Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 17 сентября: Петухам - требования, Лошадям - проверка

Кристина Трохимчук
16 сентября 2026, 11:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 17 сентября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Следите за словами - резкая фраза, брошенная в пылу эмоций, может испортить отношения, сообщает horoscope.com. Планы могут столкнуться с неожиданными трудностями, а для достижения наилучших результатов потребуются настойчивость и чувство юмора. Сделайте ревизию в гардеробе и освободите место, отдав ненужное другим.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Не зацикливайтесь на утерянном, ведь материальное всегда можно восполнить. Вы обладаете достаточной внутренней силой, чтобы вдохновлять окружающих и помогать им справляться с тревогой. Направьте ресурс на близких: вечер идеально подходит для того, чтобы передать молодежи семейные ценности и истории.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Лидерский настрой сегодня на высоте - смело продвигайте свои идеи и собирайте вокруг себя друзей. Но держите фокус на эмоциональном балансе: желание настоять на своем, когда кажется, что мнение игнорируют, только сжигает ресурс. Не вступайте в мелкие перепалки и сохраняйте гибкость, чтобы сохранить покой и хорошие отношения.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Ваша природная энергия и уверенность помогут легко справиться с любыми задачами. Не бойтесь брать дополнительную ответственность на работе и дома - вы легко удержите баланс. Впереди отличный период, а ваше умение подбирать точные и убедительные слова сделает вас центром притяжения в любой компании.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Перед важным шагом сбавьте темп и оцените ситуацию без лишнего оптимизма - здравый расчет сейчас надежнее всего. Потребность в теплых словах от любимого человека - это нормальный запрос на эмоциональную близость, а не слабость. Проявите инициативу, напишите друзьям и важным людям. Сейчас лучшее время для искреннего общения и взаимовыручки.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Власть и контроль в отношениях требуют баланса и гибкости. Если один партнер постоянно подавляет другого, искренняя близость исчезает. Иногда именно тот, кто капризничает, слабее или имеет больше проблем, скрыто диктует свои условия и забирает всё внимание на себя. Держите границы и не давайте чужим проблемам устанавливать правила.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Выделите время на глобальную ревизию жизни. Оцените, где вы находитесь прямо сейчас, от карьеры и физического ресурса до внутренних ценностей и личных границ. Разочарование в чем-либо - это не тупик, а сигнал к действию. Сфокусируйтесь на том, что нужно именно вам, выключите суету и начните планомерную перенастройку.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Ваша устойчивость к стрессу поможет пройти любые сложности с достоинством. Проблемы могут проверять терпение, но не выбьют вас из колеи. Не переживайте, если накроет ощущение изоляции - это временная пауза, которая поможет восстановить силы. Пустые разговоры могут раздражать, поэтому не тратьте время на поверхностное общение.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Отличный день для позитивных перемен - обсудите свои планы с человеком, авторитет которого вы цените. Не держите эмоции в себе - искренний разговор поможет быстро разгрузить любую сложную ситуацию. Вечером обязательно переключитесь из рабочего режима в расслабленный, а романтика и качественный отдых вернут ресурс.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

День обещаeт быть важным, поэтому начните его с четкого планирования и организации. Честно ответьте, не требовательнее ли вы к собственным действиям, чем к окружающим. Не откладывайте домашние обязанности и строго контролируйте бюджет, избегая необдуманных расходов. А вечером просто дайте себе время отдохнуть и поностальгировать.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Цветовая гамма сегодня способна мощно повлиять на ваше эмоциональное состояние - будь то одежда, интерьер или рабочее пространство. Добавьте в гардероб или окружение оттенки и мелкие детали, которые возвращают внутренний баланс и наполняют надеждой. Небольшие штрихи способны дать мощный ресурс без лишних расходов.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Дипломатия - ваш главный инструмент. Вы сможете удачно закрыть свои задачи, если проявите внимание к интересам других. Ваша экспертиза и практичные рекомендации будут очень ценны для коллег и близких. Если же в щекотливом разговоре эмоции возьмут верх, вовремя сбавьте градус и просто признайте ошибку.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
знаки зодиака Китайский гороскоп новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

12:24Украина
Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

11:42Война
Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

11:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Последние новости

12:24

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

11:54

Желуди и шишки не нужно выбрасывать: неожиданные способы применения в саду

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 17 сентября: Петухам - требования, Лошадям - проверка

11:47

Кандидат в президенты FIDE Розенштейн пытается построить вокруг себя новую реальность

11:42

Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:34

Сорняки высохнут и исчезнут навсегда: чем полить трещины и швы между брусчаткойВидео

11:30

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

11:12

В РФ пропала звезда популярных "бандитских" фильмов

10:58

Для чего на самом деле предназначены отсеки в стиральной машине: знают единицы

Реклама
10:52

"Скорую вызывали": Бужинская призналась, как довела Повалий

10:49

Ликвидирован топгенерал РФ Антон Грунис, которого хвалил Путин - медиа

10:38

Правило трех лет: секретный трюк садоводов для пышного цветения сирениВидео

10:06

Удар был смертельным: РФ атаковала автобус на Никопольщине, есть много жертв

10:00

Гороскоп на завтра, 17 сентября: Ракам — выгода, Водолеям — прибыль

09:59

"Идеальный герой - покойник": Каменских сделала новое скандальное заявление

09:59

Затишье перед бурей: как долго НБУ удержит доллар ниже 45 грн

09:26

Вкусное и быстрое блюдо из обычного фарша: рецепт мясных треугольников

08:50

РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

08:38

Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

08:25

"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с ПутинымВидео

Реклама
07:57

Магнитная буря G1 охватила Землю: когда геомагнитный шторм утихнет

07:27

В Киеве дважды за утро гремели взрывы, горят склады - детали

06:53

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в УкраинеВидео

05:46

Беда уйдет, а деньги придут: четырех знаков зодиака ждет большой успех

05:24

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернативаВидео

05:05

"Похожа на Ротару": неузнаваемая Сумская стала брюнеткой

04:36

Ирисы будут цвести пышнее: что нужно сделать с кустами в сентябреВидео

04:04

Зачем девушки обертывают волосы фольгой перед сном: ответ экспертов

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

03:34

Не удивят иностранцев: какие украинские имена для детей стали трендом за рубежом

02:41

Яблони дадут роскошный урожай: чем подкормить деревья осенью

01:49

Астрологи назвали месяцы рождения людей с "королевским" прошлым

01:22

Задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов - Корецкий

00:31

Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыкиВидео

15 сентября, вторник
23:40

Почему 16 сентября нельзя тратить много денег: какой церковный праздник

22:32

РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

22:23

Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

22:17

Большинство делает неправильно: куда нужно выбрасывать туалетную бумагу

22:15

В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

21:53

ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска: при каких условиях

Реклама
21:48

Что произойдет при смешивании спирта и перекиси водорода: последствия поразят

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабанВидео

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять