Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Девам - вершина, Стрельцам - порядок

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 9 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Восьмерка пентаклей

Овен, сосредоточься на том, что ты делаешь лучше всего, чтобы изменить свою жизнь и то, как тебя воспринимают другие. Именно твои навыки помогают тебе превзойти конкурентов на работе и, верь или нет, в отношениях, как ты относишься к людям и сколько времени ты тратишь, чтобы продемонстрировать свою способность к совершенству.

Когда ты замечаешь нюансы и детали во взаимодействии с людьми или в конкретной работе, это показывает твою заботу и беспокойство. Не все будут прикладывать одинаковое количество усилий. Это то, что делает тебя уникальным.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Девятка кубков, перевернутая

Будь осторожен, Телец. То, что ты ценишь, может или не может стоить твоего времени и внимания. Девятка кубков, перевернутая, дает тебе знать, что ты, возможно, мыслишь поверхностно, и пора идти глубже.

Не позволяй себе увлечься привлекательностью вещи из-за ее внешней красоты или привлекательности. Вместо этого глубже изучите личность или опыт, чтобы полностью понять: то, что вы ищете, стоит ваших усилий.

Близнецы

Сегодняшняя карта таро для Близнецов: Король Жезлов

Близнецы, когда вы чем-то восхищаетесь, вы становитесь настолько увлечены этим, что ваше рвение удивляет вас и всех остальных. Из-за вашей воздушной энергии вы можете показаться отстраненным, и именно поэтому, когда вы лазерно концентрируетесь, это трудно не заметить.

Сегодняшний Король Жезлов представляет собой союз страсти и цели, который движет вас вперед. Вы бросаетесь в день и получаете максимум от опыта.

Это идеальная возможность для вас продвинуться в своих планах. Чего вы надеетесь достичь? Что заставит вас почувствовать, что вы получили все, что хотели от своей ситуации?

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Шестерка Жезлов

Рак, приятно, когда вас признают другие за то, что вы делаете. Хотя сегодня вы, возможно, не получите почетную грамоту или сертификат за хорошую работу, вы можете услышать положительные отзывы от друзей в сети через социальные сети или просто похлопывание по спине от коллеги по работе.

9 июля важны мелочи. С Шестеркой Жезлов в качестве ежедневной карты Таро сегодня обязательно считайте свои благословения.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Солнце

Лев, когда вы получаете Таро Солнца, карту, которой вы управляете, это означает, что сущность позитивной энергии находится в пределах вашей досягаемости и контроля. Настройте свой разум на намерение и планируйте довести его до конца.

Если вы не чувствуете себя позитивно, действие будет стимулировать эмоции. Поэтому сосредоточьтесь на том, что вы делаете в каждый момент дня, и наблюдайте, как это помогает разуму чувствовать себя воодушевленным тем, чем вы занимаетесь сегодня.

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Умеренность

Дева, немного самоконтроля имеет большое значение. Каждый раз, когда вы устанавливаете для себя границу и достигаете ее, вы внезапно создаете новый порог для дальнейшего роста.

Вы становитесь еще более уверенными в своих возможностях. Вы обнаруживаете, что достижение новой высоты возможно, потому что вы научились знакомиться с успехом пошагово, а не гигантскими скачками.

Маленькие шаги по лестнице — это то, что делает подъем гораздо более выполнимым, и сегодня вы готовы к устойчивому подъему на вершину.

Весы

Сегодняшняя карта таро для Весов: Рыцарь Кубков

Весы, мечты и логика не несовместимы. Вы можете объединить их для успешного результата. Вы можете найти логическое решение, чтобы столкнуться с трудностями и преодолеть препятствия на пути к своим мечтам. Позвольте своему разуму помочь вам достичь реальных, меняющих правила игры результатов.

Вы можете считать мечты невозможными, потому что они такие потрясающие и труднодостижимые, но вы можете найти лазейку и ключ, чтобы облегчить путь. Используйте свой разум, чтобы поддержать свои мечты и уверенно двигаться по пути.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Пятерка Пентаклей

Скорпион, вы задумываетесь о том, как создать большую финансовую безопасность, чтобы избежать будущих экономических проблем? Возможно, вам нужно будет пойти по какому-то пути, чтобы стать менее уязвимыми, когда расходы растут или вам неожиданно приходит счет.

Сегодняшняя Пятерка Пентаклей — это сигнал начать составлять план как можно раньше. Лучше работать над проблемой до того, как она возникла, и у вас будет больше уверенности в будущем, особенно если у вас есть план до того, как он понадобится.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Королева Пентаклей

Стрелец, с каждым мгновением, которое вы тратите на обустройство и организацию своего дома, вы обретаете большее чувство внутреннего благополучия и покоя в мире. Важно, чтобы ваш дом был в порядке, а для вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, отведено особое место.

Главное послание Королевы Пентаклей — инвестировать в себя, заботясь о том, что вы цените. Стремитесь к качеству и комфорту; гордитесь тем, что приносите удовлетворение, которое имеет значение.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Луна

Козерог, доверяйте себе, когда чувствуете, что есть проблема. У каждого есть внутренний компас, и когда что-то не так в ситуации, разумно довериться своей интуиции. Ваша интуиция постоянно проверяет, все ли у вас в порядке. Это монитор, который никогда не спит, и именно поэтому хорошо оставаться на связи.

Часто ли вы работаете и отключаете определенные части своего внутреннего голоса, чтобы усилить свой логический мозг? Согласно карте Таро Луна, когда ваш внутренний голос начинает подталкивать, не игнорируйте его.

Водолей

Сегодняшняя карта таро для Водолея: Жрица

Водолей, иногда поведение происходит на автопилоте, и вам, возможно, придется поработать над активацией и изменением того, как работает ваше подсознание.

Сегодняшняя карта таро Жрицы дает вам знать, что ваши внутренние мысли можно легче регулировать и обучать реагировать по-новому.

Есть ли способ сделать это? Да, с помощью медитации и подачи в ваш разум новой информации.

Рыбы

Сегодняшняя карта таро для Рыб: Десятка Жезлов

Рыбы, вы говорите "да" слишком многим обязательствам, когда вам следует отказаться и беречь свое время?

Вы можете изо всех сил стараться облегчить жизнь другим, чтобы выразить безусловную любовь. Однако важно заботиться и о себе, и не перенапрягаться, когда вам нужен отдых.

Десятка Жезлов — это напоминание о том, что нормально говорить, что вам нужен перерыв или вы хотите помощи, когда вы не можете сделать все это. Сначала вы можете попросить, а другие могут отклонить вашу просьбу. Если это произойдет, пусть это поможет вам увидеть, насколько полезно говорить "нет". Если другие могут это сделать, вы тоже сможете.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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