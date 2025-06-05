Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 6 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Овен, не бойся мечтать. Смелость — это компас, а твоя способность просить то, что тебе нужно в глубине души, — это знак того, что ты к этому готов. Не стесняйся просить больше, чем ты когда-либо мог себе представить.

Телец

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый

Телец, сосредоточься на себе и своих ожиданиях. Никто не говорил, что ты должен быть идеальным, чтобы любить. Тебе не нужно быть определенным образом или типом человека. Все, что тебе нужно сделать, это жить с открытым сердцем и готовностью принимать.

Близнецы

Карта Таро: Сила, перевернутая

Близнецы, иногда лучше слушать, но сегодня лучше говорить. Раскройте свои мысли и чувства. Высказывайтесь и делитесь тем, что у вас на уме. Не сдерживайтесь, ведь у вас может не быть другого завтра, чтобы сказать то, что вам нужно сказать.

Рак

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Рак, если что-то не так красиво, как тебе хотелось бы, так и скажи. Мир так сосредоточен на красоте, но некоторые вещи можно улучшить, если честно признать свое состояние. Не нужно притворяться, что любишь ситуацию, если она разбивает тебе сердце.

Лев

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Лев, начинай войну. Когда ты увлечен проектом, отстаивай его. Ты можешь подумать, что быть миротворцем — это всегда высший путь, но не тогда, когда ты рискуешь упустить шанс воплотить идею в жизнь. Будь достаточно смелым, чтобы сделать других людей несчастными, чтобы ты мог получить то, чего желаешь всем сердцем.

Дева

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Дева, встреться со своей тенью, а затем раскрой ее. Есть что-то мощное в том, чтобы взять то, что во тьме, и вынести на свет. У тебя есть удивительное желание защитить себя, но есть большая защита в том, чтобы признать свой недостаток и заявить о нем. Как только ты это сделаешь, кто скажет тебе, что ты не прав?

Весы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Весы, в вашем уме много борьбы, когда вам нужно сделать выбор. Вы можете обнаружить, что вам нужно действительно обдумать свою позицию и выяснить, чего вы хотите, а чего нет. Возможно, вам не нужно что-то решать сейчас, но установите себе крайний срок, чтобы знать, когда завершить процесс.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Доверяй себе, Скорпион. Когда ты чувствуешь, что человек предназначен для тебя, тебе не нужно спрашивать других, что они думают.

Твоя интуиция может помочь тебе идти в нужном направлении. Твоего понимания достаточно, чтобы направить твое сердце в правильном направлении.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Мечей

Стрелец, любовь — это такая сильная эмоция, что она может исцелить ваше сердце так, как вы и не ожидали. Сегодня постарайтесь отпустить любые обиды, которые вы чувствуете, поскольку они могут выйти на поверхность. Если вы все еще работаете над детскими обидами, будьте готовы отпустить их, чтобы вы могли войти в новую эру своей взрослой жизни.

Козерог

Карта Таро: Отшельник

Козерог, есть сила в том, чтобы хранить секреты при себе. Вы можете думать, что рассказ о себе поможет кому-то полюбить вас сильнее. Но, правда в том, что когда вы держитесь за вещи, в безопасности которых вы не уверены, что человек сохранит тайну, это сигнал к тому, чтобы подождать. Сначала позвольте доверию построиться.

Водолей

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Водолей, сделайте свой дом убежищем. Стремитесь к вещам, которые украшают ваше окружение и дают вам чувство покоя в вашей жизни. Что принесет вам удовольствие возвращаться домой? Что поможет вам почувствовать, что у вас больше контроля и владения своим личным пространством как местом для хорошего психического здоровья?

Рыбы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Рыбы, так легко сказать, доверяйте процессу, но сегодня вы можете столкнуться с некоторыми сомнениями. У вас может быть много вопросов без ответов, и вы задаетесь вопросом, почему вы так себя чувствуете. Позвольте своему сердцу пройти через этот процесс, поскольку он пробуждает вас к поиску ответов, о которых вы даже не подозревали, что когда-либо сможете их найти.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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