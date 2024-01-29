Китайский гороскоп на февраль: что готовят звезды в последний месяц зимы

Узнайте, что готовят звезды каждому знаку зодиака в феврале.

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Китайський гороскоп на февраль / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на февраль рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на февраль – Крыса

Карма в сердечных делах на вашей стороне, поэтому не бойтесь быть самим собой. Тот, кто воспользовался вами в прошлом, заплатит за это сейчас, а судьба поможет вам обрести счастье в будущем. Если есть возможность, перейдите в этом месяце в режим интроверта или сократите время общения с людьми. Энергия этого месяца больше располагает к личным размышлениям и перестройке. Если вы чувствуете в себе призвание, проведите в этом месяце ритуал успеха, чтобы привлечь больше богатства и возможностей. Если ваши жизни тесно переплетены, вы можете пригласить к участию членов своей семьи.

Китайский гороскоп на февраль – Бык

Птица, которая строит гнездо, в конце концов откладывает яйцо. Это ваша мудрость на в этом месяце в любовной жизни. Не позволяйте ни к чему не обязывающим людям тратить ваше время. Ритуал перерезания шнура поможет вам очистить ауру и залечить внутренние раны в это время. Вы также можете совместить его с погружением в ванну, чтобы помочь вам восстановить свои энергетические центры. В карьере в этом месяце придерживайтесь простоты и прямолинейности. Чем больше вы сейчас слушаете (и держите уши открытыми), тем легче вам будет двигаться вперед.

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Китайский гороскоп на февраль – Тигр

Судьба вашей личной жизни в этом месяце находится в ваших руках. Если вы придерживаетесь своих ценностей и уважаете себя, то все будет хорошо и вы примете правильное решение. Если в этом месяце вам захочется почитать оккультную или тематическую книгу, не имеющую ничего общего с вашей жизнью или интересами, доверьтесь интуитивному желанию и откройте ее. То, что вы узнаете, поразит вас. Будьте осторожны, смешивая работу и любовь. В будущем это может обернуться против вас.

Китайский гороскоп на февраль – Кролик

В любви доверяйте своей интуиции. Если она подсказывает вам, что кто-то заинтересован в вас, верьте ей. Если же их поведение по-прежнему оставляет желать лучшего, возможно, они еще не готовы к отношениям или переживают какой-то личный кризис за кулисами и эмоционально не готовы. Это не осуждение вас и вашей привлекательности. В этом месяце идите по менее проторенной дороге, будь то выбор наряда или творческая деятельность. Вас и с вами ждет что-то гениальное и необычное. Если ваша интуиция подсказывает вам, что нужно искать новые возможности, доверьтесь ей. Космические силы поддерживают ваши карьерные планы и приведут вас к правильному следующему шагу, если вы приведете все в движение.

Китайский гороскоп на февраль – Дракон

В этом месяце ваша любовная жизнь может быть немного бедной и безвкусной, но не волнуйтесь. Вскоре все наладится. А пока наслаждайтесь временем, проведенным с близкими, и балуйте себя занятиями по уходу за собой. Если вы чувствуете в себе потребность, сделайте в этом месяце подношение предкам и выразите свою благодарность за все удачи, которыми вы наслаждались до сих пор в жизни и надеетесь наслаждаться в будущем. Вы также можете носить талисман, чтобы закрепить удачу. Будьте осторожны, смешивая работу и дружбу! Космически вы движетесь к фазе, касающейся этого аспекта. Пока вы придерживаетесь профессионального подхода, все будет хорошо. Если же вы позволите границам размыться, у вас может не получиться.

Китайский гороскоп на февраль – Змея

Энергетика месяца не слишком благоприятна для вашей личной жизни, особенно если вы одиноки. Вам будет лучше, если вы проведете время в одиночестве и перестроите себя, отстранившись от партнерства. Если вы недавно пережили потерю или разорвали отношения с другом из-за предательства, зажгите в этом месяце черную свечу с намерением закрыть эту главу и двигаться дальше. Это облегчит бремя, лежащее на вашей душе. Командная работа делает мечту реальностью! Такова мудрость в этом месяце, связанная с вашей трудовой деятельностью. Вы даже можете угостить своих коллег закуской или кофе, чтобы выразить им свою признательность после долгих часов напряженной работы.

