Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Кристина Трохимчук
9 апреля 2026, 12:20
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 10 апреля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Время показать всему миру ваше чувство стиля. Чтобы обновить гардероб, не обязательно тратить много средств — достаточно пройтись по распродажам или обменяться вещами с друзьями. Также выделите время, чтобы обсудить с единомышленниками тот самый проект, который вы давно мечтаете воплотить в жизнь.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Используйте свой энтузиазм и отличное чувство юмора, чтобы стать незаменимым командным игроком. Постарайтесь сохранять долю осторожности в высказываниях: ваша прямолинейность может быть воспринята неоднозначно. Помните, что не все готовы услышать откровенную правду в лоб. Дружелюбие и дар убеждения помогут вам как никогда.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Не спешите с выводами по поводу ситуации, которая произойдет. Возьмите паузу и честно разберитесь в случившемся. Направьте энергию на укрепление связей с семьей и друзьями, ведь доверие — ваш самый ценный ресурс. Чтобы добиться наилучшего результата в любом деле, сейчас важнее не говорить самому, а слушать окружающих.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Позитивная энергия дня будет направлена прежде всего на сферу личной жизни. Постарайтесь отложить дела и посвятите хотя бы несколько часов любимому человеку. Это идеальный момент, чтобы сблизиться через глубокие и искренние разговоры. Ситуации, которые раньше вызывали вопросы, начнут постепенно проясняться.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

День может пройти в напряженном настроении. Не игнорируйте семейные обязательства, но при этом четко обозначьте границы своих возможностей, чтобы не выгореть. Справиться с лавиной мелких дел помогут строгая самодисциплина и контроль времени. Найдите в каждом диалоге крупицу конструктивa — это значительно облегчит достижение целей.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Предпраздничная суета сегодня может затянуть, но не позволяйте хлопотам лишить вас настроения. Превратите скучные поездки по делам в приятную прогулку с кем-то близким. Его помощь не только поднимет настроение, но и даст возможность обсудить важные вопросы тет-а-тет. Выспитесь как следует, чтобы встретить предстоящие события в полной готовности.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

В центре внимания будет ваше жилище. Ваша решительность может простираться от небольшого ремонта до полной смены места жительства. Ваша внутренняя уверенность станет главным двигателем перемен. Не истощайте себя в погоне за высоким доходом и помните, что никакие деньги не заменят искреннего общения с близкими.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Ваша продуктивность станет источником искренней гордости. Не стройте планы на будущее и дайте себе передохнуть, наслаждаясь настоящим. Не позволяйте беспочвенным страхам сковывать вашу инициативу. Непринужденный разговор может подарить массу приятных эмоций и открыть дверь для новой крепкой дружбы.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

День может стать точкой отсчета для реальных перемен. Вы могли почувствовать себя подавленно из-за стресса и разочарований, но это лишь временный этап. Остановитесь и прислушайтесь к своим искренним желаниям. У вас есть шанс начать преодолевать барьеры, которые казались несокрушимыми.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вы можете почувствовать внутренний конфликт между желанием развиваться и внешним давлением, которое пытается вас ограничить. Кто-то из вашего окружения может пытаться взять ситуацию под свой контроль или ограничивать вас. Если вам не нравится такое положение вещей, не стоит молчать — сразу обозначьте свои границы.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

День обеспечит вам мощный импульс в любом деле, на котором вы решите сосредоточиться. Удача будет сопровождать вас как в карьере, так и в стремлении твердо отстоять интересы своей семьи или личные границы. Чтобы не упустить важные детали, прислушайтесь к советам проверенных друзей.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

День благоприятен для общения и укрепления личного обаяния. Вы без труда расположите к себе окружающих, если будете вести себя непринужденно. Приступайте к финансовым делам с холодной головой. Прежде чем подписывать документы или совершать покупки, проведите собственное исследование или обратитесь к эксперту, чтобы избежать ошибок.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украины

Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

Цены на бензин и дизель массово упали: сколько стоит топливо на АЗС 9 апреля

Популярное

Ещё
Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Последние новости

12:44

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

12:32

Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

12:20

12:12

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

12:05

Внук Софии Ротару сильно сдал: как он сейчас выглядит

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
12:00

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украинымнение

11:52

Украину накрыли заморозки и мокрый снег: синоптик сказала, потеплеет ли на Паску

11:34

Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

11:29

На Ровенскую область надвигается непогода: объявлен "оранжевый" уровень опасности

11:15

"Без скандалов не можете": Мозговая жестко разнесла жену Павлика

11:14

Цены на бензин и дизель массово упали: сколько стоит топливо на АЗС 9 апреля

10:59

Ноутбуки резко подорожают в 2026 году: Apple может избежать удара

10:57

РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненыхФото

10:55

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:39

Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

10:15

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:02

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

09:55

В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять