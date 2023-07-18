Китайский гороскоп на август 2023: Быку – конфликты, Змеям - повышение

Китайский гороскоп на август прогнозирует довольно неоднозначный месяц для всех представителей гороскопа.

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Китайский гороскоп на август 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Август будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Некоторым необходимо учиться, а другим – стараться не ссориться с близкими людьми.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на август

Межличностные отношения Крыс могут быть особенно плохими в этом месяце. Они должны научиться контролировать свои эмоции и научиться скрывать свои истинные сокровенные мысли, когда находятся в контакте с другими.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на август

Семейное состояние Быка в этом месяце будет не очень стабильным. Члены их семей будут склонны к ужасным словесным спорам или физическим конфликтам по пустякам, Бык должен сдерживать свой дурной нрав.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на август

В этом месяце Тиграм очень повезет в учебе. Учащиеся должны усердно работать над устранением своих недостатков. Работающие Тигры должны сдавать экзамены, чтобы получить больше сертификатов о практике, которые могут повысить их конкурентоспособность на рабочем месте.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на август

В этом месяце у них будут хорошие возможности для карьерного роста, что будет хорошо для сотрудничества в проектах, делового сотрудничества и повышения производительности. Между тем, они также могут иметь определенную финансовую удачу в побочном бизнесе, и, скорее всего, получат хорошую прибыль от проектов в сфере недвижимости.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на август

Драконам в этом месяце очень повезет, и они будут в очень хорошем настроении. Их ждет масса приятных сюрпризов. Драконы также могут пойти поужинать с коллегами или отправиться в путешествие с членами семьи.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на август

В этом месяце межличностные отношения Змей постепенно улучшатся, а их непонимание с окружающими растает. Они будут признаны и любимы руководством на рабочем месте, и они будут постоянно получать повышение и хорошую зарплату.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на август

В этом месяце у Лошадей может получиться забеременеть. А значит, им стоит позаботиться о своем здоровье и обратиться в больницу на диагностику, как только заметят что-то неладное. Однако их карьерная удача и семейное состояние будут весьма изменчивыми.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на август

В этом месяце Козам будет сопутствовать удача в учебе. Коза может подготовиться к некоторым экзаменам, чтобы получить квалификационные сертификаты. Однако они будут склонны к сплетням, а также могут попасть в бурю общественного мнения.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на август

В этом месяце у Обезьян будет хорошая академическая удача. Они могут добиться хороших результатов на работе, но будут склонны к словесным спорам и сплетням. Таким образом, они должны быть осторожны в своих словах и действиях, особенно не говорить слишком свободно на публике.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на август

В этом месяце Петухам очень повезет в получении благосклонности от своих покровителей. Их работа будет идти гладко, и они могут получить продвижение по службе и помощь от своих покровителей. Однако в отношениях супружеской жизни они будут склонны игнорировать чувства своих партнеров и в паре может возникнуть много конфликтов.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на август

В этом месяце у Собаки будут проблемы со сном. Они должны регулировать свое время для работы и отдыха. Они не должны поздно ложиться спать, иначе у них тоже будут проблемы с желудком и кишечником.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на август

В этом месяце у Свиней будет много общественных мероприятий и званых ужинов. Они должны правильно распределять время для работы и отдыха и никогда не делать ничего, что могло бы навредить их здоровью.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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