок, и каждый день вы учитесь чему-то новому. Даже во времена испытаний и трудностей ваша жизнь имеет цель, и вы преодолеваете эти моменты, чтобы стать самой сильной и стойкой версией себя.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Паж Мечей

Весы, подумайте о том, чего вы хотите и какими вы хотели бы быть. Вам нужно быть гибким духом, острым умом и способностью генерировать новые идеи при необходимости.

Итак, ваша карта Таро на сегодня, Паж Мечей, предлагает вам начать всё сначала. Переверните страницу своей жизни, где бы вы ни находились сейчас, и нажмите кнопку перезагрузки.

Вернитесь на чистую страницу и позвольте себе взглянуть на ситуацию с новой, более ясной точки зрения. Когда вы позволите себе начать со свежего взгляда, многое начнёт проясняться. Вы обретёте свежий взгляд, который поможет вам определить, что вам нужно сегодня.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Тройка Мечей

Скорпион, вы любите правду, и когда вы не можете докопаться до сути тайны, у вас возникает ощущение, что что-то не так, и вы не можете остановиться, пока не выясните, что именно.

Быть искателем истины нелегко. Людям не нравится чувствовать себя незамеченными или получать слишком много вопросов, даже если вам просто любопытно и хочется лучше их понять.

Сегодня, Скорпион, учтите, что не все истины приятны, но иногда лучше пройти через боль осознания этого, оставаясь в блаженном неведении. Возможно, вы уже это поняли, но другим может потребоваться время, чтобы догнать вас.

Стрелец

Карта Таро на сегодня для Стрельца: Дурак

Стрелец, сегодня у вас есть возможность вступить в новую эру, и вы можете быть настолько взволнованы, что не зададите достаточно вопросов и броситесь в неизведанное. Карта Дурак призывает вас быть осторожными, принимая важные и импульсивные решения.

Вы хотите быть уверены, что поступаете так, как велит ваше сердце. Другие могут не согласиться, но если вы искренне преданы своему решению и убеждены в нем, вам будет гораздо легче придерживаться его и избежать сомнений и сожалений.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Суд

Козероги, вы находитесь в хорошей позиции, чтобы получить желаемое. Карта Таро "Суд" — позитивный знак для вас сегодня, потому что она даёт понять, что вы мыслите ясно. Вы способны принимать мудрые решения. Вы обладаете невероятной способностью к глубокому пониманию и состраданию.

Возможно, вы не уверены в том, чего пытаетесь достичь прямо сейчас, но сегодняшняя карта Таро призывает вас смело принимать решения.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Колесо Фортуны

Водолей, когда вы поступаете правильно и стремитесь к саморазвитию, с вами начинают происходить невероятные вещи. Вы идёте на личные жертвы ради улучшения своей карьеры и личной жизни. В результате Колесо Фортуны предсказывает, что судьба склоняется к вам на сторону.

Раньше вы чувствовали, что другие немного выше вас по авторитету или силе, теперь вы становитесь сильнее и уважаемее. Скоро вы окажетесь в гораздо лучшем положении, где сможете действовать более самостоятельно.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Башня

Рыбы, вы знаете, что всё может случиться, и что жизнь часто меняется, когда вы этого меньше всего ожидаете. Иногда окружающие считают такой подход пессимистичным; однако вы чувствуете, что проявляете гибкость и готовы к изменениям при необходимости.

Карта Таро "Башня" означает, что лучше иметь план на случай, если жизнь идёт не так, как вам хотелось бы. Вам может понадобиться запасной план, особенно если вы замечаете несоответствия в расписании, обратную связь или задержки. Доверяйте своей интуиции.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы

РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы

16:34Украина
Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причина

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причина

16:07Украина
"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:34

РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы

16:32

Умер известный итальянский дизайнер Джорджио Армани

16:25

Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

16:22

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

16:19

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдоВидео

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
16:07

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причинаФото

16:05

"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

Реклама
15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

Реклама
12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

Реклама
10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять