Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

Руслана Заклинская
16 ноября 2025, 19:28
100
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 17 ноября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение
Гороскоп на 17 ноября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 17 ноября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Друзья поддержат вас и подарят ощущение счастья. Даже если в этот день вам придется решать финансовые вопросы, вероятно, вечером вы получите приятную прибыль. Друзья и члены семьи займут значительную часть вашего времени, даря тепло и внимание. Телефонный звонок от любимого человека или жены/мужа сделает ваш день по-настоящему замечательным. В этот день на работе ожидается благоприятная атмосфера, что позволит вам почувствовать уверенность в собственных силах. Это также хороший момент для переоценки своих сильных сторон и планов на будущее. Ваш супруг или супруга в этот день выскажет вам несколько теплых слов, подчеркивая вашу важность и ценность в его или ее жизни.

Гороскоп на завтра - Телец

В этот день вы будете очень энергичными и будете быстро выполнять дела. В то же время возможны финансовые потери, поэтому будьте осторожны с деньгами и документами. Поделитесь теплом с семьей - совместное время сделает вас всех счастливее. Любимый человек поддержит вас, если вы проявите нежность. На работе может появиться шанс получить желаемую позицию. Избегайте людей, которые тратят ваше время впустую. В отношениях с мужем или женой возможны напряжение и длительные споры.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Не тратьте свое время на критику других - это может негативно сказаться на вашем самочувствии. В этот день возможны финансовые неприятности. Вы можете много потратить или даже потерять кошелек - мелкие потери из-за невнимательности почти неизбежны. Семейные обязанности будут расти, что может создать дополнительное напряжение. Любовь же, наоборот, проявится особенно ярко. День требует осторожности. Не презентуйте свои идеи, пока не будете уверены в их надежности. Цените свое время - оно бесценно. Во второй половине дня вас ждет что-то по-настоящему приятное и увлекательное в отношениях с мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Рак

Путешествия и встречи с друзьями помогут вам расслабиться и почувствовать себя счастливее. Те, кто занял деньги, могут оказаться в ситуации, когда придется вернуть долг при любых условиях, что временно ослабит ваше финансовое положение. Домашняя праздничная атмосфера снимет напряжение - принимайте в ней активное участие, не оставайтесь в стороне. Купидоны будто направляют в вашу жизнь поток любви, и вам нужно лишь внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Смело двигайтесь вперед - хорошие возможности уже рядом. Возможно, вы проведете весь день по своему усмотрению, наслаждаясь фильмами или телепрограммами.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день ваша самая заветная мечта может осуществиться. Впрочем, сдерживайте чрезмерное волнение, ведь слишком сильные эмоции могут вызвать неудобства. Избегайте поспешных решений, особенно при обсуждении важных финансовых сделок. Вечер, проведенный с друзьями, будет по-настоящему интересным и наполненным удовольствием. Любовь будет восприниматься легко и позитивно. Новые знания, которые вы получите в этот день, дадут вам преимущество в общении со сверстниками. Если вы женаты и имеете детей, они могут намекнуть, что им не хватает вашего внимания. В конце дня возможен приятный и неожиданный сюрприз, который добавит ярких моментов вашим супружеским отношениям.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день ваша уверенность в себе и легкий рабочий график дадут достаточно времени для отдыха. Инвестиции в антиквариат или ювелирные изделия могут принести прибыль и стабильность. Будьте щедрыми в решении личных вопросов, но следите за словами, чтобы не ненароком не обидеть тех, кто вас любит. Ваши отношения выйдут на новый уровень. На работе вы будете чувствовать себя уверенно - коллеги высоко оценят ваши усилия, а руководство останется довольным прогрессом. Бизнесмены также могут ожидать прибыльный день. В этот день вы получите немало интересных приглашений, а возможно, и неожиданный подарок.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день стоит сочетать физическое, умственное и моральное развитие - только так возможен настоящий всесторонний рост. Помните, что здоровый дух живет в здоровом теле. Те, кто еще не получил зарплату, могут волноваться из-за финансов и обращаться за займом к друзьям. Понимание с мужем или женой принесет в дом спокойствие и гармонию. На работе подчиненные и коллеги окажутся очень привязчивыми. Старшим представителям вашего знака может выпасть возможность встретиться со старыми друзьями. В то же время существует риск эмоционального отдаления с партнером. Откровенно поговорите, чтобы уладить недоразумения.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день вы будете особенно эмоционально уязвимы, поэтому избегайте ситуаций, которые могут вам навредить. Возможен неожиданный визит нежелательного гостя, из-за чего придется потратить деньги на вещи для дома, которые вы планировали купить позже. День благоприятен для восстановления старых связей и отношений - приятные воспоминания надолго займут ваши мысли. Стоит воздержаться от совместных проектов и партнерств. Большие скопления людей могут вас истощать, поэтому время для себя станет настоящим спасением. В конце дня вы особенно остро почувствуете, как много значите для своей второй половинки.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Ваша уверенность в себе и легкий рабочий график в этот день принесут достаточно времени для отдыха. Возможна новая финансовая сделка, которая принесет свежие деньги. Это отличное время, чтобы привлечь внимание окружающих без особых усилий. Отношения с любимым человеком могут немного ухудшиться из-за постороннего вмешательства. Вы можете взять на себя дополнительные обязанности, что будет способствовать повышению заработка и улучшению положения. Старайтесь держаться подальше от людей и больше заботиться о себе, уделяя время собственным потребностям. Супружеская жизнь будет требовать пространства и взаимопонимания.

Гороскоп на завтра - Козерог

Займитесь спортом, ведь это секрет вечной молодости. В этот день существует вероятность финансовых потерь, поэтому будьте внимательны во время транзакций и подписания документов. Не позволяйте детям пользоваться вашей щедростью. Работа в офисе будет идти активными темпами. Коллеги и руководство будут сотрудничать максимально эффективно. Среди насыщенного графика вы найдете время для детей и осознаете, чего вам не хватало. Возможны попытки соседей вмешаться в вашу супружескую жизнь, но ваша связь останется крепкой.

Гороскоп на завтра - Водолей

Ваша вежливость будет оценена, а многие люди засыплют вас похвалой. В этот день существует вероятность финансовой прибыли, но из-за вашей импульсивности заработок может быть ниже ожидаемого. Выделите время, чтобы решить проблемы детей и не делайте громких заявлений о своих любовных отношениях. Медленный прогресс в работе может немного напрягать, поэтому цените каждую минуту и используйте время максимально эффективно. Вместе с этим важно оставлять гибкость в жизни и уделять внимание семье. Возможные проблемы со здоровьем вашего мужа или жены могут немного мешать работе, но вы сможете справиться со всем.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день вы можете стать свидетелем значительной прибыли в бизнесе и достичь новых высот в своем деле. Старый друг может заглянуть вечером, вызвав приятные ностальгические воспоминания. На работе все будет складываться успешно, а настроение будет оставаться приподнятым в течение всего дня. Если планируете путешествие, обязательно возьмите с собой все важные документы. Будьте готовы к тому, что грубое поведение мужа или жены может сказаться на вашем самочувствии.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

19:27Украина
Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

18:38Украина
Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

18:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Последние новости

19:52

"Золотое" правило для пионов: как подготовить цветы к зиме и избежать болезней"

19:35

Погода на завтра 17 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

19:28

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

19:27

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

18:38

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
18:32

"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

18:25

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

18:25

Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

17:56

Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

Реклама
17:37

ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

17:25

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и РусиВидео

17:25

Правительство Британии готовит радикальные изменения для беженцев: коснется ли это украинцев

16:51

Пенсионеры рискуют тратить все свои деньги: появилась новая коварная схем

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

Реклама
13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Реклама
09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять