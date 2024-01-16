УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на 17 января 2024: Коню - суета, Обезьяне - новое начало

Лидия Неплях
16 января 2024, 11:53
Собаке важно сказать людям, что она хочет в этот день.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 17 января рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Сегодняшние события могут привести вас в замешательство по поводу того, что делать дальше. Если вы затаили обиду, которая заставляет вас вести себя плохо, пришло время пересмотреть свои взгляды. У вас есть секреты? Постарайтесь рассказать о своих настоящих чувствах. Любая ситуация может улучшиться, если вы будете честны и открыты.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Вместо того чтобы погружаться в негативный образ мыслей, отойдите от сложной ситуации. Дайте себе немного пространства. Время, сосредоточенное на других делах, поможет вам вновь взглянуть на проблему. Вы также сможете прояснить или успокоить сильные эмоции. Если вы сделаете перерыв, то сможете избежать большого эмоционального смятения.

видео дня

Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Сегодняшняя энергия способствует проникновению в суть вещей. Можно постичь сложные концепции или взглянуть на мир с принципиально иной точки зрения. Чем более самодисциплинированным вы будете, тем лучший выбор сделаете. Вы можете стать добровольцем в крупных проектах и уверенно довести их до конца.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Ваше природное обаяние очень сильно. Выглядя беспомощным и улыбаясь, вы можете заставить людей броситься на помощь. Ожидайте, что получите желаемое без манипуляций. Могут возникнуть недоразумения и путаница, если вы не решаетесь сказать то, что действительно имеете в виду. Приложите максимум усилий при выполнении скучных, но важных заданий.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Возможно, вы чувствуете себя немного не в своей тарелке. Сегодняшняя энергия может вывести на поверхность эмоциональные проблемы. Многочисленное давление, часто в виде людей, которые думают так же, как и вы, может усложнить ситуацию. Возможны споры. Не забывайте, что другие люди тоже испытывают стресс.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сегодня вы можете быть более домоседом, чем обычно. Вам особенно понравится приглашать друзей, чтобы разделить с ними этот день. Ваше природное обаяние сильно. В этот раз вы не будете забегать вперед. В любовных отношениях вы можете хранить секреты. Мудрее будет сказать то, что вы чувствуете.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Это может быть день, когда вы чувствуете себя более нервным или тревожным, чем обычно. Если вы чувствуете себя так, это не потому, что вы делаете что-то не так. Очень часто перед новым стартом все начинает рушиться. Смятение - это часть процесса. Необходимо набраться терпения.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Помогая пожилому или нуждающемуся человеку, вы можете обрести долговременное удовлетворение. Семейные встречи наводят мосты и создают положительные воспоминания. Планируйте собрать людей вместе, чтобы угостить и повеселиться. Если вы собираетесь завершить проект или отношения, завершите все незаконченные дела, прежде чем двигаться дальше. Не игнорируйте важные детали.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Подайте хороший пример сегодня. Чем больше вы сможете отбросить беспокойство или страх, тем лучше. Станьте островком мира и доброты, а не позволяйте обидам брать верх над вами. Сегодняшняя энергия обещает новое начало. Возможно, кто-то захочет отметить этот день принятием решения.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Придерживайтесь простых и базовых удовольствий. Если у вас есть интерес к кулинарии или еде, то сегодня подходящий день, чтобы побаловать себя. Возможно, вы захотите запланировать особый ужин или попробовать новый ресторан. Это не обязательно должно быть дорого. Главное - наслаждаться хорошей едой и хорошей компанией.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Это мощный день для обмена идеями. Группа людей, обсуждающих проблему, найдет лучшее решение, чем вы могли бы найти в одиночку. Важно сказать людям, чего вы хотите. Не думайте, что кто-то автоматически знает, что вам нужно. Высказывайте четкие и простые просьбы.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Ваша любящая и щедрая натура может оказаться особенно впечатлительной. Сегодняшний день может быть удачным для любви. Тем не менее, вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Все, что вас привлекает в прежней ситуации, может остаться. Остальное оставьте позади. Избегайте говорить первое, что приходит вам в голову. Вы можете создать спокойный, красивый дом.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китайский гороскоп гороскоп на завтра
Реклама

Главное за день

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

13:23 Украина
Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:53 Украина
В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

12:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:57

Били за то, что высокий, потерял 45 кг: Из плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3

13:49

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

13:45

Психбольница, жуткие порезы, кома: из-за чего Тышкевич попала в реанимацию

13:26

Уберите оттуда сковородки и кастрюли: как правильно использовать ящик под духовкой

13:23

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
12:53

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:47

Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов

12:32

В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

12:32

Собрали 460 тысяч солдат: россияне готовят наступление на стратегический город

Реклама
12:26

В Укрэнерго рассказали, грозит ли Украине блэкаут этой зимой

11:59

Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагараВидео

11:55

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

11:53

Китайский гороскоп на 17 января 2024: Коню - суета, Обезьяне - новое начало

11:46

Нужно найти рыбу среди кошек: веселая головоломка для людей с орлиным зрением

11:40

"Пью, гуляю": Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары"

11:32

Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТОФото

11:13

Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

11:05

Потери достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

10:58

Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

10:54

Оккупанты могут ударить ракетами с моря: в ВСУ предупредили украинцев об угрозе

Реклама
10:52

Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

10:46

Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

10:24

Украинский музыкант потерял 5-летнего сына, который несколько дней пролежал в коме

10:19

Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

10:18

"Путин потерпит крах раньше": Ходжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет

10:13

Будут катастрофические последствия: боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении

09:44

"Путину не придется проводить мобилизацию": эксперт описал состояние армии оккупантовВидео

09:41

Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации

09:21

Гороскоп Таро на 2024 год для Раков: назван самый прибыльный и счастливый месяцВидео

09:02

"Техника подвела, дело житейское": об "инциденте" с самолётами А-50 и Ил-22Ммнение

08:58

Гороскоп на завтра 17 января 2024: Львам поможет Стрелец, Девам - проблемы на работе

08:34

"Акцент ставил Путин": войска РФ провалили план захвата Авдеевки - Тимочко

08:33

"Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой": Кулеба назвал ошибку Запада

08:17

Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу

08:10

Началось возрождение десантно-штурмовых бригад Россиимнение

07:21

В Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в домВидео

07:10

Только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:45

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:42

Главное, что человечеству следует знать о войнемнение

05:10

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

Реклама
05:00

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

04:30

Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

03:40

Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

03:10

Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

02:39

450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФВидео

02:06

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

01:36

Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

01:12

Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

00:15

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

15 января, понедельник
23:04

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять