Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - перезагрузка, Водолеям - удача

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 6 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Колесница

Когда жизнь кажется борьбой, спросите себя, к чему вы стремитесь. Вы ясно видите цель? Знаете ли вы, почему хотите ее достичь?

Важно иметь четкое понимание того, что вы получаете, вкладывая свое время и усилия. Вам гораздо легче убедить себя прилагать больше усилий ради мечты, с которой вы чувствуете сильную связь.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Суд

Телец, уделите минутку, чтобы тщательно обдумать, чего вы хотите и что вам нужно. Сейчас вам может не хватать ясности.

Детали или общая картина могут быть неясными, и это создает чувство неуверенности и отсутствия обязательств. Поэтому сделайте шаг назад.

Как указывает карта Таро Суд, используйте свою логику. Опирайтесь на факты, рассуждения и детали, чтобы обострить свое восприятие.

Близнецы

Сегодняшняя карта таро для Близнецов: Сила

Близнецы, это не всегда то, что вы знаете, и иногда вся тяжелая работа в мире не заставит что-то произойти.

Должно быть что-то большее, что исходит из глубины вашего существа, к чему вы можете прикоснуться. Характер не всегда запрограммирован.

Вы можете развивать его, развивать и развивать, чтобы он был сильным и помогал вам в трудный день или в трудном путешествии.

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Влюбленные

В последнее время отношения могут казаться вам менее удовлетворяющими, и в результате вашего несчастья ваше внимание переключается на что-то другое. Карта таро Влюбленные дает вам предварительное предупреждение обратить внимание на то, что происходит внутри вас.

Вы можете думать, что что-то или кто-то за пределами вашей текущей ситуации даст вам то, чего вы не можете получить там, где вы находитесь. Не жертвуйте целостностью, чтобы узнать это.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Отшельник

Одиночество — это глубокий колодец эмоциональной энергии, который ощущается неприятно, когда вы в нем, но он также может стать каналом для личностного роста.

В глубине своей печали исследуйте, почему вы думаете так, как думаете. Чего не хватает? Что заставило бы вас чувствовать себя лучше? Задавайте себе исследовательские вопросы, чтобы развить большую самосознательность.

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Иерофант

Отношения с наставником — это улица с двусторонним движением, и вы не на начальном этапе; вместо этого вы хотите, чтобы произошел какой-то щелчок, когда вы почувствуете, что можете быть позитивным партнером.

Если вам приходится навязывать дружбу, напряжение может быть сигналом остановиться и спросить себя, почему. Чего вы пытаетесь добиться? Что, по-вашему, вы сможете доказать, если кто-то еще не видит вашей ценности?

Весы

Сегодняшняя карта таро для Весов: Умеренность

Весы, сегодня вы учитесь устраиваться между терпением и настойчивостью. Умеренность во всем нелегка, когда вы хотите точно знать, где вы находитесь в данный момент. Вы можете попытаться слишком сильно давить, когда вам нужно расслабиться и позволить событиям развиваться в своем собственном темпе.

В природе человека — становиться нетерпеливым и предъявлять эмоциональные требования, чтобы ваш разум мог отдохнуть, а беспокойство — успокоиться. Однако душа здесь, чтобы учиться и расти за пределами известного. Итак, сегодня, когда вы чувствуете, что движетесь недостаточно быстро, напомните себе, что вы там, где вам нужно быть.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Смерть

Пора нажать кнопку перезагрузки, Скорпион. Сегодня для вас начинается новый день, и когда глава в вашей жизни подходит к концу, сделайте мысленную заметку об этом. Жизненные главы времени имеют астрологическое значение и часто подтверждаются картой Таро.

Возможно, вы выбрали этот конкретный путь, подсознательно или сознательно, и в том, что вы переживаете, есть ценность, которая выходит за рамки того, что вы понимаете прямо сейчас.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Солнце

Стрелец, независимо от того, чувствуете ли вы себя подавленным и подавленным или счастливым и оптимистичным, карта Таро Солнце является символом надежды. Осознайте, что ваши текущие отношения могут претерпевать некоторые изменения, которые помогут вам достичь нового уровня понимания и совместимости.

По мере того, как вы учитесь друг у друга и становитесь более созвучными потребностям друг друга, вы начинаете становиться более интуитивно связанными. Этот день может показаться испытанием вашего терпения, но доверяйте процессу.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Императрица

Решение посвятить себя человеку, идее или проекту — это огромное обязательство. Вам нужно что-то лелеять, приносить жертвы и иногда ставить его потребности выше своих собственных.

Сегодняшняя карта Таро Императрица может указывать на то, что вы эмоционально готовы взять на себя эту очень любящую роль в жизни. Возможно, вы не чувствуете себя готовыми прямо сейчас, но если вы заглянете в свое сердце, вы найдете все необходимое, чтобы довести задачу до конца.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Справедливость

Водолей, вы уверены в своей позиции сегодня, и карта Таро Справедливость подтверждает, что вы правы, чувствуя себя так. Вы работаете над юридическим вопросом? Скорее всего, он будет решен в вашу пользу.

Вам нужно что-то доказать партнеру или другу? Они увидят вещи с вашей точки зрения. С чем бы вы ни столкнулись 6 июля, это сработает для вас.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Повешенный

Вы откладываете свою жизнь, Рыбы, ради того, кто не сделал бы того же для вас? Наступает момент, когда вы должны уважать себя. Ваша интуиция может ворчать и вызывать у вас чувство вины, заставляя думать, что вы делаете что-то ради любви.

Но как насчет любви к себе? Разве неразумно позволить своим мечтам рухнуть и вознести кого-то на пьедестал, на котором он не должен быть? Подумайте об этом.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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