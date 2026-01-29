Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

Сергей Кущ
29 января 2026, 09:24обновлено 29 января, 10:25
59
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает в феврале.
Китайский гороскоп на февраль
Китайский гороскоп на февраль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на февраль – Крыса

Февраль 2026 года благоприятен для обучения и интеллектуального развития. Студенты смогут добиться заметных успехов, а работающие Крысы — продвинуться по карьерной лестнице. Однако в сфере общения важно соблюдать сдержанность: чрезмерная откровенность или демонстративность могут навредить отношениям.

В личной жизни возможны конфликты, особенно у семейных представителей знака. Потребуются терпение, компромиссы и спокойный диалог. Это месяц, когда успех зависит не только от ума, но и от эмоциональной зрелости.

Китайский гороскоп на февраль – Бык

Для Быков февраль станет месяцем улучшений. Рабочие препятствия постепенно исчезают, открывая путь к новым возможностям. Главное — чётко определить цели и не распыляться.

Сейчас особенно важно сохранять концентрацию и не тратить силы на второстепенное. При правильной стратегии этот месяц может заложить фундамент для будущего роста и стабильности.

Китайский гороскоп на февраль – Тигр

Тигры будут полностью погружены в работу, но при этом могут столкнуться с ощущением давления и несправедливости. Возможны конфликты из-за резкости или вспыльчивости.

Важно держать эмоции под контролем: ближе к концу месяца появится поддержка со стороны влиятельного человека, которая поможет выйти из кризисной ситуации и восстановить равновесие.

Китайский гороскоп на февраль – Кролик

Февраль усилит конкуренцию на работе, поэтому важно избегать интриг и сплетен. Лучшее решение — сосредоточиться на собственных задачах.

Финансы потребуют осторожности: возможны неожиданные траты, поэтому стоит заранее сформировать резерв. В отношениях возможна повышенная чувствительность, а со здоровьем — проблемы со сном. Регулярный режим дня станет ключом к стабильности.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на февраль – Дракон

Прошлые усилия Драконов начинают приносить плоды. Возможны признание, похвала и новые перспективы. Это удачное время для укрепления профессионального имиджа и выдвижения идей.

Финансово возможны подарки или дополнительные поступления, но расходы на социальную жизнь возрастут. В отношениях царит гармония, а здоровье улучшается — можно начинать лёгкие физические практики.

Китайский гороскоп на февраль – Змея

На работе возрастает конкуренция, поэтому важно сохранять профессионализм и спокойствие. Новые предложения стоит анализировать тщательно, не поддаваясь импульсам.

Финансы требуют осторожности: не лучшее время для займов и одалживания денег. В личной жизни важно уважать личное пространство партнёра. Сон и режим дня требуют особого внимания.

Китайский гороскоп на февраль – Лошадь

Февраль может принести давление и конкуренцию в профессиональной сфере. Хороший месяц для обучения и повышения квалификации.

Финансово возможен рост повседневных расходов, поэтому необходим чёткий бюджет. В отношениях важно проявлять внимание к чувствам партнёра. Здоровье напрямую зависит от качества сна и умения расслабляться.

Китайский гороскоп на февраль – Козел

Рабочая нагрузка может увеличиться, появятся неожиданные задачи. Спокойствие и последовательность помогут избежать ошибок.

Финансы требуют строгого контроля — лучше воздержаться от займов и поручительств. В личной жизни полезны семейные мероприятия и неспешное сближение. Сон может быть беспокойным — важно соблюдать режим.

Китайский гороскоп на февраль – Обезьяна

Февраль благоприятен для побочных доходов, особенно в сферах технологий, транспорта и коммуникаций. Однако важно фильтровать информацию и избегать сомнительных обещаний.

Карьерно это отличный месяц для обучения, курсов и сертификации. В любви возможны знакомства через обучение или общие интересы. Следите за зрением — перенапряжение глаз вероятно.

Китайский гороскоп на февраль – Петух

Финансовая ситуация стабильна, но без резких скачков. Лучше сосредоточиться на основном источнике дохода и не рисковать инвестициями.

На работе возможны колебания, но командная работа поможет справиться с трудностями. В любви — спокойствие и постепенность. Энергии достаточно, но глазам нужен отдых.

Китайский гороскоп на февраль – Собака

Февраль открывает сильные возможности для карьерных переговоров и предложений. Однако любые партнёрства нужно тщательно проверять.

Финансово возможны премии и бонусы — часть дохода лучше сразу откладывать. В отношениях ценится забота в мелочах. Следите за питанием: есть риск проблем с ЖКТ.

Китайский гороскоп на февраль – Свинья

Месяц скрытой удачи. Старшие коллеги могут оказать поддержку, а приобретённый опыт станет ценным активом.

Финансы стабильны, возможны премии. Важно сразу распределять бюджет. В любви простые жесты укрепят связь. Для здоровья полезны прогулки и снижение острой пищи.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:07Украина
Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:36Синоптик
Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

09:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Последние новости

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

Реклама
08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Реклама
04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

Реклама
20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять