УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на февраль: что готовят звезды в последний месяц зимы

Лидия Неплях
29 января 2024, 18:01
Узнайте, что готовят звезды каждому знаку зодиака в феврале.
Китайський гороскоп на февраль
Китайський гороскоп на февраль / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на февраль рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на февраль – Крыса

Карма в сердечных делах на вашей стороне, поэтому не бойтесь быть самим собой. Тот, кто воспользовался вами в прошлом, заплатит за это сейчас, а судьба поможет вам обрести счастье в будущем. Если есть возможность, перейдите в этом месяце в режим интроверта или сократите время общения с людьми. Энергия этого месяца больше располагает к личным размышлениям и перестройке. Если вы чувствуете в себе призвание, проведите в этом месяце ритуал успеха, чтобы привлечь больше богатства и возможностей. Если ваши жизни тесно переплетены, вы можете пригласить к участию членов своей семьи.

Китайский гороскоп на февраль – Бык

Птица, которая строит гнездо, в конце концов откладывает яйцо. Это ваша мудрость на в этом месяце в любовной жизни. Не позволяйте ни к чему не обязывающим людям тратить ваше время. Ритуал перерезания шнура поможет вам очистить ауру и залечить внутренние раны в это время. Вы также можете совместить его с погружением в ванну, чтобы помочь вам восстановить свои энергетические центры. В карьере в этом месяце придерживайтесь простоты и прямолинейности. Чем больше вы сейчас слушаете (и держите уши открытыми), тем легче вам будет двигаться вперед.

видео дня

Китайский гороскоп на февраль – Тигр

Судьба вашей личной жизни в этом месяце находится в ваших руках. Если вы придерживаетесь своих ценностей и уважаете себя, то все будет хорошо и вы примете правильное решение. Если в этом месяце вам захочется почитать оккультную или тематическую книгу, не имеющую ничего общего с вашей жизнью или интересами, доверьтесь интуитивному желанию и откройте ее. То, что вы узнаете, поразит вас. Будьте осторожны, смешивая работу и любовь. В будущем это может обернуться против вас.

Китайский гороскоп на февраль – Кролик

В любви доверяйте своей интуиции. Если она подсказывает вам, что кто-то заинтересован в вас, верьте ей. Если же их поведение по-прежнему оставляет желать лучшего, возможно, они еще не готовы к отношениям или переживают какой-то личный кризис за кулисами и эмоционально не готовы. Это не осуждение вас и вашей привлекательности. В этом месяце идите по менее проторенной дороге, будь то выбор наряда или творческая деятельность. Вас и с вами ждет что-то гениальное и необычное. Если ваша интуиция подсказывает вам, что нужно искать новые возможности, доверьтесь ей. Космические силы поддерживают ваши карьерные планы и приведут вас к правильному следующему шагу, если вы приведете все в движение.

Китайский гороскоп на февраль – Дракон

В этом месяце ваша любовная жизнь может быть немного бедной и безвкусной, но не волнуйтесь. Вскоре все наладится. А пока наслаждайтесь временем, проведенным с близкими, и балуйте себя занятиями по уходу за собой. Если вы чувствуете в себе потребность, сделайте в этом месяце подношение предкам и выразите свою благодарность за все удачи, которыми вы наслаждались до сих пор в жизни и надеетесь наслаждаться в будущем. Вы также можете носить талисман, чтобы закрепить удачу. Будьте осторожны, смешивая работу и дружбу! Космически вы движетесь к фазе, касающейся этого аспекта. Пока вы придерживаетесь профессионального подхода, все будет хорошо. Если же вы позволите границам размыться, у вас может не получиться.

Китайский гороскоп на февраль – Змея

Энергетика месяца не слишком благоприятна для вашей личной жизни, особенно если вы одиноки. Вам будет лучше, если вы проведете время в одиночестве и перестроите себя, отстранившись от партнерства. Если вы недавно пережили потерю или разорвали отношения с другом из-за предательства, зажгите в этом месяце черную свечу с намерением закрыть эту главу и двигаться дальше. Это облегчит бремя, лежащее на вашей душе. Командная работа делает мечту реальностью! Такова мудрость в этом месяце, связанная с вашей трудовой деятельностью. Вы даже можете угостить своих коллег закуской или кофе, чтобы выразить им свою признательность после долгих часов напряженной работы.

