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Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание

Лидия Неплях
9 марта 2024, 15:06
Десятка Жезлов признает, что Близнецы несут на себе непомерно тяжелую ношу.
Гороскоп Таро на тиждень
Гороскоп Таро на тиждень / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 11 марта по 17 марта карты Таро предсказывают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволяете себе барахтаться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы испытываете, вполне реальна и не должна преуменьшаться, это не дает вам права навсегда застрять в этом режиме. Сосредоточившись на своих мнимых неудачах и ошибках, вы не сможете увидеть положительные моменты, которые находятся прямо перед вами, и не сможете двигаться дальше, к более зеленым пастбищам. Надежда еще есть, и на этой неделе вам важно найти, где она находится, и переключить свое внимание на нее.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете обнаружить, что посвятили себя новому делу! Иерофант - это карта, представляющая системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствуете себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в направлении. Если вы подумывали о том, чтобы присоединиться к новой группе, сейчас самое время! Оказавшись в окружении людей схожего склада ума, вы сможете обрести ту общность, которой вам так не хватало. Эти союзники могут стать мощным источником поддержки, пока вы изучаете личность, которой становитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Десятка Жезлов

Возникало ли у вас ощущение, что вы взвалили на себя всю тяжесть мира? Десятка Жезлов признает, что вы несете на себе непомерно тяжелую ношу. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам необходимо попросить о помощи или сократить то, чему вы себя посвятили. Возможно, вам будет нелегко проглотить эту пилюлю, потому что в дело вступают гордость и нежелание делегировать полномочия. Тем не менее, вы достигли точки, когда ваша способность достичь цели оказалась под угрозой. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите о помощи на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что сейчас вы чувствуете себя в ловушке, считая, что выхода из сложившихся обстоятельств нет. На этой неделе вас призывают задуматься, действительно ли вы застряли... или же вы просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнения - это те чувства, которые часто удерживают нас в ситуации гораздо дольше, чем нужно. Изучите этот вопрос более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что все это время вас сдерживали самоограничения.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Суд

Возможно, вы стоите на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже давно находитесь на перепутье, не зная, по какому пути пойти. Карта Суд знает, что лучший выбор приходит в результате идеального сочетания головы и сердца. Для этого вам придется обратиться к своему прошлому, чтобы узнать, какие уроки вы извлекли, но также вы должны связаться со своим внутренним "я" и прислушаться к тому, что пытается подсказать вам ваша интуиция. Это неделя принятия решения - и у вас уже есть все необходимое для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Девятка Жезлов

На этой неделе вы можете обнаружить, что приближаетесь к финишной прямой! Девятка Жезлов отмечает упорство и самоотверженность, которые вы проявили в достижении личной цели, над которой работали. Ваши первоначальные цели и идеи были заложены и выросли, и вы уже близки к тому, чтобы наконец достичь цели. Несмотря на то что путь был долгим и порой утомительным, сейчас не время сдаваться. Устойчивость - ваше главное преимущество, так что надевайте боевые доспехи и продолжайте двигаться вперед, что бы ни подбрасывала вам жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Сила

Карта Сила сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно пережить сложную ситуацию в вашей жизни. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в это время испытаний. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Туз Жезлов

Если вы ждали от Вселенной какого-то знака, то вот он! Туз Жезлов олицетворяет новое начало и весь потенциал, связанный с этим новым начинанием. На этой неделе вам предлагается начать новый путь или проект, который вы страстно желали, но до сих пор не реализовали. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги на пути к достижению этой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед - даже маленький шаг вперед все равно является шагом к успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Паж Кубков

На этой неделе сохраняйте открытое сердце и открытый разум! Паж Кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более детскими, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и замкнутыми, чтобы оградить себя от боли. Хотя такой подход, конечно, поможет вам избежать боли, он также может помешать вам испытать жизненные удовольствия. Не позволяйте своему прошлому так диктовать вам будущее. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не сдвинулись с мертвой точки. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Верховная жрица

Верховная жрица - это карта, прежде всего, об интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими проницательными навыками, чтобы отточить способность слышать внутренний голос и получать сообщения от своего бессознательного разума. Вы вышли из равновесия в какой-то сфере своей жизни? Вы не уверены, что находитесь на правильном пути в определенной ситуации? Эта карта призывает вас связаться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Башня

Приготовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые обозначает Башня, внезапны и непредвиденны. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этих перемен - но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации нелегко пройти, но перемены необходимы для прогресса. Эта встряска для вашей системы - то, что вам было нужно, чтобы увидеть, где трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволит вам перестроиться на более стабильную почву. Принятие этого переходного периода и того, чему он может вас научить, приведет к большим личным достижениям в будущем.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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