Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-6-avgusta-rakam-usiliya-lvam-ostorozhnost-10687391.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 6 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Справедливость

Овен, доверьтесь руке судьбы, которая исправит ситуацию. Карта Таро "Справедливость" указывает на то, что в прошлом вы, возможно, чувствовали себя обиженным.

Нелегко переложить свои проблемы на плечи сильных мира сего. Но карма, вместе со Вселенной, найдет способ исправить ситуацию. Верьте, что вы не одиноки, даже когда вам этого хочется.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Четвёрка Жезлов

Телец, сегодняшняя карта Таро, Четвёрка Жезлов, — это похвала за проделанную вами фантастическую работу над проектом или в вашей работе.

Возможно, вы не получите той положительной обратной связи, на которую надеялись в последнее время, но сегодняшнее послание Таро — это признание всего, что вы делаете сейчас и в будущем.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Паж Кубков, перевёрнутая

Такое случается, Близнецы. Вы планируете творческий день, но затем желание творить улетучивается. Паж Кубков в перевёрнутом положении даёт вам понять, что ментальный блок, связанный с вашим воображением, легко устранить, пробуя новое и снимая давление, связанное с необходимостью действовать.

Вместо того, чтобы заставлять себя творить сейчас, развлекитесь и вернитесь к этому позже. Свежий ум поможет вам зажечься идеями так, как вам нужно.

Рак

Карта Таро на сегодня для Рака: Четвёрка Мечей в перевёрнутом положении

Рак, пора вернуться к работе после перерыва и меньшего объёма работы. Вы знаете, насколько вы способны, когда настроены на это. Возможно, вы просто играли вслепую?

Четвёрка Мечей в перевёрнутом положении даёт вам понять, что можно немного увеличить свою энергию и показать миру, на что вы способны, если приложить усилия.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Король Жезлов, перевёрнутая

Лев, не каждый человек обретает власть и использует её мудро. Есть люди, на что указывает перевёрнутая карта Короля Жезлов, которые позволяют своей власти вскружить им голову. Они становятся высокомерными и гордыми, и им трудно следовать в руководстве.

Сегодня вам может показаться, что вы видите человека, забывшего своё происхождение. Будьте осторожны, если попытаетесь напомнить ему об этом. Возможно, лучше позволить жизни делать своё дело.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Рыцарь Мечей

Дева, принять быстрое решение занимает всего мгновение, и вам предстоит выбрать путь, по которому вы хотите идти сегодня.

У вас может возникнуть соблазн отложить всё на потом или подождать, пока кто-то другой не решит, что делать за вас на этой неделе.

Но Рыцарь Мечей напоминает вам, что делегирование своей автономии ради удобства — это всегда неразумный выбор.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Верховная Жрица

О, Весы, если бы вы могли сдержать свою интуицию и продавать её, вы бы разбогатели. Сегодняшняя карта Таро "Верховная Жрица" — мощный знак доверия к себе. Возможно, вам попадутся люди, которые будут убеждать вас в вашей неправоте, хотя это не так. Их цели могут быть не тем, что вам нужно. Позвольте им двигаться дальше.

Но 6 августа 2025 года вы обнаружите, что нужно прислушиваться к своей интуиции. Предчувствие есть предчувствие есть предчувствие. Следуйте своему сердцу.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Паж Пентаклей, перевёрнутый

Скорпион, так много всего отвлекает ваше внимание, что сложно сосредоточиться, если вы сами этого не заставите.

Сегодня один из тех дней, когда вам захочется удалить приложения и сделать перерыв в социальных сетях, чтобы восстановить душевное здоровье.

Перевёрнутый Паж Пентаклей — это сигнал делать то, что лучше для вашей жизни, даже если это означает отказ от того, к чему вы уже привыкли.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Стрелец, разберись в необходимых шагах, словно объясняешь их пятилетнему ребёнку, а затем следуй своему пути. Прелесть простоты в том, что она не обременена, что позволяет тебе чувствовать свой путь в каждом мгновении.

Вам не нужно никого впечатлять своими знаниями или изысканностью. Сегодняшняя Тройка Жезлов, перевёрнутая, призывает просто расслабиться и жить.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Повешенный, перевёрнутая

Козерог, вы упорны. Когда дело доходит до воплощения задуманного, вы — тот, кто справляется с поставленной задачей. Итак, когда вы в своей зоне комфорта, вам кажется, что люди должны прислушиваться к вашим советам. Ваше мнение — это не просто поиск в Google, оно основано на опыте.

Однако, согласно перевёрнутой карте "Повешенный", вы можете столкнуться с человеком, который чувствует себя в тупике, то есть он замирает и не предпринимает никаких действий. Вспомните, когда и вы сами были такими. Найдите в себе силы проявить сострадание.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Девятка Мечей

Водолей, будущее, если вы слишком зациклитесь на будущем, может повергнуть вас в страх. Сегодня не позволяйте незнанию ответа заставлять вас беспокоиться. Действительно ли важны эти "что, если"?

Каждый день приносит перемены, поэтому даже самые лучшие планы могут рухнуть. А пока живите настоящим и делайте всё, что можете, следуя плану. Будьте гибкими.

Рыб

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Девятка Жезлов

Рыбы, быть предельно честным не всегда легко, особенно когда знаешь, что правда может ранить чьи-то чувства. Но сегодня будьте смелыми.

У вас может возникнуть соблазн сделать вид, что всё в порядке, или скрыть свои чувства, чтобы пощадить чужие. Тем не менее, Девятка Жезлов призывает вас жить искренне, даже если вы не знаете, чем всё обернётся в итоге.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред