Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Вы уже знаете, что нужно сделать, так что просто засучите рукава и приступайте к делу. Слишком много мнений уже затуманивают путь, поэтому разумнее будет просто довериться себе. Инновации, новые идеи и нестандартное мышление приносят приятные сюрпризы, так что рискните и перестаньте беспокоиться о том, что думают другие.

Стремитесь к контактам, знаниям и информации, которые открывают двери к лучшим возможностям. На личном фронте какая-то часть вас жаждет перемен. Либо вы чаще выходите в свет, либо ищете новые знакомства, которые стимулируют ваш ум. Возможно, вы даже запишетесь на новое занятие вне дома, которое даст вам возможность учиться и общаться с другими людьми. Вопросы здоровья выглядят хорошо. Следите за своей склонностью тратить деньги на вещи, которые вам на самом деле не нужны.

Гороскоп на неделю Телец

Уровень энергии и мотивации высок. Если вы чувствуете, что что-то важно, вы способны проявить инициативу, спонтанно ухватиться за возможность и действовать энергично. Только будьте осторожны, не наступайте на пятки окружающим и внимательно следите за тем, как вы взаимодействуете с ними. Вы можете чувствовать себя раздражительными и нетерпеливыми по отношению к процессу. И эта тенденция может продолжиться дома, где вы будете вступать в споры с членами семьи.

Или у вас возникнут разногласия с супругом или партнером. Поймите, что они не виноваты, но, возможно, глубоко внутри вас есть какое-то чувство, с которым вам нужно разобраться. Размышления и медитация принесут ответы. В денежных делах наблюдается умеренная прибыль от нескольких потоков доходов. Следите за тем, как много вы едите и пьете. Умеренность - вот ключ к успеху.

Гороскоп на неделю Близнецы

В жизни бывают приятные моменты. И вы можете найти повод для радости. На работе моральный дух высок. И, возможно, впереди вас ждет командная победа или достижение. Не забывайте о заслугах. И осознайте важность групповой динамики в достижении цели. Сосредоточившись на позитиве, вы сможете преодолевать сложные ситуации благодаря оптимистичному настрою.

Налаживание контактов со старыми друзьями и укрепление связей благодаря общему опыту может оказаться именно тем, что вам нужно в эмоциональном плане. Даже в личном плане побалуйте себя немного. Посмотрите, как далеко вы продвинулись и выросли как личность и профессионал. В денежных делах возможны неожиданные прибыли, но также и неожиданные расходы, поэтому будьте внимательны. Вопросы здоровья кажутся управляемыми.

Гороскоп на неделю Рак

Оставайтесь в настоящем моменте. Не позволяйте беспокойству о будущем или сожалениям о прошлом разрушить потенциал хорошего. Возможно, на вас давят незавершенные дела, но это не должно помешать вам просто найти очарование в настоящем моменте. Неожиданные задержки в текущем проекте не означают, что он не состоится, используйте это время, чтобы повысить свою квалификацию или помочь другой команде.

Что касается сердечных дел, то, возможно, вы что-то упускаете из виду в отношениях. Возможно, вы не замечаете чего-то, потому что это не то, что вы хотите видеть. Но вам нужно это увидеть, и пока вы этого не сделаете, вы не сможете полноценно развиваться и делать правильный выбор. Доверяйте своим инстинктам в отношении чьего-то поведения. И будьте немного сдержанны в денежных вопросах, не все должны знать все о ваших финансах. Здоровье показывает восстановление.

Гороскоп на неделю Лев

Кто-то прикрывает вас на работе. Вы становитесь любимчиком босса. Или клиент обращается только к вам. Ваша репутация в профессиональном плане растет по мере того, как все больше людей понимают, насколько вы надежны и как умеете добиваться поставленных целей. Соискатели могут обратиться к наставникам или консультантам, чтобы отточить навыки прохождения собеседований и повысить шансы на получение желанной работы.

На домашнем фронте у вас может быть много разговоров о земле, недвижимости или собственности. Старшие мужчины в семье привнесут мудрость и подскажут, где это необходимо. Один из членов семьи может попросить о займе. Или вы решите оказать спонсорскую помощь обездоленному ребенку. Мир приходит с медитацией.

Гороскоп на неделю Дева

Недостаток общения с нужными людьми в профессиональном и личном плане, похоже, препятствует вашему росту. Либо им нужно извиниться перед вами, а они этого не делают, либо они не признают ошибку. Пора сохранять спокойствие, подумать о том, что вы хотите им сказать, и высказаться по этому поводу.

Дома напряжение в отношениях с супругом можно разрядить, если вы будете вести открытый диалог, чтобы прояснить ситуацию. Хорошие новости приходят из-за рубежа. Или вы можете обнаружить, что с нетерпением ждете семейного праздника или светского мероприятия. Денежные вопросы требуют от вас меньше беспокойства и немного более приземленного и практичного подхода к деньгам. Вопросы здоровья могут потребовать общего обследования, особенно если вы были склонны к гормональному дисбалансу.

