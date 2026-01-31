Укр
Читать на украинском
Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Сергей Кущ
31 января 2026, 01:41
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает сегодня, 31 января.
Китайский гороскоп на сегодня
Китайский гороскоп на сегодня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Сегодня вы можете чувствовать себя особенно амбициозным. Самое главное – довести начатое до конца и проявить ответственность. Не пренебрегайте потребностями и заботами семьи, особенно маленьких детей. Возможно, будет важно провести серьезный разговор, чтобы убедиться, что все придерживаются одинаковых представлений.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Веселый или особенно общительный человек может принести вам сегодня неожиданные новости или удачу. Это благоприятное время для образования или всего, что поможет вам развить свои навыки. Занятия с детьми и домашними животными могут быть очень увлекательными и помогут вам почувствовать себя более довольным этим вечером.

Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Сегодня вас ждет приятное времяпрепровождение. Легкий поток энергии положительно влияет на практические вопросы. Если возможно, пообедайте с друзьями. Как можно больше бывайте на свежем воздухе. Время, проведенное на солнце, близко к земле, будет целебным. Это мощное время для прояснения долгосрочных целей.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Подумайте о вопросах качества жизни. Здравый смысл подсказывает, что лучше сэкономить деньги и использовать то, что у вас есть, чем покупать ненужные вещи. Избегайте трат в кредит, но позвольте себе немного лучшего качества в продуктовом магазине. Наслаждение маленькими удовольствиями может дать вам ощущение заслуженного баловства.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Сегодня день, когда нужно взять на себя ответственность. Выполните свои обычные, рутинные обязанности. Не обращайте внимания на сомнения по поводу выбранного вами курса. В воздухе витает романтика. Не прячьтесь дома. Для достижения лучших результатов выйдите на улицу и исследуйте свой район. Вы можете найти кого-то нового или сделать что-то особенное со своим любимым человеком.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сегодня вас окружает социальный вихрь энергии. Убедитесь, что вы не берете на себя слишком много. Отказ признать, что вы взяли на себя слишком много или чувствуете себя перегруженным, может вывести вас из равновесия. Лучше всего ограничить свою деятельность тем, что вам нравится больше всего.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Сегодня вы можете сильно ощущать горе от потери. Важно не впасть в отчаяние или саможаление. Жизнь может показаться несправедливой, или вы можете чувствовать себя обиженным или ущемленным. Ничего страшного в том, что вы иногда жалеете себя. Но не делайте это привычкой.

Китайский гороскоп на сегодня – Козел

Ожидайте, что вам придется двигаться сразу в нескольких направлениях, что не характерно для вас. Это отлично подходит для социальных мероприятий и выходов с друзьями. Действуйте с особой чувствительностью и состраданием к чувствам других людей. Вы все еще можете испытывать сильное противоречие между ограниченными ресурсами и желанием перемен.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Низкий цикл может вызвать у вас чувство недомогания или уныния. В первую очередь позаботьтесь о себе и убедитесь, что вы достаточно спите. Особая осторожность и бдительность помогут преодолеть трудности в отношениях с другими. Вечером прижмитесь к любимому человеку. Поговорите о том, чтобы в ближайшее время уехать в отпуск или совершить романтическое путешествие.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Вы можете испытывать сильное желание влиять на других или использовать их. Убедитесь, что вы ведете всех в направлении, которое поддерживает общее благо. Сейчас не время пытаться манипулировать за кулисами. Будьте вежливы, но тверды в отстаивании своей личной правды.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Это может быть день горько-сладких воспоминаний. Многие будут думать о дорогом человеке, которого уже нет рядом. Поделитесь своими чувствами. Важно ценить хорошие моменты и приятные воспоминания. Возможно, вы захотите сделать что-то особенное, чтобы выразить признательность важному человеку в вашей жизни.

Китайский гороскоп на сегодня – Свинья

Это будет позитивный день для вас. Страстные отношения могут накалиться и стать серьезным отвлекающим фактором. Если возможно, сбегите и повеселитесь со своим любимым человеком. Это также удачное время, чтобы предложить свои услуги или начать необходимую работу, которая может не быть вашим первым выбором.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