Китайский гороскоп на февраль – Лошадь

Если ваш нынешний партнер или любовный интерес напоминает вам кого-то из прошлого или бывшего, не путайте нынешние отношения с прошлыми. Иначе вы можете наказать невиновного за чужие ошибки. Кроме того, если вы подумывали о посещении сеанса терапии/консультирования, энергия в этом месяце отлично подходит для таких начинаний. Вы даже можете приобрести терапевтическую тетрадь и заниматься дома. В этом месяце в вашей рабочей жизни не произойдет ничего значительного, но это не страшно. Используйте это время, чтобы сосредоточиться и построить планы на будущее. Или просто развлекайтесь любыми способами.

Китайский гороскоп на февраль – Коза

Позвольте своей творческой стороне взять верх в вашей любовной жизни в этом месяце. Пусть это удивит человека, с которым вы общаетесь, и покажет ему, что делает вас необычным. В этом месяце ваши способности к манифестации сильны, так что воспользуйтесь ими и проведите ритуал, чтобы воплотить свои желания в жизнь! Чистый кварц также будет полезен для вас в это время. Постарайтесь в это время разделить профессиональную и личную жизнь. Вы можете случайно причинить себе вред, если откроете болезненную правду не тому человеку.

Китайский гороскоп на февраль – Обезьяна

Некоторые из вас собираются встретить свою вторую половинку! Возможно, это будет не романтическая вторая половинка. В конце концов, они познакомят вас с вашим возлюбленным самым удивительным образом. В это время не напрягайтесь и наслаждайтесь жизнью. Космические силы дают вам передышку, которая очень поможет вам, когда темп снова наберет обороты. Если вы ждали знака, чтобы начать что-то новое в своей карьере, то сейчас он есть. Действуйте! Звезды сейчас складываются для вас наилучшим образом.

Китайский гороскоп на февраль – Петух

В любви энергия этого времени лучше подходит для уединенных занятий и ухода за собой. Время для любви наступит скоро. Не напрягайтесь.Если вы хотите подтянуть свои знания или прочитать больше книг на эту тему, действуйте! Вы извлечете пользу из каждой унции дополнительного ноу-хау, которое получите сейчас.В трудовой деятельности не торопитесь. Ваша энергия сейчас больше подходит для наблюдения за деталями и планирования будущего. Время для реализации этих планов придет позже.

Китайский гороскоп на февраль – Собака

В любви не стоит отмахиваться от красных флажков или оправдывать чье-то плохое поведение. Если вы не стали бы так себя вести или терять контроль над собой, значит, они вам явно не подходят. Некоторые из вас, возможно, захотят провести в этом месяце ритуал благодарности, дополнив его благовониями, фруктами и цветами. Только убедитесь, что ваши подношения яркие и красочные, чтобы наилучшим образом представлять вас энергетически. В этом месяце в карьере будьте осторожны с ложью и извращенными историями. Вы можете оказаться в роли жертвенного агнца или, не осознавая того, сделать за кого-то грязную работу.

Китайский гороскоп на февраль – Кабан

В любви не торопите события и позвольте вашим отношениям расти и развиваться органично. Если кто-то пытается заставить вас идти слишком быстро, отступите. За кулисами могут скрываться эгоистичные мотивы. Те из вас, кто в последние полгода проводил ритуал манифестации, сейчас начнут видеть, как плоды ваших усилий воплощаются в жизнь. Так что смотрите в оба! Урожай уже здесь! В этом месяце в трудовой деятельности будьте проще. Ваша энергия больше подходит для решения логистических задач и ведения бухгалтерии. Время для более творческих или откровенных действий придет позже.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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