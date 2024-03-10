УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на 11 марта: Крысе - сильные чувства, Обезьяне - уныние

Лидия Неплях
10 марта 2024, 08:26
Тигр, найдите время, чтобы разобраться в своих шкафах и выбросить или отдать то, чем вы больше не пользуетесь.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 11 марта рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Возможно, сегодня вы чувствуете себя в затруднительном положении или обескураженным. Сильные чувства могут выбить ситуацию из правильной перспективы. Поговорите с кем-нибудь, кому вы доверяете. Общественные мероприятия и позитивные контакты с друзьями помогут вам почувствовать себя лучше. Не игнорируйте силу регулярных физических упражнений, чтобы создать ощущение большего спокойствия и стабильности.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Важно заботиться о том, что у вас есть. Не откладывайте ремонт механического оборудования или любой необходимый уход за домом. Сегодняшняя энергия повышает твердость. Вы будете знать, когда нужно отстаивать свои права. Хорошая еда в домашней обстановке может стать кульминацией дня.

видео дня

Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Найдите время, чтобы разобраться в своих шкафах и выбросить или отдать то, чем вы больше не пользуетесь. Заменяйте то, что носите по мере необходимости, но тщательно оценивайте то, что, по вашему мнению, вам необходимо. Сегодня вас могут обмануть, заставив потратить слишком много просто потому, что вы не можете пройти мимо выгодной сделки.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Устраивая большие вечеринки или помогая в общественных мероприятиях, вы проявляете свою звездную силу. Вы можете быть мягким человеком, когда речь идет о животных, нуждающихся детях и других нуждающихся. Что вы можете сделать вместе, чтобы принести пользу? Это идеальное время, чтобы заложить новые семейные традиции.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Неуравновешенная энергия может омрачить ваши чувства. Сегодня возможны ссоры или эмоциональные разочарования. Сделайте над собой усилие и поговорите о том, что вас беспокоит. Это лучший способ разрядить обстановку. Вы можете пожалеть о необдуманном замечании.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Цените все прекрасное, что может предложить жизнь, - это делает этот сезон насыщенным и полезным. Сегодняшняя энергия благоприятствует путешествиям или планированию поездок. Это также хорошее время для связи с друзьями, находящимися далеко. Неожиданные события на работе могут потребовать внесения изменений в ваш график.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Может показаться, что вы делаете все возможное, чтобы улучшить сложную ситуацию. Не отчаивайтесь, если кажется, что люди не ценят ваши усилия. Чем больше вы будете делать что-то снова и снова, тем больше вы будете в этом разбираться. Придерживайтесь изменений, которые вы делаете.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Не ищите легких путей. Люди, которые заставляют вас быть лучше всех, - лучшие друзья. Старайтесь работать в одиночку. Если люди будут мешать вам, это может привести к серьезным ссорам. Пустые сплетни могут испортить вам настроение. Нет смысла прислушиваться к слухам.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Сегодня люди могут быть особенно угрюмыми. Необдуманное слово может навлечь на вас неприятности. В то время как вы можете чувствовать себя прекрасно, другие люди могут испытывать стресс или быть более раздражительными, чем обычно. Выходите на улицу и совершайте прогулки, чтобы почувствовать себя более уравновешенным. Если вы любите спорт, пригласите друзей, чтобы разделить с ними веселье.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Вы можете чувствовать себя особенно обеспокоенным или виноватым из-за чего-то, что вы не можете контролировать. Нет смысла делать себя несчастным из-за прошлых событий. Проводите время с позитивными и поддерживающими вас людьми. Примите любое приглашение куда-нибудь сходить. Возможно, вам понравится устроить небольшой ужин с друзьями, которые вам больше всего нравятся.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Существует сильное искушение взять на себя ответственность или быть властным. Сосредоточьтесь на себе. Регулярные физические упражнения способствуют ощущению большего спокойствия и стабильности. Если вы не так активны, как хотелось бы, позвоните другу. Ежедневная прогулка может стать спасением. Если у вас есть дети, выводите их на улицу!

