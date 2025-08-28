Укр
Читать на украинском
Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Сергей Кущ
28 августа 2025, 09:33
68
Не упустите шанс узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем согласно китайской астрологии.
Китайский гороскоп на сентябрь
Китайский гороскоп на сентябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что подготовила Вселенная всем знакам
  • Как действовать в различных ситуациях

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на сентябрь – Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Для Крыс сентябрь станет временем поиска себя. Если вы находитесь в переходном периоде — сменили работу, закончили учёбу или разорвали отношения — важно остановиться и задуматься о собственных чувствах. Лучшие дни для любви, дружбы и карьеры: 11, 23 и 27 сентября.

Китайский гороскоп на сентябрь – Бык

Годы рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быкам пора расправить крылья и двигаться к мечтам. Вселенная благоволит вашим начинаниям, но нужно действовать и закреплять идеи на практике. Удачные даты: 13, 19 и 21 сентября.

Китайский гороскоп на сентябрь – Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигров ждёт динамичный месяц. Многое будет меняться, и важно сохранять внутренний баланс. Полезно вести дневник и отмечать три ярких события дня. Благоприятные дни: 7, 9, 19 и 23 сентября.

Китайский гороскоп на сентябрь – Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам стоит уделить внимание своим убеждениям и духовному развитию. Хорошее время для уединения и поиска вдохновения. Удачные дни: 3, 17 и 21 сентября.

Китайский гороскоп на сентябрь – Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Для Драконов сентябрь — месяц самореализации и духовных открытий. Используйте трудности как возможность для роста. Удачные дни: 11, 15, 21 и 30 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змеи будут работать над внутренним равновесием и избавляться от старых ограничений. Это поможет почувствовать больше гармонии в жизни. Благоприятные даты: 9, 15 и 17 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошадям пора научиться открыто выражать свои мысли и перестать угождать всем подряд. Это приведёт к новым знакомствам и поддержке единомышленников. Лучшие дни: 5, 15, 17, 19 и 21 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Коз ждут перемены в профессиональной сфере. Возможны новые предложения и перспективные проекты. Главное — следовать зову сердца. Удачные дни: 7, 15, 19 и 20 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Для Обезьян сентябрь обещает быть особенно удачным. Впереди улучшение финансов и гармония в личной жизни. Благоприятные дни: 11, 15, 19, 21 и 30 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Петухам звёзды предсказывают месяц роста и изобилия. Отличное время для обновлений и экспериментов, в том числе в стиле и питании. Удачные даты: 11, 12 и 15 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собакам предстоит пересмотреть свои приоритеты. Возможны разрывы или переезд, которые в итоге пойдут на пользу. Лучшие дни месяца: 11, 12, 23 и 25 сентября.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Свиньям в сентябре открывается окно возможностей. Это время смелых решений и внутреннего роста. Благоприятные даты: 12, 21 и 27 сентября.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