Китайский гороскоп на февраль – Лошадь

Если ваш нынешний партнер или любовный интерес напоминает вам кого-то из прошлого или бывшего, не путайте нынешние отношения с прошлыми. Иначе вы можете наказать невиновного за чужие ошибки. Кроме того, если вы подумывали о посещении сеанса терапии/консультирования, энергия в этом месяце отлично подходит для таких начинаний. Вы даже можете приобрести терапевтическую тетрадь и заниматься дома. В этом месяце в вашей рабочей жизни не произойдет ничего значительного, но это не страшно. Используйте это время, чтобы сосредоточиться и построить планы на будущее. Или просто развлекайтесь любыми способами.

Китайский гороскоп на февраль – Коза

Позвольте своей творческой стороне взять верх в вашей любовной жизни в этом месяце. Пусть это удивит человека, с которым вы общаетесь, и покажет ему, что делает вас необычным. В этом месяце ваши способности к манифестации сильны, так что воспользуйтесь ими и проведите ритуал, чтобы воплотить свои желания в жизнь! Чистый кварц также будет полезен для вас в это время. Постарайтесь в это время разделить профессиональную и личную жизнь. Вы можете случайно причинить себе вред, если откроете болезненную правду не тому человеку.

Китайский гороскоп на февраль – Обезьяна

Некоторые из вас собираются встретить свою вторую половинку! Возможно, это будет не романтическая вторая половинка. В конце концов, они познакомят вас с вашим возлюбленным самым удивительным образом. В это время не напрягайтесь и наслаждайтесь жизнью. Космические силы дают вам передышку, которая очень поможет вам, когда темп снова наберет обороты. Если вы ждали знака, чтобы начать что-то новое в своей карьере, то сейчас он есть. Действуйте! Звезды сейчас складываются для вас наилучшим образом.

Китайский гороскоп на февраль – Петух

В любви энергия этого времени лучше подходит для уединенных занятий и ухода за собой. Время для любви наступит скоро. Не напрягайтесь.Если вы хотите подтянуть свои знания или прочитать больше книг на эту тему, действуйте! Вы извлечете пользу из каждой унции дополнительного ноу-хау, которое получите сейчас.В трудовой деятельности не торопитесь. Ваша энергия сейчас больше подходит для наблюдения за деталями и планирования будущего. Время для реализации этих планов придет позже.

Китайский гороскоп на февраль – Собака

В любви не стоит отмахиваться от красных флажков или оправдывать чье-то плохое поведение. Если вы не стали бы так себя вести или терять контроль над собой, значит, они вам явно не подходят. Некоторые из вас, возможно, захотят провести в этом месяце ритуал благодарности, дополнив его благовониями, фруктами и цветами. Только убедитесь, что ваши подношения яркие и красочные, чтобы наилучшим образом представлять вас энергетически. В этом месяце в карьере будьте осторожны с ложью и извращенными историями. Вы можете оказаться в роли жертвенного агнца или, не осознавая того, сделать за кого-то грязную работу.

Китайский гороскоп на февраль – Кабан

В любви не торопите события и позвольте вашим отношениям расти и развиваться органично. Если кто-то пытается заставить вас идти слишком быстро, отступите. За кулисами могут скрываться эгоистичные мотивы. Те из вас, кто в последние полгода проводил ритуал манифестации, сейчас начнут видеть, как плоды ваших усилий воплощаются в жизнь. Так что смотрите в оба! Урожай уже здесь! В этом месяце в трудовой деятельности будьте проще. Ваша энергия больше подходит для решения логистических задач и ведения бухгалтерии. Время для более творческих или откровенных действий придет позже.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китайский гороскоп
Реклама

