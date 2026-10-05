Гороскоп Таро на завтра 6 октября: Ракам - новое начало, Девам - решение

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.
Овен
Карта Таро на вторник для Овна: Шут
Овен, не все готовы двигаться к цели так же стремительно, как ты. Карта Таро "Шут", выпавшая 6 октября, напоминает: если окружающие предостерегают тебя, это вовсе не значит, что от задуманного нужно отказываться.
Возможно, они просто не видят того, что видишь ты, из-за собственных ограничений в данный момент. Бывают ситуации, когда стоит прислушаться к сердцу - особенно если чувствуешь, что какой-то проект или отношения предназначены именно тебе. Похоже, сейчас настал именно такой момент.
Телец
Карта Таро на вторник для Тельца: Король Пентаклей
Тебе приходится нелегко, Телец. Ты усердно трудишься, чтобы создать желаемый образ жизни. Это тяжелый путь, требующий немалых жертв.
6 октября может возникнуть искушение всё бросить и позволить себе минутную слабость. Но если это не согласуется с твоими долгосрочными целями, не отступай от принятого решения. Иногда окружающие могут пытаться сбить тебя с толку или отвлечь от дела - твоя задача не поддаваться этому влиянию.
Близнецы
Карта Таро на вторник для Близнецов: Паж Мечей
Близнецы, выпавшая вам карта "Паж Мечей" призывает делать то, что у вас получается лучше всего: задавать множество вопросов. Любознательность станет вашим главным помощником в этот день.
6 октября что-то может пробудить ваш интерес; именно вам предстоит разобраться, в чем суть дела и каковы его причины.
Рак
Карта Таро на вторник для Раков: Император
Рак, на горизонте маячит прекрасное новое начало. Оно может быть связано с любимым человеком или с тем, кого ты встретишь в ближайшем будущем.
Если ты хочешь завязать романтические отношения, не сиди дома. 6 октября подумай, чем можно заняться, чтобы выбраться из дома и познакомиться с новыми людьми.
Лев
Карта Таро на вторник для Львов: Мир
6 октября знаменует для тебя начало совершенно нового этапа. Карта "Мир" указывает на то, что ты завершаешь одну главу своей жизни и открываешь следующую.
Ты сделал всё, что было в твоих силах на данный момент. Теперь пришло время выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.
Дева
Карта Таро на вторник для Девы: Туз Пентаклей
Дева, ваша практичность порой может вас сдерживать. Туз Пентаклей указывает на то, что вам предстоит риск, сопряженный с новой возможностью.
Если вы хотите заработать, то можете решить воспользоваться этим шансом. Взвесьте все "за" и "против", а затем принимайте решение.
Весы
Карта Таро на вторник для Девы: Рыцарь Кубков
Вы ощущаете внутренний конфликт между двумя разными устремлениями. С одной стороны, вас вполне устраивает текущее положение дел, но с другой - вас манит нечто, находящееся за пределами ваших отношений.
6 октября постарайтесь мыслить на перспективу. Не стоит поступаться своими принципами, особенно когда речь идет о любви и серьезных обязательствах.
Скорпион
Карта Таро на вторник для Скорпиона: Башня
На горизонте - внезапное событие, которое может застать вас, Скорпион, врасплох. Будьте бдительны 6 октября.
Если вы расслабились и утратили бдительность, самое время "проснуться" и внимательно присмотреться к происходящему вокруг. Сегодняшний день требует от вас осмотрительности и серьезного подхода к делам.
Стрелец
Карта Таро на вторник для Стрельца: Колесница
Стрелец, жизнь бывает непростой, особенно когда стремишься к по-настоящему достойной цели. Как говорится, если бы это было легко, этим занимался бы каждый.
Колесница призывает вас не отказываться от задуманного. 6 октября может показаться одним из самых тяжелых дней, но, преодолев его, вы почувствуете, что всё остальное дается гораздо легче.
Козерог
Карта Таро на вторник для Козерога: Тройка Пентаклей
Тройка Пентаклей напоминает вам: остерегайтесь тех, кто готов быть рядом только в "солнечные" дни.
Козерог, вы прекрасно знаете, кто на самом деле вас поддерживает, а кто - нет. 6 октября люди могут показать свое истинное лицо. Обращайте внимание на слова и поступки окружающих. Если человек искренне желает вам успеха, вам не придется принуждать его быть рядом.
Водолей
Карта Таро на вторник для Козерога: Звезда
Водолей, если ты не веришь в себя, окружающие могут не разглядеть твоих достоинств. 6 октября поработай над уверенностью в собственных силах.
Иногда даже сущая мелочь может заставить тебя почувствовать себя неудачником. Карта "Звезда" напоминает: раз ты часто видишь потенциал в других людях, полезно замечать его и в самом себе.
Рыбы
Карта Таро на вторник для Рыб: Верховная жрица
Рыбы, не всегда удается открыть людям глаза на правду. Можно отправить им сообщение или скриншот, но они все равно будут всё отрицать. 6 октября, когда ты почувствуешь, что кому-то нужно самому усвоить свой урок, Верховная Жрица советует довериться интуиции.
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