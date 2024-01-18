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Китайский гороскоп на 19 января 2024: Обезьяна - ловите возможность, Собака - отстаивайте себя

Лидия Неплях
18 января 2024, 08:23
Собаке в этот день надо контролировать безрассудство, внезапные акты гнева или насилия.
Китайский гороскоп на 19 января 2024: Обезьяна - ловите возможность, Собака - отстаивайте себя
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 19 января рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Вам будет легче установить и поддерживать максимальную скорость, и именно в это время можно установить идеальную крейсерскую скорость для всего, что вы затеяли. Энергия всех участников, скорее всего, будет синхронизирована, так что вся система будет работать и выкладываться, не опираясь слишком сильно на какой-то один компонент.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Ваше личное обаяние и привлекательность оказывают на вас положительное влияние в это время. Люди видят в вас любящего и любимого человека, а также того, кто осознает их потребности и чувства, что может принести вам пользу в это время. Другие готовы помогать и сотрудничать с вашими целями и амбициями.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Самосовершенствование на всех уровнях - это то, что вам не чуждо, и сегодня может представиться возможность (которую вы тут же ухватите) продвинуться в какой-то области. Новости о чьих-то успехах - это повод для радости. Рабочий вызов станет для вас чем-то действительно интересным, несмотря на то, что вам пришлось предварительно потрудиться.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Говорите то, что чувствуете, - сейчас это легко, и вы можете делать это без особого страха нарваться на неприятности. Это также время, когда вы можете лучше понять, что другие пытаются сказать вам на уровне интуиции. Слова сейчас приходят легче и кажутся более значимыми, рискните и расширьте свои привычные границы.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Возможно, вы найдете себе применение у друзей, а может быть, обстоятельства заставят вас реорганизоваться и стать более консервативным. Все это должно пройти довольно гладко. Ваши более молчаливые качества выйдут на первый план и окажутся ценными.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сейчас акцент сделан на долгосрочном финансовом планировании, размышлениях о безопасности будущего и разработке стратегий для достижения своих амбиций. Ваша способность спокойно учиться, концентрироваться на сложной умственной работе и глубоко задумываться над серьезными вопросами гораздо лучше, чем обычно.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Друзья - ваш главный ресурс в этот период. Проводите время с теми, кто заботится о вас больше всего, и старайтесь открываться для встреч с новыми людьми. Новые начинания могут раскрыть ту сторону вашей личности, о которой вы и не подозревали.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Для вас наступило время сделать карьерный шаг. Ваши таланты достаточно развиты, чтобы вы могли сделать следующий шаг к своим целям. Добейтесь повышения, начните искать лучшую должность в другом месте или даже выйдите на самостоятельную работу. Возможно, вы немного нервничаете, но планеты благоволят вам. Действуйте смело, и вы достигнете желаемого гораздо быстрее.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

В этот период вы чувствуете, что настало время "идти за золотом". Вы хотите сорвать джекпот и можете обнаружить, что ходите с дополнительной пружиной, подпрыгиваете и свистите. Это действительно время возможностей и хороших времен. Однако вы также склонны питать несбыточные надежды, преувеличивать возможности и испытывать недостаток реализма. Если вам кажется, что все вокруг идет гладко, значит, так оно и есть, так пусть и будет.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Сегодня вы будете наслаждаться обществом своей команды. Вы можете отличаться от других и хотеть делать все по-своему, но вы обнаружите, что борьба с другими может сгладить ваши неровности и сделать вас более блестящими.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Ваше стремление к личной свободе и отстаивание своих прав давят, и вероятна конфронтация, в которой вам придется постоять за себя. Безрассудство, внезапные акты гнева или насилия, а также склонность пытаться сделать слишком много и слишком быстро - вот тенденции, которые вам нужно тщательно контролировать в это время. Потратьте немного времени и подумайте, прежде чем давать волю чувствам.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Если вы действительно хотите этого (или его), постарайтесь проявить немного терпения, так как сегодня вы скорее всего покажетесь высокомерным и напористым. Дышите и попробуйте сначала досчитать до десяти.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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