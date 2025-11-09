Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Паж монет

Значение: Образование и обучение - это ответ на ваши проблемы. Не работать больше, быстрее, дольше... а научиться новому трюку, новому навыку, другому подходу или процессу.

Определите, что именно вызывает затруднения. Разберитесь в процессе, через который вы проходите. Поищите альтернативные варианты того, как вы это делаете. Посмотрите, как вы этому учитесь, и попробуйте сделать именно это! Знания - это сила, и они могут вернуть вас на путь истинный.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Девятка монет

Значение: Если дело займет больше времени, чем вы думаете (и вы можете признать это сейчас), это не значит, что оно того не стоит. Все, над чем вы работали в плане самосовершенствования, связанного со здоровьем, богатством или домом, окажется более серьезной или долгосрочной работой, чем вы думали.

Позвольте этой правде приземлиться. Пусть эта реальность станет новой нормой. А затем составьте новый план и продолжайте действовать. Каждый ваш шаг приносит прогресс и вознаграждение. Продолжайте идти вперед.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Пятерка Мечей

Значение: Признайтесь, вам не нравятся конфликты и раздоры. Вы предпочтете отрезать людей от себя, чем ссориться с ними. Это всегда становится некрасивым, верно? Так что несите эту истину с собой. И не втягивайтесь во вражду, соперничество или конфликт между другими людьми.

Вам не нужно в них участвовать, даже если это чертовски интересно. Держитесь в стороне, не лезьте в огонь, будьте скучны! Вы будете очень рады, когда все это разгорится и разнесется в разные стороны.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Суждение

Смысл: Как мини-обзор новогодней резолюции, вы оглядываетесь на 2025 год и свой прогресс в нем (это было непросто, не так ли) и видите изменения, рост, недостатки, проблемы, успехи. Вы также ясно видите себя.

Этот разговор с зеркалом поможет вам понять, на что вы хотите опираться, над чем работать, что менять и чему отдавать предпочтение. Вам нужно хорошо узнать себя, прежде чем вы сможете оценить свой потенциал и понять, как его активировать. Это домашнее задание на эту неделю.

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Паж Жезлов

Значение: Когда есть сомнения, не стойте на месте, а двигайтесь вперед. Сейчас у вас нет ни ответов на все вопросы, ни четкого плана действий, и это означает, что вы топчетесь на месте, выжидая и наблюдая. Это ставит вас в уязвимое положение, в зависимость от действий других людей.

Поэтому делайте шаги, даже если они будут в неправильном направлении, они будут иметь значение, они заставят вас двигаться, и вы всегда сможете скорректировать курс по ходу дела. Рассматривайте события и выбор этой недели как эксперимент. Снимите давление и продолжайте двигаться. Не нужно быть правым с первого раза.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Король мечей

Значение: Вы не можете принять решение прямо сейчас, потому что находитесь слишком близко и близко к ситуации, о которой идет речь. От нее исходит жар, шум и эмоции. Это затуманивает ваше мышление и перспективу, выбивает вас из колеи.

Взлетите ввысь, как орел, и посмотрите на ситуацию с высоты птичьего полета, увидьте картину в целом, поймите, куда все движется. И тогда вы поймете, что именно нужно делать, чтобы достичь наилучшего результата. И это должно стать основой вашего решения.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Рыцарь Монет

Значение: Здесь нет короткого пути, вздохните, и вам придется потрудиться. Упорный труд окупится, потому что эти отношения, роль или задача стоят того и принесут то, к чему вы стремитесь, но вы должны приложить усилия и сделать шаги.

Никто не сделает это за вас, и нет никаких одномоментных прыжков, которые вы могли бы совершить, чтобы допрыгнуть до финишной черты. Увы. Тем не менее, работа будет вознаграждена сама по себе, так что не стесняйтесь вкладывать все силы. Чем раньше вы начнете, тем быстрее закончите.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Верховная жрица

Значение: Вот оно! Это тот самый момент, когда вы действительно доберетесь до сути самой большой тайны в вашей сфере, взломаете код, откроете ответ и внесете ясность, о которой вы давно мечтали. И она не приходит извне, а поднимается изнутри.

В глубине души вы уже несете истину, поэтому вам просто нужно искать уединения, совершать долгие прогулки, слушать музыку, мечтать и вести дневник. Это прозрение может показаться вам экстрасенсорным моментом, возможно, так оно и есть, и в результате вы будете побуждены к действию.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Королева мечей

Значение: Вам придется делать все самостоятельно. И это не самое страшное, ведь вы полны идей, бобов и энергии! Возможно, этот проект будет лучше, потому что вы возьмете его в свои руки, а может быть, так было предначертано с самого начала, хотя все начиналось не так.

Составьте для себя надежный план и расписание, потому что в этом деле вы должны быть сами себе хозяином. Не забывайте о том, что вы можете выполнять всю работу, но и все вознаграждения тоже останутся при вас!

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Туз Мечей

Значение: Ваша домашняя правда откроется в искрометном разговоре, в котором будет сказано то, что не было сказано раньше! Возможно, здесь есть грань напряженности или конфликта, возможно, есть первопричина давней проблемы, которая готова проявиться и быть решенной.

Всегда будьте сострадательны и спокойны. Не делайте поспешных выводов. Задавайте вопросы, чтобы помочь понять ситуацию. А затем возьмите паузу. Вы проясните ситуацию и поймете, что на самом деле происходило все это время.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Десятка Жезлов

Значение: Вы ближе к выгоранию, чем предполагали. А это значит, что вам нужно отступить, отпустить дела, сделать перерыв, делегировать полномочия и отложить сроки. Дайте себе свободу действий, пространство и время.

Отдайте предпочтение глубокому отдыху и расслаблению. Очистите голову. Уменьшите нагрузку. Упорядочьте стимулы, которые поступают в ваш разум. Будьте спокойны и утешены, успокаивайтесь и восстанавливайтесь. Хорошо поешьте, выпейте воды, помечтайте. Вам нужно взять этот перерыв, чтобы потом снова работать на полную катушку.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Смерть

Значение: Перемены и трансформация уже начались, так что вы вполне можете положиться на эту энергию. Не боритесь с течением, не сопротивляйтесь сдвигам, происходящим прямо у вас под ногами. Вокруг вас открываются новые возможности, так что в конечном итоге вы можете оказаться в еще более выгодном положении.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

