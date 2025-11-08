Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Субботний день Металлической Змеи подготовил сюрпризы для некоторых знаков зодиака.

Кому повезет 8 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кому нужно отпустить старое ожидание 8 ноября

У какого знака зодиака произойдет внутренний прорыв

В субботу, 8 ноября, трех китайских знаков зодиака ждет всплеск удачи и любви. Это будет День уничтожения под знаком Металлической Змеи, который очищает все, что блокирует близость и связь, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что энергия этого дня выталкивает старые шаблоны на поверхность, чтобы растворить те, которые держали настороже, передает Главред.

Змея

День Металлической Змеи отражает вашу собственную энергию, раскрывая истину, вокруг которой вы кружили, но не называли. Как только вы отпустите старое ожидание, вы притянете кого-то, кто встретит вас. Любовь движется к вам, когда вы перестаете договариваться со страхом.

Свинья

В этот день усилится ваш магнетизм и произойдет внутренний прорыв. Эта суббота принесет момент эмоциональной ясности в виде жеста, сообщения или тихого осознания того, что кто-то проявлял к вам небольшие, последовательные шаги.

Дракон

День Разрушения в субботу имеет для вас большую силу, поскольку он устраняет эмоциональный шум, который затруднял любовь. Вы наконец перестанете отдавать энергию ситуации, которая вас истощила, и тогда почти мгновенно откроется пространство для новой связи.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

