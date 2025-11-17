Укр
Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Элина Чигис
17 ноября 2025, 10:34
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 ноября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кто из знаков будет чувствовать себя подавленным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Ваша общительная натура может превратить вас в общительного бабочку. Любовь витает в воздухе. Если вы встречаетесь, свяжитесь с кем-то. Если у вас есть возлюбленный, запланируйте что-то особенное. Вы будете популярны и востребованы. Склонность потакать своим желаниям может противоречить дисциплине и порядку. Расслабьтесь немного и повеселитесь.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

События дня могут вызвать сильные эмоции. За внешней сдержанностью может скрываться чувство собственничества или тревоги. В отношениях будьте готовы чётко заявить о своих потребностях. Это поможет вам обратить любую ситуацию в свою пользу. Приветливый и обаятельный, вы умеете привлекать и заводить полезные знакомства. Обзаводитесь связями по всему городу.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Возможно, вы будете чувствовать себя счастливее, чем когда-либо за долгое время. Путешествия, фитнес и учёба могут доставить вам огромное удовольствие. Вы будете блистать в любой компании. Возможно, вы излишне оптимистичны. Остерегайтесь импульсивных решений, попросив совета у друзей, которым доверяете.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Возможно, вы испытываете особую сентиментальность по отношению к прошлому. Тёмные времена наконец-то останутся позади. Воспользуйтесь любой возможностью выбраться куда-нибудь и повеселиться с теми, кто вам больше всего нравится. Доверяйте своему первому порыву, если вам предстоит выбор между двумя вариантами.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Энергия дня способствует уверенности и благополучию. Вероятно, окружающие обратятся к вам за советом или плечом, чтобы поплакаться. Неожиданное событие может поставить вас на распутье. Возможно, придётся пройтись по старой дорожке, чтобы всё исправить, поэтому будьте предельно терпеливы.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Как вы держитесь? Возможно, вы чувствуете себя подавленным обстоятельствами. Будьте сильным и уверенным в себе, сталкиваясь с трудностями или критикой. Помните, что никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Лучший способ жить — это принимать себя со всеми недостатками.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Вас может отвлекать беспокойство. Старые друзья и бывшие возлюбленные могут быть частью вашей жизни. Не пора ли провести границу между прошлым и настоящим? Сохраните то, что может пригодиться из вашего опыта, и позвольте всему остальному исчезнуть. Внимательно прислушайтесь к кому-нибудь из близких.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Что вы можете сделать, чтобы получать удовольствие? Сосредоточьтесь на счастье детей и пожилых людей для максимального удовлетворения. Предвосхищайте проблемы, стараясь видеть общую картину. Вы можете оказать большую помощь тем, кто не уверен в себе. Поощряйте других к более активному участию в жизни вашего сообщества.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

День наполнен радостью и общением. Будьте готовы к тому, что вас будут рады видеть везде, куда бы вы ни пошли. Вы сможете дать надежду и хороший совет тем, кто оказался в беде. Друзья нуждаются в вашей честности и сдержанности. Ваша способность хранить секреты и быть хорошим доверенным лицом будет оценена по достоинству.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Энергия может подтолкнуть вас к серьёзным и долгосрочным переменам в жизни. Если вы будете делать вид, что ничего не происходит, вы, скорее всего, столкнётесь с трудностями, которые, кажется, вам неподвластны. Сделайте всё возможное, чтобы загладить свою вину перед теми, кого вы любите.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Этот день может быть насыщенным. Возьмите на себя инициативу, но постарайтесь быть дипломатичным. Будьте особенно осторожны, если у вас внезапно случится вспышка плохого настроения. Это может иметь непредвиденные последствия. Как можно больше общайтесь с весёлыми друзьями в обстановке, где ваши остроумные комментарии будут оценены по достоинству.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Сейчас самое время раскрыть и поделиться нежными чувствами. Более духовный подход поможет вам справиться с силой перемен. Задача — продолжать двигаться, даже если вы чувствуете страх или неуверенность. Если вы чувствуете себя одиноко, проводите как можно больше времени с близкими друзьями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

