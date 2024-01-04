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Китайский гороскоп на 4 января 2024: Змее - счастливый день, Коню - сильное напряжение

Лидия Неплях
4 января 2024, 11:22
На Быка оказывается множественное давление, часто в виде людей, которые думают так же, как и он.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 5 января рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Организуйтесь заранее - сейчас не время уклоняться от важных обязанностей. Если вы готовы взяться за работу, которая поначалу может показаться непосильной, то к концу дня вы будете очень довольны. Вечером постарайтесь расслабиться. Рекомендуется провести заслуженный вечер "ничегонеделания".

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Возможно, вы чувствуете себя немного "на взводе". На вас оказывается множественное давление, часто в виде людей, которые думают так же, как и вы. Романтика витает в воздухе. Этот вечер - время поощрения страсти и самораскрытия. Вы можете легко строить планы и делиться мечтами. Возьмите на себя ответственность.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Постарайтесь сегодня не воспринимать себя и личные разочарования слишком серьезно. В противном случае вы можете стать причиной ненужного напряжения и конфликтов. Расслабленный и игривый подход станет ключом к тому, чтобы начать общение с окружающими с правильной ноги. Искренняя заинтересованность в другом человеке способствует веселью.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Сегодняшняя энергия поощряет терпение и настойчивость. Это прекрасное время для того, чтобы обратиться к более духовной перспективе. Доверие приносит чувство покоя. Если вы отстаиваете какую-то позицию или делаете что-то, что вредит здоровью или отношениям, возможно, пришло время задуматься о том, чего не хватает.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Ваша чувствительность к чувствам других людей поможет вам стать лучшим командным игроком. Вам будет легко эффективно общаться с самыми разными людьми. Ожидайте, что вам удастся блеснуть на публичных выступлениях или во всем, что ставит вас и ваши творения в центр внимания общественности.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Это счастливый день! Ваша яркая и увлекательная манера поведения заставляет окружающих чувствовать себя лучше, просто находясь рядом с вами. Иногда необходимо занять позицию, чтобы получить желаемое или защитить любимого человека. Решение не принимать - это ошибка. Наберитесь смелости, чтобы внести необходимые коррективы.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

В поле зрения попадают волевые люди, которые любят управлять делами. Сегодня возможны недоразумения, задержки и напряженные контакты. Ищите любую гармоничную точку соприкосновения, чтобы наладить отношения. Сильные и прямые люди могут быть нетерпимы к более угрюмому или непрямому стилю. Возможны обиды.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Это очень напряженный день. Вам нужно быть очень организованными. Это идеальное время, чтобы сделать что-то особенное, если у вас есть возлюбленный. Даже тихий ужин может быть очень романтичным. Возможна склонность к излишествам. Важный друг может нуждаться в вашем отличном совете.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Когда все остальные чувствуют себя немного напряженно, вы можете чувствовать себя как дома в эмоционально заряженных водах. Это отличный день для достижения прогресса или признания на работе. Не стесняйтесь уделять дополнительное время тому, что вам дорого. Искры могут промелькнуть в отношениях с тем, кто вам нравится.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Это удачный день для того, чтобы отдохнуть от привычной рутины. Возможно, вы чувствуете себя особенно щедрым по отношению к детям или домашним животным. Что вы можете сделать такого, чтобы всем было весело? Ваша способность делать жизнь интересной - это дар, которым вы можете поделиться. Как можно больше играйте на свежем воздухе.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Вы можете отказывать себе в мелочах, которые могли бы сделать вашу жизнь более приятной. Речь идет не столько о трате денег, сколько о трате времени. Не отказывайтесь от предложений помощи. Это не значит, что с вами что-то не так. Найдите время, которое так необходимо "мне".

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Хотя иногда вы можете быть экономным, сегодня это может быть не так. Даже если вы хотите тратить деньги на развлечения или путешествия, постарайтесь откладывать их на непредвиденные расходы. Если вы не делаете серьезных сбережений, пришло время структурировать и защитить то, что у вас есть.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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