Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

Сергей Кущ
1 февраля 2026, 10:46
208
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 2 февраля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Сегодняшняя энергия может принести новое начало, которое поначалу может показаться срывом ваших планов. Вы можете разрушить свое счастье, если впадете в привычку негативного мышления, когда дела, кажется, идут не так, как вам хотелось бы. Счастье – это выбор.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Сегодня вы можете оказаться между желанием верить в свои мечты и необходимостью быть реалистичным. Самое главное – открытое сердце. Практические цели не должны противоречить вашим самым высоким надеждам. Дети могут захотеть исследовать свой мир. Будьте особенно ответственны во всех областях, которыми вы управляете.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Возможно, у вас гораздо больше знакомых, чем настоящих друзей. Не все хотят или могут сблизиться с вами. Но те, кто вас понимают, найдут в вас лучшего надежного и честного товарища. Сегодня проведите время с теми, кто вас больше всего любит.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Сегодня может быть день типа "три шага вперед, два шага назад". Это не должно вас расстраивать. Сохраняйте чувство юмора перед лицом небольших препятствий или изменений в планах. Сохраняйте спокойствие, но стойте на своем, если дети или другие незрелые люди ведут себя сложно.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вы высоко цените мир и спокойствие. Иногда лучше поговорить о проблеме, как бы неудобно вам это ни было. Если вам трудно мотивировать себя или кого-то другого, договоритесь о награде за хорошо выполненную работу.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Если вы пытаетесь совместить много одинаково важных обязанностей, в конце дня у вас может остаться мало времени для себя. Если ваша жизнь начинает казаться вам одной сплошной работой без отдыха, пора внести некоторые изменения. Начните регулярно делать что-то приятное для себя.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Сделайте как можно больше в любой области, которая способствует безопасности вашей семьи. Вы не должны все делать сами. Просить о помощи – не признак слабости. Можно работать с кем-то, даже если у вас разные планы или точки зрения.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Это мощный и захватывающий день. Выбор, который вы сделаете сегодня, поможет вашему личностному росту и финансовой стабильности. Это идеальный день, чтобы с уверенностью двигаться в любом новом направлении. Вы будете более эффективны, если сможете быть менее требовательными. Счастливая семейная жизнь поддерживает ваше долгосрочное счастье.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Сегодня особенно хороший день, чтобы позвонить старому другу, члену семьи или профессиональному знакомому, с которым вы потеряли связь. Отправьте этому человеку электронное письмо, позвоните ему по телефону или отправьте письмо или открытку по почте. Этот человек тоже думал о вас, и вы сделаете его день особенным.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Примите себя таким, какой вы есть, со всеми своими недостатками. Совершенство не обязательно. Вы можете прояснить ситуацию в близких отношениях, будучи более честным и прямым. Друзья помогут вам справиться со сложными ситуациями. Завершите незавершенные проекты, соблюдайте сроки и не стесняйтесь переделывать вещи, если это необходимо.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Это может быть начало чего-то хорошего! Энергичные и шумные люди сегодня – ваши лучшие союзники. Ничто не сможет вас остановить, так что действуйте с уверенностью. Старайтесь изо всех сил на работе и отвечайте за любые задержки. Деньги могут стать проблемой. Не делайте крупных инвестиций без тщательного исследования.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Ваша природная организованность усиливается энергией, которая сегодня царит на работе. Ожидайте, что вы сделаете больше, чем обычно, и не стесняйтесь просить о помощи. Возможно, вы будете наблюдать за драмой других людей со стороны. Просто продолжайте заниматься своими делами. Сегодня вечером возможны глупые споры с семьей.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:20Война
Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:18Синоптик
Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

12:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Последние новости

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

Реклама
11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

Реклама
09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФФото

08:00

Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

07:56

В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

04:29

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

04:13

Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в магазине за 23 секунды

04:00

Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

03:47

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

02:35

Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

31 января, суббота
23:33

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

Реклама
21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять