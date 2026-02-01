Укр
Читать на украинском
Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

Сергей Кущ
1 февраля 2026, 09:19
22
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает сегодня, 1 февраля.
Китайский гороскоп на сегодня
Китайский гороскоп на сегодня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Энергия побуждает вас расширять горизонты. Это прекрасное время для романтического путешествия. Творческие ролевые игры могут быть интересными. Расслабьтесь, общайтесь и экспериментируйте. Если вы слишком много беспокоитесь, есть риск возникновения споров. Это особенно верно, если кто-то пытается обратить вас в свою философию.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Сегодня отличный день для приключений. Никогда не знаешь, что можешь открыть для себя, если будешь готов путешествовать и пробовать что-то новое. Свяжитесь с людьми, которые вам нравятся, и посмотрите, не захотят ли они присоединиться к вам. Любые физические нагрузки или время, проведенное на природе, помогут вам почувствовать себя более уравновешенным.

Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Бумажная работа или финансовые отчеты будут легче в управлении, если вы сегодня уделите больше времени организации. Дважды подумайте о своих текущих обязательствах, а затем решите, можете ли вы принять любую возможность стать лидером сообщества или заботливым соседом. Поговорите с кем-то, кого вы уважаете, если у вас есть проблемы с принятием решения.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Слишком большая щедрость может рассеять вашу энергию и истощить ваши ресурсы сегодня. Сейчас не время давать больше, чем нужно, чтобы угодить другим. Если вы чувствуете беспокойство и скрываете свои настоящие чувства, остановитесь и будьте более честны с собой в отношении того, что действительно происходит.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Сегодняшние события могут принести важные новости о семье. Важно усердно работать, чтобы завершить любой проект или план, который может занять больше времени, чем вы ожидали. Старайтесь не делать все самостоятельно — делегируйте задачи, и вы получите лучшие результаты. Вечером отдохните недалеко от дома. Простые удовольствия, такие как хорошая еда, помогут вам улучшить настроение.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сегодня вас скорее вдохновят ажиотаж и активность городской жизни, чем время, проведенное на природе. Вы будете сиять, выйдя из дома и оказавшись в центре событий. Следуйте своему естественному любопытству и пригласите друзей разделить с вами удовольствие.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Ожидайте, что люди будут очень заинтересованы в том, чем вы поделитесь. Ваша профессиональная и дипломатичная манера поведения укрепляет доверие и привлекает сторонников в любой сфере интересов. Это может быть очень общительный день, и вы можете поделиться своим интересом к спорту или развлечениям с друзьями или семьей.

Китайский гороскоп на сегодня – Козел

Вы способны достигать личных целей, не пренебрегая потребностями других. Будьте готовы помочь другим решить их проблемы. Стрессовые ситуации можно облегчить с помощью творческих решений. Если кто-то ведет себя нечестно или неискренне, постарайтесь вдохновить его на лучшее поведение, а не критиковать.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Сегодняшняя энергия поможет вам укрепить уверенность в себе. Ожидайте, что вы произведете положительное впечатление даже на незнакомых людей. Ваш природный талант к общению и легкое обаяние помогут вам продать любую идею. Ожидайте, что вы будете блистать в любой публичной обстановке. Если вы чувствуете беспокойство, запланируйте необычное приключение.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Расслабьтесь, когда разговариваете с другими. Ожидайте, что произведете хорошее впечатление. Сосредоточьтесь на деловых и финансовых вопросах в начале дня. Позже могут возникнуть задержки или недоразумения, которые замедлят или запутают дела. Используйте креативные идеи и чувство юмора, чтобы обогатить любое собрание друзей этим вечером.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Сегодня ваши планы найдут широкую поддержку. Коммуникация всех видов идет гладко. Это удачный день для мозгового штурма и просьбы о помощи. Чем больше вы общаетесь с другими, тем больше возможностей вы можете обнаружить. Вечер будет удачным для любви или всего, что особенно волнует!

Китайский гороскоп на сегодня – Свинья

Сегодня, скорее всего, будет напряженный день, удачный для установления полезных контактов. Если у вас были финансовые трудности, изучите вопрос более подробно и составьте конкретные планы. Долгосрочные улучшения начнутся, если вы сможете упростить свою жизнь и быть очень дисциплинированным в том, как вы тратите и экономите деньги.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

