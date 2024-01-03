Китайский гороскоп на 4 января 2024: Козе - улучшение финансовых дел, Петуху - романтика

Позитивное мышление и хорошее настроение Быка придают ему непревзойденную харизму.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 4 января рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Это эмоционально позитивный день. Романтика витает в воздухе - вы можете быть влюблены с головой. Бизнес-проекты и семейные планы, требующие сотрудничества, могут занять больше времени, чем ожидалось. Будьте терпеливы. В конце недели избегайте давать какие-либо обещания или обязательства. Требований может быть слишком много, и вы не сможете сделать разумный выбор. Не бойтесь сказать "нет" в конце недели. Это прекрасные выходные для короткого отдыха с друзьями. Выбирайтесь на природу и познавайте мир.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Если вы планировали перемены или вам нужно сделать предложение, сейчас самое время. В начале дня вы сможете убедить кого угодно практически во всем. Позитивное мышление и хорошее настроение придают вам непревзойденную харизму. В середине дня вы можете двигаться сразу в нескольких направлениях. Отложите принятие обязательств до тех пор, пока тщательно не проанализируете свои возможности. Это идеальный уик-энд для прогулок с друзьями. Семейная тайна может отвлечь вас. Поделитесь своими проблемами с тем, кому доверяете.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Ожидайте позитивной энергии, касающейся близких отношений и общих ресурсов. Неожиданные новости могут принести духовное понимание обычных событий. У вас есть возможность понять и помочь кому-то, кто в этом нуждается. Ваше тепло и уверенность в себе помогут кому-то более уязвимому. Это может быть день, когда вам нужно сделать шаг вперед и потребовать перемен в обществе или на работе. Вы сможете быть одновременно властным и дипломатичным. В выходные уделите больше внимания укреплению своего здоровья.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

У вас есть все основания чувствовать себя более экспансивно и эмоционально позитивно. Займитесь тем, что вам больше всего нравится. Погружение в творческие проекты принесет огромное удовлетворение. Друзья поддержат ваши интересы. Если вы хотите вырваться на свободу и заняться чем-то новым дома или на работе, сейчас самое время начать. В конце дня кто-то может дать вам силы отстоять свои потребности. Это прекрасные выходные для домашней вечеринки или веселья с друзьями.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Ожидайте эмоционально позитивного дня. Вы можете почувствовать большую стабильность как в финансовой сфере, так и в интимных отношениях. В середине дня женщина может принести неожиданные новости. Критика или недоумение не должны менять ваши планы. Наличие хороших границ означает, что можно сказать "нет". Несправедливо, что вы должны быть плечом, на котором все плачут. В выходные уделите время улучшению своей внешности. Лучше всего выглядеть естественно. Делить свой дом с другими может быть очень весело.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Ваша работа за кулисами может принести плоды. Интимные отношения и совместные финансовые проекты будут протекать гладко, если вы будете честны. Это время для действий, связанных с вашей работой. Необычная женщина может принести неожиданную возможность. Есть некоторый риск, что в конце дня вы на кого-то сильно обидитесь. Не цепляйтесь за негативные эмоции. Месть - не лучшее применение вашей энергии. Выходные удачны для получения желаемого.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Это сильный день для перемен на работе или дома. Важно быть уверенным в себе. У вас будет больше возможностей, если вы четко сформулируете, чего хотите добиться. Отношение - это все. Открытый и эмоционально позитивный настрой поможет вам отстоять то, что вы считаете правильным, и заручиться поддержкой окружающих. В выходные завершайте проекты, прежде чем начинать что-то новое.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Этот день дает возможность взять на себя инициативу. Это благоприятно для устранения недоразумений в интимных отношениях. Совместные финансовые дела пойдут более гладко, если вы будете честны. В середине недели энергия довольно рассеяна. Будьте терпеливы к многочисленным требованиям. В конце недели могут потребоваться агрессивные действия, требующие честной игры. Отстаивайте свои права, особенно в спорах о власти. В выходные есть шанс восстановить силы в компании близких друзей.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Это день, когда нужно быть смелым. Экспансивная и эмоционально позитивная энергия может открыть новые двери и помочь вам почувствовать себя более уравновешенным. Работа с женщинами может принести неожиданные перемены в середине недели. Не пренебрегайте семьей в пользу карьерных обязательств. Сохраняйте равновесие. Вы можете помочь защитить кого-то менее способного от хитрого человека или неравной ситуации. В выходные подумайте о том, чтобы больше помогать обществу. Подумайте о том, чтобы пойти на курсы.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Дела и личные заботы получат более экспансивную и эмоционально позитивную энергию. Неожиданные новости могут изменить ваши планы в середине недели. Используйте любую возможность помочь кому-то, кто в этом нуждается. Некоторые отношения могут оказаться довольно требовательными. Неразумно уступать только для того, чтобы сохранить мир. Найдите средний путь. Выходные благоприятны для любых встреч с хорошими друзьями или семьей. Возможно, в воскресенье вам удастся создать очень романтичное настроение, не прилагая особых усилий.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Друг может помочь вам обрести эмоциональное равновесие. Это благоприятное время для пересмотра своих финансов и составления нового бюджета. Ищите способы сэкономить и начинайте экономить. Середина недели идеально подходит для исследований и решения сложных вопросов. Конец недели принесет важные уроки, касающиеся близких отношений. В событиях могут преобладать люди, имеющие свое мнение. Есть риск конфронтации по поводу того, кто главный. Не предполагайте худшего.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Экспансивная и эмоционально позитивная энергия окрашивает день. Любые интимные отношения заслуживают больше времени и внимания. В середине недели ожидайте неожиданностей. Возможно, вам захочется что-то изменить, но сначала тщательно все спланируйте. В конце недели возможна путаница, потому что на вас свалилось так много дел. Выделите время, чтобы обдумать и расставить приоритеты.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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