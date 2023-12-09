Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - ждите критики, Лошадь - ваш служебный роман раскроют

Змея в этот день может быть более откровенной, чем обычно.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 10 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

В разгар кризиса или периода неопределенности вы можете быть настолько сосредоточены, что все остальное кажется неважным. Эта черта может огорчить близких и родных людей. Важно соблюдать баланс. Делайте перерывы и позволяйте себе отвлечься, особенно дома этим вечером.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Вздорная энергия сегодня грозит конфликтами из-за права собственности или справедливого разделения обязанностей и выгод. Ищите взаимовыгодные ситуации. Это также благоприятный день для того, чтобы сделать необходимые назначения, чтобы защитить свое здоровье. Проекты, близкие к дому, могут принести особое удовлетворение. Найдите сегодня время для занятий, которые вам больше всего нравятся.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Это день, когда вы можете наслаждаться широким кругом общения. Это касается как близких, так и дальних друзей. Общайтесь с ними и стройте планы на предстоящие праздники, если это возможно. Короткая беседа с тем, кого вы любите, но редко видите, может стать главным событием дня. Дети и домашние животные нуждаются в вашем внимании.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Возможно, сегодня вы или другой человек полны колких замечаний. В здоровых отношениях на каждый негативный комментарий или жест приходится как минимум пять положительных. Убедитесь, что вы поддерживаете баланс. Приложите немного усилий, чтобы дать кому-то понять, как вы его цените.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Возможно, вы испытываете стресс, от которого трудно избавиться. Возможно, вы более чем обычно чувствительны к эмоциональному состоянию других людей. Мощные энергии на работе сегодня могут быть использованы как во благо, так и во вред. Вы должны заботиться о других и воспитывать в себе честность, мужество и справедливость.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сегодня вы можете быть более откровенны, чем обычно. У вас довольно прямолинейный взгляд на людей, который означает, что они вам либо нравятся, либо нет, и вы не боитесь говорить то, что думаете. Это может сработать против вас в будущем. Выбирайте свои битвы и старайтесь пересматривать скоропалительные суждения.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Сегодня ваша эмоциональная натура может взять верх над обычно холодным и рассудительным разумом. Ваши эмоции могут разбегаться во все стороны сразу - вам одновременно и жарко, и холодно. Служебные романы могут выйти на поверхность. Все будет проще, если вы сможете увидеть смешную сторону любой ситуации.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Сегодня интенсивные эмоции можно направить в полезное русло. Это могут быть физические упражнения или страстная встреча с любимым человеком. Важно чувствовать, что у вас есть человек, который вас прикрывает, или домашняя база, где вы можете безопасно отстраниться и восстановить силы. Сделайте это своим приоритетом.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Сделайте уверенный выбор в рабочей или личной ситуации, которая оказалась на перепутье. Смиритесь с любой сложной энергией, идущей по вашему пути. Присмотритесь к своему дому и запланируйте улучшение ситуации с минимальными затратами. Напряженные отношения могут перейти в негативное состояние. Сделайте все возможное, чтобы сохранить спокойствие.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Сегодня может быть трудно придерживаться графика. Для некоторых напряженный сезон может показаться немного антиклиматичным. Другие могут не заметить, что чувствуют себя немного грустно или одиноко. Поговорите с надежными друзьями. Помните об общей картине и не отчаивайтесь. Неприятности недолговечны, и солнце снова засияет.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Иногда лучше всего использовать прямой подход. Четко определите, чего вы ждете от других. Будьте немного консервативны, оценивая, сколько вы можете сделать сегодня. Семейные обязанности могут потребовать дополнительного времени. Отвлечения и смена планов будут обычным делом. Не стоит недооценивать потребности женщин в вашей семье.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Хотя дома все может быть просто, конфликты на работе или среди друзей могут оказаться сложнее. Рекомендуется любая деятельность, которая позволит вам быть легким и непринужденным. Сделайте все возможное, чтобы быть счастливым и плыть по течению. Дети и домашние животные могут указать вам верное направление.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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