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Иногда вы слишком подозрительны для собственного блага. Вы же не хотите, чтобы кто-то так защищался, что слова разлетались. Примените совет, которым вы собираетесь поделиться, к своей собственной жизни. Помните, что отношения могут отдалиться, а планы спутаться из-за всезнайства. Откажитесь от желания управлять.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китайский гороскоп гороскоп на завтра
Реклама

Главное за день

РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами: сбить удалось не все

РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами: сбить удалось не все

08:30 Украина
РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

07:45 Мир
"Врагу стоит задуматься": Воздушные силы установили "красные линии" для самолетов РФ

"Врагу стоит задуматься": Воздушные силы установили "красные линии" для самолетов РФ

23:56 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание 20415

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию 6096

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW 5972

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость 5962

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

Последние новости

08:30

РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами: сбить удалось не все

08:26

Китайский гороскоп на 11 марта: Крысе - сильные чувства, Обезьяне - уныние

07:45

РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

06:02

Что же все-таки делать россиянам 17 мартамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 11 секунд найти Эйфелеву башню

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:20

Зачем опытные хозяйки кладут теннисные мячи в стиралку: ответ знают единицы

02:52

Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка

02:30

Плавленый сыр в домашних условиях: простой рецепт вкусной и полезной закускиВидео

01:00

Разместили ракеты и совершают полеты: РФ готовится к войне в Балтийском море

Реклама
00:27

Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концертеВидео

09 марта, суббота
23:56

"Врагу стоит задуматься": Воздушные силы установили "красные линии" для самолетов РФ

23:52

Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

23:05

Наступление РФ под Авдеевкой захлебнулось: ВСУ уничтожают пехоту на подходе - NYT

22:06

РФ выбрала новую цель на юге: в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой

21:58

РФ массово использует запрещенное оружие: посол раскрыл грубые нарушения на фронте

21:30

"Трусить" будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

21:13

Папа Римский опозорился скандальным заявлением: предложил Украине сдаться

21:13

Любовный гороскоп с 11 по 17 марта: Стрельцу - интересное знакомство, Весам - жертвы

20:31

Каннибализм и убийства пленных: майор ВСУ показал дикую инструкцию оккупантов РФ

20:23

Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали

Реклама
19:39

Уйдут даже тяжелые недуги: что нужно сделать 10 марта - приметы

19:32

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникойВидео

19:25

Лунный календарь на 10 марта: почему стоит вовремя остановиться в Новолуние

19:19

Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

19:14

Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

19:06

Интересный поворот в истории с молдавской сепаратисткой Гуцулмнение

18:57

Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

18:50

Как вдвое в быту снизить затраты на свет: что нужно сделать

18:35

Колонну сожгли дотла: штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронамиВидео

18:29

"Лидер, которого уважают" и "босс": Орбан обменялся льстивыми комплиментами с Трампом

17:53

"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности

17:42

Перелом в войне может быть до лета: эксперт предупредил об опасном сценарии

17:25

РФ нацелилась на захват нового города: полковник НГУ рассказал о боях на востоке

17:24

Пьяный "апокалипсис": посты Медведева совпадают с датами поставок его вина - СМИ

17:14

"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимостиВидео

17:04

Кто может законно отказаться от повестки: юристка объяснила детали

16:27

Ситуация в Ивановском резко меняется: полковник признался, контролирует ли село РФ

16:23

В ВМС раскрыли детали подготовки новых ударов по флоту РФ в Черном море

16:12

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины: в Силах обороны раскрыли детали

16:06

Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

Реклама
15:18

Мощный удар ВСУ: генерал раскрыл крупные потери оккупантов на востоке

15:16

Шоколадные блины: десерт на Масленицу, который запомнят все

15:06

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание

15:04

Войска Франции в Украине: в Париже раскрыли планы на ближайшие месяцы

14:45

Суммы в платежках за газ могут подскочить: когда придется переплачивать тысячи

14:07

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

13:36

Демобилизованных срочников снова мобилизуют: когда это произойдет

13:35

"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигурыВидео

12:46

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

12:36

Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять