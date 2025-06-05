Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

Алена Кюпели
5 июня 2025, 08:39
117
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 6 июня
Гороскоп Таро на 6 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Овен, не бойся мечтать. Смелость — это компас, а твоя способность просить то, что тебе нужно в глубине души, — это знак того, что ты к этому готов. Не стесняйся просить больше, чем ты когда-либо мог себе представить.

Телец

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый

Телец, сосредоточься на себе и своих ожиданиях. Никто не говорил, что ты должен быть идеальным, чтобы любить. Тебе не нужно быть определенным образом или типом человека. Все, что тебе нужно сделать, это жить с открытым сердцем и готовностью принимать.

Близнецы

Карта Таро: Сила, перевернутая

Близнецы, иногда лучше слушать, но сегодня лучше говорить. Раскройте свои мысли и чувства. Высказывайтесь и делитесь тем, что у вас на уме. Не сдерживайтесь, ведь у вас может не быть другого завтра, чтобы сказать то, что вам нужно сказать.

Рак

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Рак, если что-то не так красиво, как тебе хотелось бы, так и скажи. Мир так сосредоточен на красоте, но некоторые вещи можно улучшить, если честно признать свое состояние. Не нужно притворяться, что любишь ситуацию, если она разбивает тебе сердце.

Лев

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Лев, начинай войну. Когда ты увлечен проектом, отстаивай его. Ты можешь подумать, что быть миротворцем — это всегда высший путь, но не тогда, когда ты рискуешь упустить шанс воплотить идею в жизнь. Будь достаточно смелым, чтобы сделать других людей несчастными, чтобы ты мог получить то, чего желаешь всем сердцем.

Дева

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Дева, встреться со своей тенью, а затем раскрой ее. Есть что-то мощное в том, чтобы взять то, что во тьме, и вынести на свет. У тебя есть удивительное желание защитить себя, но есть большая защита в том, чтобы признать свой недостаток и заявить о нем. Как только ты это сделаешь, кто скажет тебе, что ты не прав?

Весы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Весы, в вашем уме много борьбы, когда вам нужно сделать выбор. Вы можете обнаружить, что вам нужно действительно обдумать свою позицию и выяснить, чего вы хотите, а чего нет. Возможно, вам не нужно что-то решать сейчас, но установите себе крайний срок, чтобы знать, когда завершить процесс.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Доверяй себе, Скорпион. Когда ты чувствуешь, что человек предназначен для тебя, тебе не нужно спрашивать других, что они думают.

Твоя интуиция может помочь тебе идти в нужном направлении. Твоего понимания достаточно, чтобы направить твое сердце в правильном направлении.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Мечей

Стрелец, любовь — это такая сильная эмоция, что она может исцелить ваше сердце так, как вы и не ожидали. Сегодня постарайтесь отпустить любые обиды, которые вы чувствуете, поскольку они могут выйти на поверхность. Если вы все еще работаете над детскими обидами, будьте готовы отпустить их, чтобы вы могли войти в новую эру своей взрослой жизни.

Козерог

Карта Таро: Отшельник

Козерог, есть сила в том, чтобы хранить секреты при себе. Вы можете думать, что рассказ о себе поможет кому-то полюбить вас сильнее. Но, правда в том, что когда вы держитесь за вещи, в безопасности которых вы не уверены, что человек сохранит тайну, это сигнал к тому, чтобы подождать. Сначала позвольте доверию построиться.

Водолей

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Водолей, сделайте свой дом убежищем. Стремитесь к вещам, которые украшают ваше окружение и дают вам чувство покоя в вашей жизни. Что принесет вам удовольствие возвращаться домой? Что поможет вам почувствовать, что у вас больше контроля и владения своим личным пространством как местом для хорошего психического здоровья?

Рыбы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Рыбы, так легко сказать, доверяйте процессу, но сегодня вы можете столкнуться с некоторыми сомнениями. У вас может быть много вопросов без ответов, и вы задаетесь вопросом, почему вы так себя чувствуете. Позвольте своему сердцу пройти через этот процесс, поскольку он пробуждает вас к поиску ответов, о которых вы даже не подозревали, что когда-либо сможете их найти.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

10:14Экономика
"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

10:11Мир
В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

09:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

Китайский гороскоп на сегодня 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Китайский гороскоп на сегодня 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Последние новости

10:14

Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

10:11

"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

10:06

Трамп настроен враждебно: в NYT узнали, как он относится к Путину и Зеленскому

09:33

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в июне: кто эти счастливчики

09:28

В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семьяФото

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
09:25

Предательницу Ани Лорак публично обматерили - что произошло

09:17

Гороскоп на завтра 6 июня: Скорпионам - незабываемый день, Козерогам - стресс

09:11

"Рычаги давления на Путина": Трамп намекнул на мощный удар по РФ

09:10

"Острый период горя": скандальная дочь Киркорова страдает без материВидео

Реклама
08:48

Китай впервые прокомментировал операцию Паутина: какова позиция Пекина

08:41

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

08:18

"При людях не говорите": предательница Клара Новикова окончательно выдала себя

08:13

У ВСУ успех на востоке, армия РФ продвинулась на двух направлениях – ISW

08:10

Как Путин и Трамп вынуждены молча смотреть на "Украинское кино"мнение

07:54

"Серьезный удар по имиджу РФ": Келлог сделал заявление об операции Паутина

07:10

Кто живет не один: только самые умные разгадают загадку за 5 секунд

06:57

РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли людиФотоВидео

06:10

Как Украина разрушает мощь и престиж Россиимнение

06:02

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите плюшевого мишку среди конфет за 5 секунд

05:31

Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку

04:30

Почему на шинах в авто пишет Inside и Outside: главный секрет поразит водителей

03:25

"Армия врага побежит": Жданов сказал, может ли Украина вернуть границы 1991 года

03:05

Уже в июне 2025 года: трех знаков зодиака ждет стремительный карьерный взлет

02:30

"Схлопнутся в течение месяцев": эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

02:00

РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

01:30

"Это невероятно": Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом

01:01

"Утереться и плакать": звезда украинского стендапа рассказала про уменьшение бюста

00:46

"РФ показывает средний палец": эмоциональная реакция Зеленского на разговор Трампа и Путина

00:11

США отказываются предоставить ПВО для евромиротворцев в Украине - Bloomberg

04 июня, среда
23:31

Непростой экзамен: Alyona Alyona раскрыла необычный факт о своем рождении

23:11

Ада Роговцева показала себя в молодости вместе с мужем

23:10

Как пройдут похороны Кейт Миддлтон - к чему готовятся во дворцце

23:06

"Мобилизовали достаточно жестко": известный украинский певец попал в ВСУ

23:00

Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянииФото

22:56

"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

22:32

"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

22:27

Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогнозВидео

22:13

"Посыпалась девочка": Надя Дорофеева оказалась под капельницей

Реклама
21:54

В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

21:41

Все горит и взрывается: СБУ показала исторические кадры операции "Паутина"Видео

21:24

Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его

21:20

Не дайте себя обмануть: как проверить реальный пробег авто перед покупкой

21:04

Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины

20:21

Трамп поставил дедлайн для Путина: появился тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

20:15

Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

20:02

Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

19:33

"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

19:26

Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять