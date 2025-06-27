Какой камень приносит счастье каждому знаку зодиака: как выбрать свой амулет

В зависимости от характера (эмоциональность, решительность, недостаток мотивации, стремление к стабильности, творчество) рекомендованы разные группы камней.

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Талисман по знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как выбрать амулет по характеру и знаку зодиака

Что известно о талисманах любви и удачи

Эзотерики считают, что каждый знак зодиака имеет свой собственный талисман, который притягивает любовь, благополучие и счастье. Например, изумруд - символ Тельцов, а опал - именно то, что подходит Весам. Главред, ссылаясь на Times of India, представляет перечень идеальных камней для каждого знака.

Овен

Знак, управляемый Марсом. Ему подходит красный коралл, он придает энергии, ясного мышления и сдержанности, помогает обуздать импульсивность, увеличить выносливость, успокоиться и принимать уверенные решения.

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Телец

Эти люди ищут стабильность, красоту и душевный баланс. Изумруд дарит спокойствие, укрепляет отношения и способствует эмоциональному исцелению. Он подчеркивает природную привлекательность и открывает новые пути к успеху.

Близнецы

Очарование Близнецов раскроется через аквамарин или изумруд, они добавляют концентрации, четкости мышления и коммуникационных способностей, а также защищают от негатива.

Рак

Этот эмоциональный знак нуждается в нежных камнях, жемчуге или лунном камне. Они углубляют самопонимание, активируют интуицию и приносят гармонию в отношения. Жемчуг помогает лучше понимать чужие чувства.

Лев

Для солнечного и лидерского Льва подойдет рубин. Он ярко подчеркивает силу, смелость, оптимизм и направляет мысли в позитивное русло, сдерживая негатив.

Дева

Аналитические Девы нуждаются в изумруде, чтобы держать ум ясным и нервы в покое. Камень улучшает концентрацию, снижает тревожность и дарит ментальную четкость.

Весы

Тонкому знаку Венеры, людям гармонии, подходят бриллиант или опал. Они усиливают привлекательность, творческий потенциал и умение сохранять баланс в отношениях.

Скорпион

Страстный знак ищет камни силы - гранат и коралл. Они стимулируют решительность, глубину чувств и помогают преодолевать негатив, к тому же привлекают успех.

Стрелец

Ищет смыслы и приключения. Желтый сапфир объединяет разум и эмоции, укрепляет веру в себя, расширяет горизонты и придает удачи.

Козерог

Стабильный и дисциплинированный. Голубой сапфир - символ выдержки, порядка и длительного успеха. Его следует носить осторожно, ведь это мощный талисман.

Водолей

Люди-идеи стремятся к духовному росту и ясности. Аметист помогает сохранять внутреннее спокойствие и креативность, а голубой сапфир углубляет самоосознание. Выбирайте, что сейчас нужно.

Рыбы

Мечтателям нужны камни, которые успокаивают и вдохновляют. Аметист гармонизирует эмоции, желтый сапфир поддержит веру в себя и притянет возможности. Но важно не только мечтать, действие тоже должно быть.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Как подобрать талисман по чертам характера:

Люди эмоциональные или тревожные - выбирайте аметист, лунный камень, жемчуг или аквамарин.

Если вы решительные, амбициозные, прямолинейные - подойдет гранат, красный коралл, рубин или тигровый глаз.

Испытываете сомнения или нуждаетесь в мотивации - выбирайте цитрин, желтый сапфир, янтарь.

Ищете стабильность и баланс - изумруд, яшма, нефрит или обсидиан пригодятся.

Желаете творчества, вдохновения и мечтаний - выбирайте лазурит, бирюзу или опал.

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Что известно об издании Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

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