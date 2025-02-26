Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

Не упустите шанс узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем согласно китайской астрологии.

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Китайский гороскоп на март 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для Обезьян этот месяц будет немного скучным и неинтересным

Март для людей Года Тигра будет в лучшем случае удовлетворительным и стабильным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на март – Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

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Крыса - самый удачливый представитель китайского зодиака в марте, особенно когда речь идет о карьере и любовной жизни. Продвижение, прогресс, процветание и накопление богатства - главные темы этого месяца.

Некоторые представители знака могут получить неожиданную финансовую прибыль благодаря наследству или лотерее. Отношения в счастливом месяце будут приятными и насыщенными для представителей знака Крысы.

Китайский гороскоп на март – Бык

Годы рождения: 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Хорошие новости для всех людей года Быка - их удача будет только расти! Увеличение возможностей блеснуть на профессиональном фронте благодаря упорному труду обеспечит стабильный доход. Это также хорошее время для того, чтобы использовать свою мотивацию и взяться за новые проекты.

Что касается личных отношений, то здесь Быки смогут взять на себя долгосрочные обязательства или сделать шаг вперед в своем уравнении.

Китайский гороскоп на март – Тигр

Годы рождения: 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Март для людей Года Тигра будет в лучшем случае удовлетворительным и стабильным. Хотя работа может казаться медленной, это золотое время, чтобы пожинать плоды предыдущих финансовых вложений. В интимных отношениях не будет серьезных проблем, но им следует избегать ненужных споров, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на март – Кролик

Годы рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Согласно китайскому астрологическому гороскопу, для Кроликов в марте благоприятными будут сферы богатства, карьеры и отношений. Однако им рекомендуется особенно тщательно следить за своим здоровьем. Уроженцам этого знака рекомендуется особенно тщательно следить за своим нутром и сохранять душевное спокойствие.

Китайский гороскоп на март – Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

К сожалению, Дракон - один из самых невезучих знаков марта. Им не везет на работе и в жизни, что приводит к краткосрочным негативным результатам. Это не лучшее время для новых профессиональных и личных инвестиций. В этом месяце представителям этого знака не следует менять работу или браться за новые дела. В отношениях им рекомендуется сохранять сдержанность. Обязательно придерживайтесь здорового питания.

Китайский гороскоп на март – Змея

Годы рождения: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Этот месяц окажется приятным для Змей. Они смогут поддерживать идеальный баланс между работой и личной жизнью и стабильно продвигаться как в профессиональном, так и в личном плане. Жалоб на здоровье также не будет.

Китайский гороскоп на март – Лошадь

Годы рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

В карьерном плане у людей года Лошади будет фантастический месяц. Они будут наслаждаться плодами своего упорного труда и позитивной кармы. Однако им необходимо позаботиться о своих отношениях. Некоторые трещины, которые могут возникнуть в этом месяце, могут привести к разрыву отношений. Им рекомендуется быть осторожными, чтобы избежать несчастных случаев.

Китайский гороскоп на март – Коза

Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

В марте удача Овнов идет по нисходящей. Они столкнутся с проблемами со стороны коллег, что приведет к расстройству и плохой работе. Непредвиденные расходы могут наложить финансовую нагрузку, а их инвестиции пострадают. В личной жизни их терпение тоже подвергнется испытанию, и проявятся худшие черты характера.

Китайский гороскоп на март – Обезьяна

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Для Обезьян этот месяц будет немного скучным и неинтересным. В этом месяце они будут продолжать заниматься рутинной работой и наслаждаться средним уровнем здоровья. В личной жизни не будет серьезных проблем, но им рекомендуется воздержаться от резких слов во время споров.

Китайский гороскоп на февраль – Петух

Годы рождения: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

В марте этого года все выглядит многообещающе, что указывает на постепенный успех в профессиональной жизни Петухов. Перед ними откроются новые карьерные возможности, и, возможно, они примут участие в новом интересном проекте.

В этом месяце им нужно не торопиться и быть терпеливыми со своими партнерами.

Китайский гороскоп на февраль – Собака

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2030

Уроженцам знака Собака в марте не повезет. Они будут чувствовать себя неоцененными и не получат признания на работе. Перспективы роста могут показаться слабыми. Вместо финансового успеха и прибыли может произойти временный спад в их сбережениях. В этом месяце также могут возникнуть проблемы, связанные с семьей.

Китайский гороскоп на февраль – Свинья

Годы рождения: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Согласно китайской астрологии, гороскоп на 2025 год для представителей знака Свинья на март представляется сложным. Их личная жизнь может быть сложной, и в этом месяце им следует избегать принятия важных деловых решений. Хотя краткосрочная прибыль в этом месяце выглядит маловероятной, если они не будут опускать голову и будут грамотно инвестировать, то смогут добиться долгосрочной финансовой стабильности.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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