Гороскоп Таро с 5 по 11 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

Рыбы, на этой неделе вам может показаться, что вы оказались втянуты в конфликт.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 февраля карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Тройка Кубков

Позвольте хорошим временам течь! Тройка Кубков - это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в режиме "вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечер в городе с друзьями. Устройте званый ужин для семьи. Соберите несколько коллег и отправьтесь на счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы почувствуете с теми, кто вас окружает. Жизнь - это не только ответственность и обязательства, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Семерка Кубков

Вам казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе Семерка Кубков признает, что у вас много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным делам, оказалось невозможным уделить должное внимание какому-то одному из них. В результате одна или несколько областей пострадали. Выбор может быть нашим другом, но может быть и нашим врагом. Сейчас самое время понять, куда лучше всего потратить свое время и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Король Кубков

Ваша тема на этой неделе - успешное применение силы, а точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков - человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий ситуацию. Получение этой карты - напоминание о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы разбираетесь с тем, что жизнь подкинула вам в последнее время. Возможно, ваш первоначальный инстинкт заключался в том, чтобы подавить любые эмоции, которые вы испытывали в связи с этой ситуацией. И наоборот, вы могли позволить своим эмоциям взять верх над вами. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и голову, чтобы справиться с этой личной проблемой.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Двойка Кубков

Двойка Кубков говорит о том, что на этой неделе для вас на первом месте будет партнерство. Это может быть романтическое партнерство, а может быть что-то, что вы построили с платоническим или профессиональным союзником. Даже если ваши отношения с этим человеком находятся на ранней стадии, они способны перерасти в нечто, что принесет вам обоим пользу в долгосрочной перспективе. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, одновременно радуясь тому, что ваши объединенные силы и взаимное восхищение приведут вас обоих далеко.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Восьмерка Жезлов

Восьмерка Жезлов олицетворяет высокую энергию и поступательное движение вперед, сигнализируя о том, что наступит время, когда нужно будет доводить дела до конца и воплощать их в жизнь. На этой неделе вам может показаться, что на вас навалилось множество дел, и вам будет трудно понять, на что следует обратить внимание. Боритесь с этими отвлекающими факторами, сосредоточившись на одной цели и устранив все отвлекающие факторы, чтобы сконцентрироваться на ней. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите этот период в период большой продуктивности и прогресса.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Королева Жезлов

Не правда ли, вы - настоящая светская бабочка? Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе вас переполняет энергия очарования и энтузиазма, и окружающие не смогут этого не заметить. Более того, вы можете оказаться в центре всеобщего внимания! Это идеальное время для того, чтобы заявить о себе, наладить контакт с другими людьми и влиться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь - ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей сигнализирует о том, что на этой неделе перед вами откроется множество новых возможностей в материальном мире. Вы чувствовали себя заторможенным в своей карьере? Инвестиции не окупились так, как вы рассчитывали? Вам не удавалось заработать на идее, которая у вас была? Сейчас все может измениться! Будьте начеку, ведь новое начало в любой из этих сфер может быть уже не за горами. Решите ли вы воспользоваться этим, зависит только от вас, но такая возможность, безусловно, есть.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Императрица

Получение карты Императрицы говорит о том, что эта неделя посвящена получению даров, которые находятся вокруг вас. Легко попасть в бешеный ритм повседневной жизни, но сейчас вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами. Съешьте вкусную еду. Остановитесь и понюхайте цветы. Вдохните свежий лесной воздух. Заземлившись таким образом, вы откроете в себе способность видеть, чувствовать запахи, слышать, осязать, пробовать и по-настоящему ощущать все величайшие блага жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Император

Император призывает вас полностью овладеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог вам обрести ценную мудрость и проницательность. Как вы можете использовать это, чтобы помочь себе? Как вы можете использовать это, чтобы помочь другим? На этой неделе вы можете попросить наставления или совета у кого-то из близких - не уклоняйтесь. Кроме того, вы можете оказаться перед лицом сложного личного решения. Не волнуйтесь, теперь у вас есть знания и перспективы, которые помогут вам справиться с любым из этих сценариев с положительным результатом.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволяете себе барахтаться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы испытываете, вполне реальна и не должна преуменьшаться, это не дает вам права навсегда застрять в этом режиме. Сосредоточившись на своих мнимых неудачах и ошибках, вы не сможете увидеть положительные моменты, которые находятся прямо перед вами, и не сможете двигаться дальше, к более зеленым пастбищам. Надежда еще есть, и на этой неделе вам важно найти, где она находится, и переключить свое внимание на нее.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Маг

На этой неделе вам предлагается раскрыть свой потенциал! Маг осознает, что весь мир находится у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить желаемое. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями - все действительно может произойти! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтическую связь? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти к цели, ведь сейчас вы - машина для манифестации!

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Пятерка Жезлов

На этой неделе вам может показаться, что вы оказались втянуты в конфликт! Пятерка Жезлов указывает на то, что вы пытаетесь достичь какой-то цели, но сталкиваетесь с препятствиями, которые мешают вам продвигаться вперед. Возможно, вам кажется, что вашу точку зрения оспаривают, или же вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушаться к чужому мнению. Возможно, вы обнаружите, что то, что вначале казалось критикой, на самом деле было конструктивной обратной связью, которая поможет вам в долгосрочной перспективе.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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