Гороскоп на неделю Весы

Впереди напряженные дни, когда вы будете строить планы и воплощать их в жизнь. Не позволяйте страху перед будущим помешать вам попробовать что-то новое или выйти из зоны комфорта. В глубине души вы знаете, что находитесь на пути к успеху, но сомнения закрадываются в душу и останавливают вас. Карты благоприятствуют краткосрочному обучению, и студенты, готовящиеся к конкурсным экзаменам, могут добиться хороших результатов под влиянием текущей энергии.

Если вы одиноки и встречаетесь, вы можете встретить кого-то, с кем влечение будет взаимным. И именно вам предстоит сделать следующий шаг. Уделите больше времени членам своей семьи и выделите время для ухода за собой. Обратитесь за помощью к консультанту, чтобы он помог вам в достижении долгосрочных финансовых целей. Дела со здоровьем обстоят хорошо, если вы не будете забывать об этом.

Гороскоп на неделю Скорпион

В этой фазе речь идет о командах и сотрудничестве. Работа над достижением общей цели со всей сосредоточенностью и чувством преданности. Если вы действительно хотите узнать, чего хочет клиент, совершенствуйте свои навыки слушания. Перестаньте торопиться с ответом на следующий вопрос, прежде чем выслушать, что он действительно хочет сказать. В ближайшие дни у вас есть возможность найти свою нишу и работать над ней, а также добиться признания своего мастерства.

На домашнем фронте, возможно, настало время взять на себя инициативу, когда речь идет о том, чтобы довести дело до конца. Ремонт и реконструкция, возможно, только и ждут, чтобы вы приступили к ним. Необходимо разобраться с банковскими бумагами. И если вас беспокоили задержки с деньгами, то в ближайшие дни вы почувствуете облегчение, так как деньги придут и даже увеличатся в долгосрочной перспективе. Вопросы здоровья указывают на то, что вам необходимо больше заниматься спортом.

Гороскоп на неделю Стрелец

Сейчас вы можете быть довольны тем, что находитесь за кулисами, планируя и готовясь к важной презентации или выходу в свет. Работы может быть много, и вы можете взять на себя роль наставника по отношению к младшим членам команды, даже прислушиваясь к их личным проблемам. Дома вы можете быть довольны тем, что останетесь дома и проведете время с семьей.

Возможно, материнские фигуры потребуют повышенного внимания, или вы сможете поговорить по душам с женщиной из семьи о чем-то или о ком-то, о ком вы все беспокоитесь. Денежные дела выглядят неплохо, по мере продвижения по карьерной лестнице ваши доходы будут расти. Помните о сезонной аллергии и не переусердствуйте.

Гороскоп на неделю Козерог

Не ограничивайтесь очевидным. Копайте глубже в поисках ответов. Попробуйте новый подход. Любая новая информация, найденная сейчас, будет иметь ценность в долгосрочной перспективе. Пора попробовать что-то другое и посмотреть, насколько обогатит вас этот опыт. Те, кто ищет работу, могут подумать о том, чтобы устроиться в новую отрасль или даже в новое место.

На личном фронте кто-то может обратиться к вам, чтобы сгладить разногласия и прояснить ситуацию. Если вы не готовы простить и забыть, то оставьте их в покое, пока не придете в себя. Будьте более внимательны к тому, как вы взаимодействуете с другими людьми. Немного больше доброты с вашей стороны поможет создать незабываемые связи. Возможно, потребуется разобраться со старым счетом или договориться о его оплате. Вопросы здоровья выглядят вполне решаемыми.

Гороскоп на неделю Водолей

Кто-то может довести вас до предела и испытать ваше терпение. Контролируйте желание наброситься на них, так как они могут стать мстительными и раздуть из мухи слона. Возможно, на этой неделе вам не захочется много работать или вы будете делать лишь самый минимум. Какая-то часть вас неугомонна и жаждет большего. Найдите способы выплеснуть накопившуюся энергию. Дома в вашу повседневную рутину закрадывается скука. Вам может захотеться перестроиться. Или взбунтоваться.

Дети могут стать раздражительными или вызывающими, и вам потребуется много сил, чтобы мягко объяснить им ситуацию и не потерять самообладания. Медитация и самоанализ принесут столь необходимые минуты покоя. Остерегайтесь глупых ошибок при совершении онлайн-платежей. Вопросы здоровья требуют от вас некоторой осторожности, особенно если уровень стресса в последнее время был высок.

Гороскоп на неделю Рыбы

Неважно, начинаете ли вы или уже близки к финишу, ваша атмосфера и ваш подход к работе начинают замечать и уважать. Ваши лидерские способности позволяют разобраться в ситуации или повести команду вперед. Ожидайте, что в пути у вас появится еще несколько последователей и поклонников. Одиночки могут быть озабочены тем, не пора ли повременить или просто двигаться дальше.

Сделайте небольшую паузу и не говорите ничего такого, о чем потом будете жалеть. На домашнем фронте гости и посетители должны поддерживать в доме оживление. Если вы собирались в отпуск, то определитесь, когда и куда вы поедете. Будьте осторожны, давая деньги в долг в этой фазе. Они могут быть не возвращены. Активное времяпрепровождение, направленное на снятие нервного напряжения и дестресса, повысит уровень энергии.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

