Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Элина Чигис
9 августа 2025, 11:49
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 10 августа.
Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Вам может казаться, что пора веселиться, но внутри вас может тревожиться. Вы сможете собраться с силами, какие бы трудности ни возникали. Тишина и ничегонеделание могут стать лучшим лекарством. Попросите помощи с необходимыми делами, чтобы у вас было больше времени на отдых.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы часто делаете всё возможное, чтобы заботиться о других. Самое время сосредоточиться на себе. Запланируйте что-нибудь приятное, что вам больше всего нравится. Если вы не ставите свои потребности на первое место, вы можете столкнуться с обидами, о которых не хотите говорить.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы можете чувствовать себя особенно уязвимым. Возможно, вам кто-то очень нравится, но ваши ценности различаются. Лучшим решением может стать компромисс, но он не всегда возможен. Ничего не решится, если вы не поговорите о том, что вас беспокоит.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вероятно, произойдет эмоциональная конфронтация. Возможно, вы не будете слишком остро реагировать, но вам не удастся избежать последствий сильных чувств другого человека. Чем более вы готовы быть открытыми и слушать, не чувствуя угрозы, тем лучше будут любые отношения.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Стрессовые времена и большая ответственность могут вызывать чувство тревоги или даже нечто похожее на депрессию. Это хороший день, чтобы изучить способы изменить своё мышление и справиться с трудностями. Не стоит недооценивать силу близкой дружбы, которая даёт вам чувство покоя и безопасности.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Обычно вы довольно здоровы, отчасти благодаря природному оптимизму, а отчасти благодаря физической активности. Тем не менее, это отличный день для исследования и планирования небольших, но важных изменений в вашем обычном рационе питания и физических нагрузках.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Ваша задача — поверить в свою силу, чтобы сделать жизнь лучше. Мир станет совершеннее, если вы внесёте свой вклад. Не беспокойтесь и не вините себя. Ведите себя так, словно знаете, что любящие силы рядом с вами, независимо от того, с какими обязанностями вы сталкиваетесь. Настрой — это всё.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Вы получите огромную поддержку в наведении порядка в доме. Это включает в себя сортировку бумаг, смелое отношение к кучам вещей, до которых вы так и не доберётесь, и избавление от одежды, которая вам не подходит. Также будьте внимательны к любой возможности быть полезными другим.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Упорный труд на благо других поможет вам раскрыться. Вы можете испытывать разочарование на работе, особенно если кто-то кажется вам нелояльным. Будьте терпеливы и контролируйте любой гнев или подозрительность, которые вы можете испытывать. Старайтесь завершать проекты шаг за шагом.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Этот день может быть богат на общение. Вам понравится не только задавать вопросы, но и давать другим ответы и советы. Это поможет вам отвлечься от человека или ситуации, которые не так уж и приятны, как вам хотелось бы. Даже в любви чётко определяйте границы.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вы можете быть серьёзны и сдержанны. Вам будет легко ясно видеть вещи и принимать правильные решения. Душевное спокойствие возможно, когда вы чётко понимаете, что вам нужно и чем вы можете поделиться с другими. Вам будет легче справляться с работой и семейными обязанностями.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Сосредоточьтесь на здоровье и фитнесе уже сегодня. Решение сократить потребление белой муки, молочных продуктов и сахара может творить чудеса. Что же остаётся? Мясо, рыба, фрукты и овощи. Перестаньте управлять другими и делайте приятные вещи, чтобы угодить себе. Поделитесь хорошими идеями с друзьями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

