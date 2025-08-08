Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-9-avgusta-skorpionam-doveritsya-rybam-otpustit-10688138.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 9 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Шестерка Жезлов, перевёрнутая

Овен, вам повезло. Если у вас есть что-то действительно хорошо, так это забота о себе. Вы знаете, что ставить себя на первое место — часто лучший способ понять потребности других. Вам нужна энергия для достижения своих целей. Истощение энергии — верный способ столкнуться с трудностями или потерпеть неудачу. Вы не любите неудачи.

Сегодня, 9 августа, согласно вашей карте Таро, Шестерке Жезлов, перевёрнутой, самое время заняться тем, что приносит вам удовольствие. Выделите время для заботы о себе каждый день. Выделите один день в неделю на размышления о своих потребностях и составление расписания, которому вы сможете следовать.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Король Пентаклей

Телец, когда дело касается стабильности и того, как заставить всё работать на себя и других, вы — король. Вы умеете создавать надёжный и прочный фундамент доверия в своей жизни и жизни других.

9 августа 2025 года вам потребуется больше стабильности. Если вы последуете совету карты Таро Король Пентаклей, легко понять, что вам необходимо исправить ситуации, которые создают напряжение, и найти способ жить в гармонии с собой.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Пятёрка Мечей, перевёрнутая

Близнецы, вы можете быть настолько энергичны, что вам будет трудно дать своему разуму достаточно времени, чтобы отдохнуть и насладиться тишиной. Постоянный внутренний монолог сегодня может быть неудержим, но это не значит, что вы не сможете найти минутку покоя.

Уделите время тому, чтобы сосредоточиться на том, что вы можете сделать, чтобы создать для себя личное пространство. Вы умница! Вы можете найти способ быть рядом с другими, но при этом откажитесь от уведомлений на телефоне и электронной почте.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Семерка Пентаклей

Рак, вы так преданны. Когда вы отдаёте себя, вы делитесь от всего сердца. Вы заслуживаете преданности в ответ на свои усилия. Вы были терпеливы и добры к другим; сегодня вы получаете ответную энергию.

Когда вы этого не делаете, становится ясно, что отношения более однобоки, чем вы изначально думали. Вы можете сдержать свою энергию, пока всё не продвинется или не станет более зрелым, прежде чем снова отдавать так щедро.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Башня

Лев, вы способны разобраться во всём. Вы умеете находить решения, и когда чувствуете проблему, вместо того, чтобы ждать, пока кто-то другой её решит, вы начинаете действовать. Сегодняшняя карта Таро, Башня, символизирует вашу тревожность и желание разобраться с чем-то прямо сейчас.

Однако 9 августа я преодолела проблемы, сначала всё обдумав. Обязательно анализируйте любую ситуацию, которая встречается на вашем пути, особенно если она внезапная и неожиданная.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Дурак

Дева, вы умны и сообразительны; когда у вас нет нужной информации, вы её ищете. Невежество для вас неприемлемо. Вы не ждёте, пока мир остановится, и вам не нужен кто-то, кто держит вас за руку. Вы независимы.

Итак, 9 августа 2025 года, когда вам выпадет карта Таро "Дурак", это одновременно и убывающая, и утверждающая карта. Дурак символизирует человека, невежественного в отношении окружающего мира.

Возможно, вам не хватает информации. Вместо того, чтобы спешить с принятием решений, убедитесь, что культура соответствует вашим желаниям.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Восьмёрка Мечей

Весы, вы прекрасно умеете находить обе стороны проблемы, и именно эта эмпатия может вовлечь вас в неприятности. Вы слишком переживаете, когда следует отстраниться; это то, кто вы есть. Вы не можете измениться, да и не хотите.

Проблема в том, что 9 августа 2025 года вам, возможно, захочется отпустить то, что не имеет для вас эмоционального смысла. Восьмёрка Мечей — это предупреждение о том, что вам может быть трудно двигаться дальше из-за неясного видения ситуации.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Пятёрка Жезлов

Скорпионы, помните, что не все конфликты вредны; некоторые из них имеют важное жизненное предназначение, даже если они стрессовые. Некоторые напряжённые разговоры помогут вам решить проблемы, которые необходимо обсудить в эмоционально напряжённых ситуациях.

Итак, 9 августа 2025 года любой конфликт, с которым вы столкнётесь, может стать для вас испытанием. Но, согласно сегодняшней карте Таро, Пятёрке Жезлов, это ради вашего высшего блага. Доверьтесь процессу.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Четвёрка Пентаклей, перевёрнутая

Стрелец, вы осторожны и очень философичны в жизни. Вы делаете всё с целью. Вы не тратите время попусту и не развлекаете людей, которые тратят деньги или время попусту.

Сегодняшняя Четвёрка Пентаклей, перевёрнутая, советует быть осторожным, особенно если у вас есть финансовые обязательства. Начиная с сегодняшнего дня, будьте бережливы.

Ваш совет на 9 августа 2025 года — жить счастливой жизнью. Вы можете многое сделать для улучшения своей жизни; всё начинается с согласования своих действий со своими целями и видением будущего.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Колесо Фортуны, перевёрнутая

Козерог, вы стойки и не против перемен. Главное, чтобы ваши действия были осмысленными. Вы хотите, чтобы они были практичными, а ваши действия также приносили пользу.

Итак, когда вам выпадает перевернутая карта Таро Колесо Фортуны, ваше сопротивление переменам ожидаемо. Вы будете сопротивляться, пока не будете уверены, что ваши действия имеют смысл сейчас и в будущем. Прислушивайтесь к своим инстинктам, Козерог.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Пятёрка Пентаклей

Водолей, вы очень находчивы, поэтому, столкнувшись с любыми трудностями или проблемами 9 августа 2025 года, вы осознаете свою невероятную стойкость.

Сегодняшнее послание от Пятёрки Пентаклей касается финансовых трудностей. Никто не хочет сталкиваться с финансовыми проблемами. Однако, если вам придётся внимательнее следить за своими расходами, не беспокойтесь слишком сильно. Вы всё поймёте.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Девятка Мечей

Рыбы, мир постоянно меняется, и, будучи духовно одарённым знаком зодиака, вы глубоко улавливаете эти энергии.

Итак, сегодняшняя карта Таро, Девятка Мечей, рассказывает о тревоге и о том, как вы можете её иногда испытывать, ведь вы — добросердечный человек с глубокими экстрасенсорными способностями. Совет дня — отпустить то, что вы не можете контролировать, и сосредоточиться на том, что можете: на себе.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред