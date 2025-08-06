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Гороскоп Таро на завтра 7 августа: Раку - навести порядок, Рыбам - идти вперед

Алена Кюпели
6 августа 2025, 14:21
156
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 июля
Гороскоп Таро на 7 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Мечей

Овен, область вашей жизни, над которой вам больше всего нужно работать, согласно Девятке Мечей, — это негативное мышление. Вы когда-нибудь подрывали свои таланты и навыки, говоря себе, что вы недостаточно хороши?

У каждого бывают моменты, когда он борется с неуверенностью в себе. Начиная с 7 августа 2025 года, вы можете работать над развитием более глубокого самосознания. Заменяйте негативные утверждения позитивными. Говорите себе обратное, чтобы тренировать свой разум и подсознание, чтобы смотреть на вещи более здраво.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Дьявол

Телец, область, над которой вам больше всего нужно работать сегодня, — это эмоциональные искушения. Что вы делаете, и знаете, что вам следует сдерживать себя? Вы когда-нибудь теряли самообладание, злились и сожалели о своих словах? Тогда, 7 августа 2025 года, Дьявол придет, чтобы помочь вам увидеть свет.

Дайте себе обещание делать паузу, прежде чем говорить. Когда вы думаете, прежде чем сказать, вы сначала можете разобраться в своих эмоциях. Вы сможете развиваться в этой сфере жизни, Телец, если поставите перед собой такую цель.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Иерофант

Близнецы, вы любите пробовать новое, но иногда лучше следовать традиционным путём. 7 августа 2025 года карта Таро Иерофант говорит о том, что старомодные методы могут быть лучше новых (по крайней мере, сейчас).

Убедитесь, что шанс, который, по вашему мнению, улучшит ситуацию, действительно будет выходом на новый уровень. Изучите вопрос, поспрашивайте окружающих. Попросите совета у людей, которые достигли того, чего хотите вы, и поинтересуйтесь их опытом, прежде чем сделать первый шаг.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Двойка Пентаклей

Когда вам нужно сделать что-то, чего вы никогда раньше не делали, вы планируете или предпочитаете действовать по наитию? Сегодняшняя карта Таро, Двойка Пентаклей, предупреждает вас. Не позволяйте времени утекать, не пытаясь контролировать, на что вы его тратите.

Узнайте, как завершать свои проекты, планировать даты и посещать встречи организованно. Будьте стратегом. Наведите порядок в своих повседневных задачах и увидите, насколько продуктивнее вы станете.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Смерть

Лев, всё заканчивается, и это хорошо. Можете ли вы представить себе мир, где не было бы конца тому, что вам не нравилось, или даже тому, что вы когда-то любили? Уф! Вы бы так и застряли в рутине.

Сегодняшнее послание карты Таро Смерть — ценить течение жизни. Открытие одной двери означает, что за вами закроется другая. Не цепляйтесь за вещи в своей жизни из-за эмоций, когда вы переросли их и готовы к следующей главе.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Умеренность

Дева, вы очень терпеливый человек. Иногда ваш молчаливый подход к работе может обмануть окружающих, заставив их подумать, что вам безразличен результат или сам процесс, но это не так.

Карта Таро Умеренность — это дань вашей доброй натуре; той, которая позволяет вам быть терпеливым к людям, местам и своим поступкам. Тот факт, что вы способны на это, — отличная черта вашего характера, но вам также полезно осознавать, что у вас есть эта редкая черта.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Королева Кубков, перевёрнутая

Весы, обратите внимание на язык тела и социальные сигналы. Сегодняшняя Королева Кубков, перевёрнутая, — это карта предупреждения: кто-то может попытаться манипулировать ситуацией в своих интересах. Вы заметите это по мере развития событий, и вам стоит это отметить.

Честность и своевременное раскрытие своих взглядов дают отличную защиту. 7 августа, если вы заметите, что кто-то считает вас глупцом, укажите ему на это.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Четверка Пентаклей, перевёрнутая

Скорпион, сегодня вы — творец перемен в зодиаке. Четверка Пентаклей, перевёрнутая, говорит об отказе от старых шаблонов, и мало что у вас получается лучше.

Вы признаны знаком перемен, управляемым Плутоном. Поэтому сегодня, если увидите возможность сделать что-то лучше, действуйте. Не раздумывайте слишком долго. Вы сами поймёте, подходящее ли сейчас время.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Восьмёрка Пентаклей

Стрелец, вы свободолюбивы, но как только вы решаете посвятить своё время и талант делу, вы становитесь самым преданным делу человеком, которого когда-либо видели. Сегодняшняя Восьмёрка Пентаклей — это сигнал к этой вашей упорной стороне, которая заставляет вас упорствовать и становиться непоколебимым.

Возможно, вас попросят выполнить какую-то работу или проект. На этом пути вы научитесь позволять своему "да" быть "да"; обратная сторона медали в том, что если вы знаете, что не можете взять на себя долгосрочные обязательства, не делайте этого. Позвольте другому занять то место, где он лучше всего подходит.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Туз Жезлов, перевёрнутая

Вам нужно что-то вдохновляющее, Водолей? Сегодняшняя карта Таро, Туз Жезлов, перевёрнутая, — это сигнал сосредоточиться на своём творчестве. Делайте то, что пробуждает ваше воображение и вызывает у вас чувство благоговения и удивления.

Питайте пищу для своего воображения. Бросьте себе вызов. Выходите на природу и делитесь своими идеями. Читайте художественную литературу и не бойтесь пробовать новое, даже если сейчас это кажется глупым.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Сила

Рыбы, вы гораздо более смелы, чем думаете. Возможно, вы уже считаете себя храбрым, но на самом деле в вас есть ещё больше.

Карта Таро "Сила" часто появляется в тот момент, когда вам нужно либо узнать больше о выносливости, либо напомнить себе, что вы знаете, что делать в трудные времена.

Сегодняшнее послание Таро на 7 августа: держитесь и продолжайте идти вперёд.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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