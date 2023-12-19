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Китайський гороскоп на завтра 20 декабря 2023: Тигру - вспылчивость, Петуху - ревность

Лидия Неплях
19 декабря 2023, 12:21
Собака может впасть в негативные привычки рядом с людьми, которых она знает и даже любит больше всего.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 20 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Это хороший день для того, чтобы зарыться в землю и держаться того, что безопасно и знакомо. Помните, что настойчивость - важный инструмент для достижения успеха. Будьте терпеливы перед лицом ограничений. Все справляются с одним и тем же разочаровывающим сочетанием энергий. Даже если вы ничего не будете делать, ситуация изменится.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Возможно, сегодня утром вы начнете ощущать некую внутреннюю радость. Музыка может оказывать удивительно вдохновляющее влияние. Вы находитесь в правильном месте, если попали в ситуацию, когда можете использовать свои таланты, чтобы сделать жизнь кого-то лучше. Избегайте недоброжелательных или эгоистичных людей.

видео дня

Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

У вас миролюбивый характер, но сегодня вы можете чувствовать себя более вспыльчивым, чем обычно. Могут возникнуть проблемы дома или с дальними родственниками. Очень важно не воспринимать критику слишком серьезно. Не позволяйте другим подрывать вашу уверенность в себе. Идите на компромиссы только там, где вы считаете их необходимыми.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Этот день может быть очень приятным, но сначала вам придется решить некоторые вопросы. Не пренебрегайте домашними делами. Вам будет приятнее играть, если ваш дом будет лучше организован. Энергия сегодняшнего вечера идеально подходит для романтического свидания с возлюбленным.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Энергия воображения и вдохновения делает это время благоприятным для реализации планов по личному совершенствованию. Чтобы представить себе лучшее будущее, примите решение оставить позади прошлые разочарования и огорчения. Если ваше сердце открыто, вы можете открыть для себя то, что действительно приносит удовлетворение и наполняет жизнь смыслом.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Энергия сегодняшнего дня побуждает вас заниматься делами, которые особенно увлекательны или физически сложны. При этом близкие отношения могут стать досадным отвлекающим фактором. Не надейтесь добиться прогресса в решении упрямых вопросов. Чем больше времени вы потратите на то, что требует смелости и действий, тем счастливее вы будете!

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Принимайте помощь, когда ее предлагают. Озарение сегодня повсюду. Это особенно важно, если вы чувствуете себя одиноко или не в своей тарелке. Позже вы поймете все на более глубоком уровне. Уважайте чужое личное пространство и свои собственные границы. Требовательный человек не должен ставить ваши потребности на второе место.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Это позитивное время для лучшего понимания ваших отношений. Будьте предельно честны. Если вы чувствуете себя неспокойно, лучше сказать об этом прямо. Это хороший день для того, чтобы подумать о будущих путешествиях или о получении онлайн-образования. Чем больше вы знаете, тем больше возможностей у вас будет.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Давние проблемы наконец-то начнут ослабевать. Со своей стороны, сосредоточьтесь на привычных делах. Не стесняйтесь говорить о деньгах или пересматривать бюджет. Чем лучше вы знаете о своих ресурсах и их расходовании, тем более подготовленными вы будете, когда появится возможность.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Может возникнуть чувство собственничества или даже ревности. Возможны нарушения привычного уклада или неожиданное расставание. Общее ощущение благополучия поддерживает ваши планы. Общение будет отличаться интенсивностью чувств. Не так важно, что вы говорите, а важнее, что вы говорите. Не думайте, что вы все знаете.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Можно впасть в негативные привычки рядом с людьми, которых вы знаете и даже любите больше всего. Подумайте о том, как вы говорите или молчите в наиболее знакомых ситуациях. Это удачный день, чтобы спросить у людей, как у вас дела. Сделайте ясное общение своим приоритетом.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Это сильный день для того, чтобы стать более организованным. Пересмотрите текущие проекты и поставьте более конкретные цели. Если вы знаете свои факты, то рассчитывайте выйти вперед в любом торге или переговорах. Уделите внимание юридическим деталям, особенно касающимся крупных покупок. Вечер идеально подходит для спокойного времяпрепровождения дома.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Китайский гороскоп гороскоп на завтра
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