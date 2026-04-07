Испытания позади: три знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться

Сергей Кущ
7 апреля 2026, 10:43
Сохраняя спокойствие, ясность и терпение, эти знаки смогут преодолеть сложности и увидеть, как жизнь начинает постепенно улучшаться.
3 знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться
3 знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Для Раков неделя может начаться с напряжения
  • Весы продолжают ощущать последствия недавнего полнолуния

Астрологическая обстановка этой недели непростая: аспекты Марса и Нептуна могут вызывать путаницу, эмоциональные качели и недопонимание. Однако именно через эти испытания некоторые знаки зодиака смогут выйти на новый уровень и почувствовать, что жизнь начинает налаживаться.

Рак

Для Раков неделя может начаться с напряжения, особенно в сфере работы. Возможны недопонимания с коллегами, неясные ситуации и даже риски для репутации.

Главное сейчас — сохранять ясность в словах и действиях. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте поспешных решений. Чем более четко вы выстроите границы и коммуникацию, тем легче пройдет этот период.

Также важно не забывать о себе: отдых и восстановление помогут вам справиться с нагрузкой. Уже к концу недели вы почувствуете, что ситуация стабилизируется, а контроль возвращается в ваши руки.

Овен

Овны полны энергии и желания двигаться вперед, но именно это может сыграть с ними злую шутку. Импульсивные решения и излишняя уверенность способны привести к конфликтам — особенно в отношениях.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

На этой неделе важно притормозить и действовать более осознанно. Если возникают трудности, не бойтесь просить помощи и не ставьте эго выше здравого смысла.

Во второй половине недели возможна усталость, поэтому стоит уделить внимание отдыху. Если вы сможете сбалансировать свою энергию, то выйдете из этого периода сильнее и увереннее.

Весы

Весы продолжают ощущать последствия недавнего полнолуния, и соединение Марса с Нептуном добавляет эмоционального напряжения, особенно в личной жизни.

Неделя может принести недопонимания, споры или внутренние сомнения. Однако ключ к успеху — терпение и мягкость. Важно не реагировать на эмоциях и не разрушать отношения из-за временных трудностей.

Если вы сможете спокойно выразить свои потребности и установить границы, ситуация начнет улучшаться. Уже к концу недели появится ощущение, что напряжение спадает, а жизнь возвращается в более гармоничное русло.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать целью

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать целью

10:55Война
Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре Никополя

Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре Никополя

10:35Украина
Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко

10:05Интервью
Популярное

Ещё
Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Последние новости

11:05

В ЕС назревает революция: почему блок столкнулся с беспрецедентным кризисом

11:04

Пропал на 12 лет и вернулся: кот узнал хозяйку с первых секундВидео

10:55

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать целью

10:43

Испытания позади: три знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться

10:35

Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре НикополяФото

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас ЖовтенкоТрамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко
10:32

Что посадить в апреле: семь цветов, которые превратят сад в яркую сказкуВидео

09:34

Россия нанесла удар по Днепропетровщине: погиб ребенок, есть раненые

09:18

Мощные удары по РФ: порт в огне, работа аэропортов была ограниченаВидео

09:12

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:04

В Одессу идет циклон Rapunzel: синоптики предупредили о резком обвале температуры

08:00

Новый статус в Резерв+: кого теперь не смогут забронировать в Украине

07:13

Невзоров: Призрак Жириновского обещает конец войнымнение

06:52

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

05:09

Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там ГитлерВидео

04:27

Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

04:00

Тест на IQ: нужно найти 8 отличий на картинке кролика за 45 секунд

03:30

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причинаВидео

02:50

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

02:27

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

01:59

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:46

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

01:09

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

01:09

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

00:02

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

06 апреля, понедельник
23:57

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

23:49

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

23:33

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

23:30

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

23:08

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

23:05

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

22:30

Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивыВидео

22:26

Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

21:50

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:47

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

21:36

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

21:31

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

21:17

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

20:57

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

20:54

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

20:48

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

20:31

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

20:30

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

20:26

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

20:20

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

19:49

Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

19:38

Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днямиВидео

19:26

Нардепа Железняка поймали на хищении государственных средств вместе с коллегами-депутатами, — Иванов

19:25

Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

19:24

Забытые традиции Пасхи: как наши предки отмечали этот праздник

