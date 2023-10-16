Китайский гороскоп на завтра 17 октября 2023: Дракону - обвинения, Обезьяне - популярность

Кабану звезды завтра предлагают заняться волонтерством или общественной деятельностью.

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Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, скриншот YouTube (Be Inspired, TED-Ed)

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 17 октября рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Существует энергия, способствующая мощным и долговременным изменениям. Если вы будете делать вид, что ничего не происходит, то, скорее всего, столкнетесь с проблемами, которые покажутся вам неподвластными. Сделайте все возможное, чтобы исправить ситуацию и стать ближе к тем, кого вы любите. Ваш круг друзей и близких имеет самое большое значение.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы можете быть очень требовательны к близким или коллегам. Возможны ссоры, если не чувствуете, что вас слышат или, что еще хуже, воспринимают всерьез. Будьте честны. Вы занимаете центральное место и хвастаетесь собой? Вы талантливы и состоятельны. Люди, которым это важно, уже знают об этом.

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Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Ощущение мира и гармонии в жизни очень важно. Наслаждаться красотой и делиться ею - это дар, который вы можете преподнести другим. Найдите больше времени для того, что вы цените больше всего. Прежде чем решиться на какие-либо действия, убедитесь, что другие люди разделяют вашу честность и намерения.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Музыка и духовные практики могут существенно изменить ваше отношение к проблемам и восприятие мира. Воспитывайте в себе мудрые привычки, такие как сдерживание гнева, терпение и отказ от осуждения других. Делайте то, что считаете нужным, не привязываясь к результатам. Расслабьтесь завтра тем, что больше всего согревает ваше сердце.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вы можете чувствовать себя очень угрюмо, и вас могут обвинить в излишнем драматизме. Избегайте брать на себя обязательства, иначе вы можете нарушить обещания. Обратитесь к хорошим друзьям, которые дадут Вам дельный совет. Существует опасность совершения покупок, особенно в кредит. Избегайте склонности баловать себя, не считаясь с затратами.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

В этот день нужно выйти за пределы себя. Сострадание к страданиям других людей, в том числе животных, поможет сделать мудрый выбор. Уединитесь в тишине, чтобы подумать о том, что вы можете сделать. Это мощное время для того, чтобы следовать своему сердцу. Чтобы добиться наибольшей эффективности, поделитесь своими намерениями.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Завтрашний день удачен для любви. Стрессовые реалии легче воспринимаются, если преподносить их в непринужденной и обнадеживающей манере. Скажите кому-то особенному, как он вам дорог. Если есть возможность, запланируйте на этот вечер или на ближайшее время хорошую еду и веселье с друзьями или семьей.

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Следуйте зову своего сердца. Свяжитесь завтра с надежным другом. Если есть силы, поработайте на свежем воздухе, чтобы насладиться светом и воздухом. Это идеальное время для того, чтобы побаловать себя любовью к красоте. Улучшите внешний вид своего дома или офиса с помощью цветов.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Хорошое настроение и личная харизма завтра открывают двери и завоевывают друзей. Это прекрасное время для активного отдыха и встреч с друзьями или родственниками, если это возможно. Ожидайте, что будете блистать своим выигрышным сочетанием жизнерадостной личности и общей компетентности. Это удачное время для того, чтобы просить о том, что нужно.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Ваша харизма завтра очень сильна. Вы будете чувствовать себя увереннее, если будете ухоженными. Постарайтесь сделать свой внешний вид более четким. Выберите "одежду власти", которая выражает ваши предпочтения. Завтра может активизироваться склонность к поиску удовольствий. Не поддавайтесь искушению нарушить правила.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вы можете сочетать личную скромность с большей силой перед лицом проблем. Если вы столкнулись с семейными проблемами, то, возможно, вас мучает чувство тревоги. Один из приемов - следить за своим дыханием. Практикуйте медленные, глубокие вдохи в течение дня.

Китайский гороскоп на завтра – Кабан

Это счастливый день для вас! Это идеальное время для небольшой семейной вечеринки, если это возможно, или для участия в общественной деятельности в качестве волонтера. Пусть обычные обязанности подождут, а этот день станет днем веселья, игр и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Завтрашний вечер может подарить долговременные счастливые воспоминания.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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