Главное за день

Опять за свое: у Орбана хотят прав для венгров до 2015 года, Кулеба ответил

Опять за свое: у Орбана хотят прав для венгров до 2015 года, Кулеба ответил

19:19 Украина
"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

18:38 Политика
В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

18:12 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:25

Как украинцы относятся к белорусам, россиянам и полякам: результаты опроса КМИС

19:19

Опять за свое: у Орбана хотят прав для венгров до 2015 года, Кулеба ответил

19:10

Соседям необходимо договариватьсямнение

19:07

Лунный календарь на 30 января: что лучше отложить в этот день

18:54

Опасная затея: Аффлек прогулялся сразу и с Лопес, и с бывшей женой

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
18:38

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

18:28

"Вела себя агрессивно": известную певицу засняли пьяной в дым после концертаВидео

18:26

Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком за очень откровенные мемуарыВидео

18:16

Что Россия может показать в войне с Западом: Яременко оценил мощности врагаВидео

Реклама
18:12

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

18:01

Китайский гороскоп на февраль: что готовят звезды в последний месяц зимы

18:00

Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки

17:57

"Понадобятся годы": в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины

17:38

"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

17:32

Загадка для самых сообразительных: нужно за 6 секунд найти ошибку на картинке

17:24

Поцелуи и танцы: Ферит и Сейран из сериала "Зимородок" подогрели слухи про романВидео

17:14

В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку

17:13

Как понять что человек врет: простые способы вывести лжеца на чистую воду

16:57

РФ наступает вблизи Первомайского и готовит новый штурм под Авдеевкой

16:55

Угроза штурма Харькова: РФ с новыми резервами пошла в атаку, названо направление

Реклама
16:49

Почему 30 января нельзя подметать: важные приметы и запреты дня

16:45

Это не просто так: почему губки для мытья посуды продают разноцветными

16:30

"Обратитесь к специалисту": врач назвала 4 запаха тела, которые нельзя игнорироватьВидео

16:26

Путин поедет в Турцию на встречу с Эрдоганом: собираются говорить об Украине

16:26

Боррель – о войне в Украине: интенсивность растет, не видим свет в конце туннеля

16:25

Выехал за взятку и считает, что "Украину продали": СМИ рассказали о побеге Влада Ямы

16:05

ССО разнесли опорные пункты россиян на юге и установили флаг УкраиныВидео

16:02

Зеленский - Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет

16:00

ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

15:57

"Оккупирует за три дня": в Раде назвали новые вероятные цели Путина в ЕвропеВидео

15:37

ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян: разведка Британии поразила числом потерь

15:30

Зеленский предложил Германии перечислять помощь беженцам через Украину

15:10

На фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук

15:04

Чем опасен просроченный молотый кофе: можно ли употреблять такой продукт

15:04

"Клетка под солнцем": журналист рассказал, как "Би-2" сидят в тюрьме в Таиланде

14:54

Крушение военного Ил-76 РФ: в ГУР разнесли лживое заявление Путина

14:53

"Друг Путина" сдал назад: у Орбана готовы к компромиссу по 50 млрд евро для Украины

14:51

"Это заборы трупов один на одном": Зеленский о потерях оккупантов в Авдеевке

14:30

"В ближайшее время": в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ

14:25

Почему в Европе плохой интернет: простые ответы изумят даже искушенных людей

Реклама
14:21

Опытные хозяйки всегда хранят пару луковиц в морозилке: зачем они так делают

14:14

Что нельзя замораживать в морозильной камере: ответ удивит каждогоВидео

14:00

Нищий и в кредитах: продюсер рассказал про финансовое состояние Киркорова

13:58

Засада ВСУ и "море" огня: под Купянском бронеколонну РФ сожгли ПТУРами и дронами

13:53

С каких регионов может начаться распад РФ: Яременко сделал прогнозВидео

13:50

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной полноприводный внедорожник Nissan

13:50

В Украине взлетит тариф на электроэнергию: когда ожидать повышения

13:48

Лунный календарь на февраль: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

13:31

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"мнение

13:05

"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять