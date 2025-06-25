Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Испытания для сильных: какие 4 знака пройдут через кризисы до конца 2025 года

Даяна Швец
25 июня 2025, 17:29
402
Астрологи прогнозируют серьезные вызовы, которые могут вызвать ощущение напряженности и неопределенности.
Испытания для сильных: какие 4 знака пройдут через кризисы до конца 2025 года
Что ожидает Овнов, Львов, Водолеев и Рыб / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Главное:

  • Кого ждут самые сильные вызовы во второй половине года
  • Кому астрологические события принесут внутренние изломы

Вторая половина 2025 года обещает непростой период для некоторых знаков зодиака. В то же время именно эти обстоятельства станут основой для важных внутренних трансформаций и пересмотра жизненных ориентиров. Как сообщает Главред со ссылкой на Collective World, особое внимание к себе должны обратить представители четырех знаков: Овен, Лев, Водолей и Рыбы.

Овен

Для Овнов вторая половина года станет проверкой на психологическую выдержку и умение держать баланс в сложных профессиональных обстоятельствах. Возможны недоразумения с коллегами или ощущение, что развитие карьеры остановилось. Но именно через эти ситуации Овны смогут переосмыслить свои амбиции и найти новые направления для роста.

видео дня

Лев

У Львов испытания ожидаются прежде всего в сфере межличностных отношений. Разочарование, смена приоритетов или конфликты с близкими могут стать толчком к глубоким решениям. Сейчас важно не настаивать на своем любой ценой, а уметь слышать других и уступать, если это действительно важно.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Для Водолеев этот период станет временем внутренних поисков. Прежние цели могут потерять смысл, а те, что казались надежными, оказаться ложными. Наступает период переосмысления жизненного курса. Непростой, но необходимый.

Рыбы

Рыбам придется быть особенно осторожными с финансами. Возможны нестабильность доходов или риск неудачных инвестиций. Также высокий уровень эмоциональной нагрузки может негативно влиять на общее самочувствие. В то же время именно сквозь эти трудности возрастет умение защищать себя и сохранять внутреннее равновесие.

Также астрологи рассказывали о 5 знаках, чья жизнь скоро кардинально изменится.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака астрология астрологический прогноз Рыбы гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Овен гороскоп Водолей
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

18:11Война
Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

17:38Война
Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

16:43Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

Последние новости

18:11

Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

18:10

"Вот мы и встретились": Александра Кучеренко заинтриговала тайной встречей

17:46

"Ядерный удар или что-то еще": эксперт сказал, что будет с ценами на нефть до конца июня

17:38

Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

17:29

Испытания для сильных: какие 4 знака пройдут через кризисы до конца 2025 года

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
17:26

Собирал там друзей-олигархов: что случилось с тайной дачей Януковича под Киевом

16:43

Накажут на более чем 100$: в Украине ужесточили правила парковки

16:43

Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

16:40

Евро "сдал позиции" после рекордного скачка, доллар ушел в пике: новый курс валют

Реклама
16:31

Страны НАТО приняли итоговую декларацию: как теперь изменилась роль Украины и РФ

16:04

Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме

16:03

Лето перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову: кто в списке

16:00

Штрафы от ТЦК: названы области-лидеры по количеству производств

15:49

В НАТО высказались об Украине и указали на опасный момент

15:48

Не просто привычка: почему водители выключают музыку в авто во время парковки

15:40

У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году

15:39

Украинцы получат компенсацию за некачественный газ: как добиться перерасчета

15:23

"Большой прорыв": Рютте назвал главное решение, которое будет принято на саммите НАТО

15:20

Лунный календарь стрижек на июль 2025

15:10

Новая украинская классика: кто создал первый "военный" костюм для Зеленского, и сколько стоил образВидео

Реклама
14:56

Умер звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус"

14:45

Почему у учителей отпуск 56 дней: как предоставляется отпуск педагогам

14:39

О пыли и царапинах на полу можно забыть: одно средство вымоет все до блеска

14:35

Где 3 отличия между совами: только "настоящий детектив" отгадает за 9 секунд

14:06

"Еще не время": в США сказали, почему Трамп не спешит наказывать Россию санкциями

14:03

"Обсудим его трудности": Трамп заговорил о подготовке к разговору с Зеленским

13:50

Точно не из-за дефицита: почему в СССР использовали волосы вместо ниток

13:42

Враг уничтожает инфраструктуру: Константиновка - на грани гумкатастрофы

13:13

Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой

13:09

Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

12:57

"Я был на грани": Брэд Питт впервые признался в алкоголизме

12:48

Почему в английском "ты" и "вы" - одно слово

12:18

Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

12:14

Почему 26 июня запрещается выполнять грязную работу: какой церковный праздник

12:09

Вырвано сердце: Тоня Матвиенко рассказала, почему хотела уйти от МирзоянаВидео

11:54

"Неприятные звоночки": как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана

11:41

2 признака того, что уже можно копать молодую картошку

11:39

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

11:35

Неожиданное перевоплощение: Зеленский впервые надел костюмВидео

11:25

Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

Реклама
11:23

РФ прорывается в опасной точке: в ОСУВ "Хортица" сделали важное заявление

10:53

Удары Шахедов по Украине и Ближний Восток: Данилов объяснил взаимосвязь

10:43

Китайский гороскоп на завтра 26 июня: Тиграм - следить за деньгами, Крысам - мудрость

10:37

Путинские деньги - на ПВО для Украины: Британия закупит для Киева сотни ракет

10:33

На фронте начался масштабный бунт: где солдаты выступили против командования

09:48

Украину ждет тяжелое лето: в НАТО сказали, где будет наступать армия РФ

09:37

4 знака зодиака, которым предстоит судьбоносная встреча до конца 2025 года

09:23

Не выезжал из Украины - получишь 24 тысячи: ЦПД предупредил о новой схеме обмана

09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

09:10

Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять